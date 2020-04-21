2020-04-21T11:07:39+03:00
Общество
КП Беларусь

А1 предоставит белорусским медикам безлимит связи и бесплатные рабочие смартфоны для борьбы с COVID-19

Оператор телеком-, ИКТ и контент-услуг A1 обеспечит белорусских медиков, занятых борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфонами и бесплатной рабочей связью с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией
Поделиться:
Изменить размер текста:

Планируется, что комплекты связи будут использоваться в самых горячих зонах, там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией – в отделениях интенсивной терапии, инфекционных отделениях, при работе на скорой медицинской помощи, в лабораториях, где проводится тестирование анализов на COVID-19. Такой подход позволит минимизировать использование личных телефонов и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон.

500 комплектов связи, состоящих из новых смартфонов «А1 Альфа», а также SIM-карт с безлимитными звонками во все сети и безлимитным интернетом, будут переданы белорусским медикам в учреждения здравоохранения всех регионов Беларуси. Эти комплекты связи будут использоваться в качестве оперативных рабочих инструментов врачами и сотрудниками больниц для решения широкого спектра задач по координации лечения больных с выявленной инфекцией COVID-19, в том числе для проведения видеоконференций с Республиканской консультативной группой по вопросам лечения пациентов с вирусной инфекцией COVID-19.

В соответствии с договоренностью, достигнутой между А1 и Министерством здравоохранения Республики Беларусь, единым бенефициаром благотворительной помощи выступит государственное учреждение «Республиканский центр организации медицинского реагирования», которое произведет адресное распределение комплектов связи по учреждениям здравоохранения Минска, а также всех областей и районов страны.

«Мы благодарны за своевременную помощь белорусскому здравоохранению, которую оказывает компания А1. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией важную роль играет, в том числе, и обеспечение персонала больниц и поликлиник мобильной связью. Уверен, что предоставленные А1 комплекты связи обеспечат медицинским работникам еще больше возможностей для оптимизации рабочей коммуникации и обмена информацией в текущих обстоятельствах», – заявил главный врач ГУ «Республиканского центра организации медицинского реагирования» Эдуард Вальчук.

Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19 и оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Когда переболел коронавирусом, уже не паникуешь. Но и расслабляться нельзя - можно заболеть снова»: витеблянин вылечился от COVID-19 за две недели
Георгий уверен, что привез вирус из Португалии: там не очень хорошо с санитарией. После приезда он самоизолировался, а потом попал в больницу с двухсторонней пневмонией
Немец, живущий в Беларуси, о ситуации с коронавирусом: «В Минске санитайзеры на каждом углу, в Германии такого нет»
В то время как Германия лидирует среди европейских стран в борьбе с COVID-19, немецкий актер Жан-Марк Биркхольц переживает пандемию в Беларуси. Он рассказал, что думает о борьбе с коронавирусом в нашей стране
«В классе 26 человек, а в школу после каникул вернулись 6». Как у школьников началась четвертая четверть во время коронавируса
Весенние каникулы 2020 года у школьников продлились три недели вместо одной. Но они закончились, и в понедельник, 20 апреля дети пришли в школу
А1 предоставит белорусским медикам безлимит связи и бесплатные рабочие смартфоны для борьбы с COVID-19
Оператор телеком-, ИКТ и контент-услуг A1 обеспечит белорусских медиков, занятых борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфонами и бесплатной рабочей связью с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией
«Когда из актера стал монтировщиком сцены, понял, что пора бежать»: история белорусского актера, который не раз круто менял жизнь
В большом интервью купаловец Иван Трус рассказал, как играл Гамлета с бензопилой, почему часто оказывался в ролях «мярзотнікаў» и почему не попал в театр под куполами
Белорусские волонтеры: «Когда врачи понимали, что мы им поможем, у них наворачивались слезы»
Когда в больницах стало все больше пациентов с COVID-19, активизировались добровольные организации и волонтерские движения. Мы сходили в один из проектов посмотреть, как все устроено [фото]
Новости 24
Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси
«Честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул». Лукашенко объяснил, почему открылись школы
Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус
Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото
«Мы должны подтянуть инфекционки». Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая
Лукашенко: Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека
В России проверили белорусский творог. Посмотрите результаты: это интересно!
Трамп назвал кандидатуру на пост посла США в Беларуси
Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей
Во вторник, 21 апреля, в Минске разыграют крупные призы