А1 предоставит белорусским медикам безлимит связи и бесплатные рабочие смартфоны для борьбы с COVID-19

Планируется, что комплекты связи будут использоваться в самых горячих зонах, там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией – в отделениях интенсивной терапии, инфекционных отделениях, при работе на скорой медицинской помощи, в лабораториях, где проводится тестирование анализов на COVID-19. Такой подход позволит минимизировать использование личных телефонов и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон.

500 комплектов связи, состоящих из новых смартфонов «А1 Альфа», а также SIM-карт с безлимитными звонками во все сети и безлимитным интернетом, будут переданы белорусским медикам в учреждения здравоохранения всех регионов Беларуси. Эти комплекты связи будут использоваться в качестве оперативных рабочих инструментов врачами и сотрудниками больниц для решения широкого спектра задач по координации лечения больных с выявленной инфекцией COVID-19, в том числе для проведения видеоконференций с Республиканской консультативной группой по вопросам лечения пациентов с вирусной инфекцией COVID-19.

В соответствии с договоренностью, достигнутой между А1 и Министерством здравоохранения Республики Беларусь, единым бенефициаром благотворительной помощи выступит государственное учреждение «Республиканский центр организации медицинского реагирования», которое произведет адресное распределение комплектов связи по учреждениям здравоохранения Минска, а также всех областей и районов страны.

«Мы благодарны за своевременную помощь белорусскому здравоохранению, которую оказывает компания А1. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией важную роль играет, в том числе, и обеспечение персонала больниц и поликлиник мобильной связью. Уверен, что предоставленные А1 комплекты связи обеспечат медицинским работникам еще больше возможностей для оптимизации рабочей коммуникации и обмена информацией в текущих обстоятельствах», – заявил главный врач ГУ «Республиканского центра организации медицинского реагирования» Эдуард Вальчук.

Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19 и оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице.