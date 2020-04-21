2020-04-21T12:28:58+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси на три месяца заморозили цены на сосиски, кофе, прокладки и туалетную бумагу

Список социально значимых товаров расширился, но ассортимент импорта в магазинах может сузиться
Таисия ЧЕРНУХО
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Ну все, теперь можно не запасаться впрок.Ну все, теперь можно не запасаться впрок.Фото: Таисия ЧЕРНУХО
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли существенно пополнило список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Проще говоря, цены на 30 популярных у населения товаров не будут повышаться с 22 апреля как минимум 90 дней. Если раньше государство следило за ценами на сахар и гречку, то теперь список расширился до 30 пунктов. В него попали, например, кофе, свежий карп, питьевая вода в бутылках, крупы и другие товары. Есть и непродовольственные - мыло, прокладки, подгузники, спички и туалетная бумага. Ценовое ограничение на все эти товары ввели для «стабилизации ценовой ситуации на внутреннем потребительском рынке».

Что примечательно, лимоны, чеснок и имбирь в этот список не попали. Похоже, после проверки Комитета госконтроля цены на них упали, и вводить жесткие ограничения все-таки не пришлось. Так, во многих магазинах и на рынке лимоны за неделю подешевели в 2,5 раза, чеснок в полтора раза, а имбирь - примерно на треть.

Максимальная надбавка импортера на привозные товары из списка социально значимых составит 10%. Правда, остаются открытыми два вопроса: не выйдут ли в минус импортеры и насколько реально магазинам отследить цепочку формирования цены? Импортеры опасаются, что может произойти так же, как с печально известным постановлением Совмина №184, которое ограничивало с 1 апреля рост цен не более чем на 0,5% в месяц. Бизнес выступил против этого ограничения, недоумевая, как не повысить цены на товары, если это сделали поставщики, да еще и курс вырос? Поставки товаров оказались под угрозой, и ограничение роста цен 18 апреля отменили.

- В отличие от производителя, импортер не может включить многие расходы в цену товара. Мы привозим продукцию по цене поставщика, а дальше добавляем транспортные расходы, таможенные платежи, оптовую и розничную наценку. Сейчас можно сказать, что установленные 10% едва ли покроют расходы импортера. Поэтому некоторые товары могут исчезнуть с полок, никто не будет работать себе в убыток, тем более в такое время, - прокомментировал решение МАРТ один из крупных импортеров продуктов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что не подорожает в ближайшие три месяца?

Рыба свежая (семейство карповых) и свежемороженая любой комплектации (семейства карповых, тресковых, сельдевых, скумбриевых, аргентиновых).

Масло сливочное, подсолнечное и рапсовое.

Мука пшеничная.

Белый сахар и соль поваренная.

Хлопья овсяные без добавок.

Макароны, не содержащие муку, из твердых сортов пшеницы.

Крупы: рис белый шлифованный, гречка, манка, пшенка.

Хлеб пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки.

Мясо (говядина, свинина, куры и цыплята-бройлеры), колбасы вареные, сосиски, сардельки.

Яйца куриные свежие.

Молочные продукты.

Детское питание: сухие смеси, каши, консервы.

Свежие овощи: картофель, свекла, морковь, капуста белокочанная, лук репчатый, огурцы, помидоры (исключая мытые и расфасованные в сетку овощи).

Яблоки.

Кофе и черный байховый чай.

Консервы мясные и рыбные.

Вода питьевая в бутылках.

Мыло твердое (туалетное и хозяйственное).

Спички.

Средства гигиены: прокладки женские, подгузники, туалетная бумага.

Маски индивидуальные и антисептики.

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