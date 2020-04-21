Лера Яскевич, Shuma, Palina станут участниками новой музыкальной платформы. Собранные деньги пойдут на борьбу с коронавирусом

После некоторой растерянности по поводу коронавируса, шоу-бизнес начинает понемногу пробуждаться. Мировые звезды устраивают онлайн-концерты, причем некоторые, как Робби Уильямс даже поют песни онлайн по заявкам поклонников. Белорусы тоже не стоят в стороне и запустили международный проект Artist.Gives. Это платформа, на которой артисты проводят онлайн-мероприятия для сбора денег на благотворительные цели.

Робби Уильямс поет караоке во время прямых эфиров в инстаграм. Фото: личный архив

Задача проекта - объединить артистов и зрителей из разных стран на одной платформе. Вместе с тем, Artist.Gives помогают благотворительным фондам собрать нужные средства и оказывать помощь нуждающимся. А для артистов это еще и возможность расширить свою аудиторию и быть востребованным в этом сложное для шоу-бизнеса время.

Интересно, что сервис был задуман еще до эпидемии коронавируса. Предполагалось, что на платформе будут продавать билеты на онлайн-концерты, а зрители смогут покупать доступ к записям прошедших мероприятий.

Но во время пандемии доступ к основным услугам сервиса открыли для бесплатного использования. Зрители могут смотреть концерты бесплатно, и уже во время просмотра могут поддержать тот сбор, на который собирает артист, и любой другой.

К каждому мероприятию артист самостоятельно определяет конкретный сбор, на который будут собираться деньги во время его трансляции.

Все деньги пойдут на благотворительность.

Первыми «ласточками» на этой платформе стали белорусские артисты «Дай дарогу!», Akute и Петр Клюев. Посмотреть, как это было, можно в записи.

Кроме того, есть график на ближайшие две недели:

21 апреля – Лера Яскевич (BY);

22 апреля – DaKooka (UA);

23 апреля – Антон Бендер (RU);

24 апреля – Mustelide (BY);

25 апреля – Shuma (BY);

26 апреля – Мы / We (UA);

5 мая – Palina (BY);

6 мая – BAH.ROMA (UA);

7 мая – Dlina Volny (BY).

Присоединиться к просмотру концертов можно на сайте: artist.gives