Немец, живущий в Беларуси, о ситуации с коронавирусом: «В Минске санитайзеры на каждом углу, в Германии такого нет»

«Мой друг в Германии умер от коронавируса»

Жан-Марк уже два года живет на две страны: в Кельне и Берлине работает, а в Минске - его жена актриса Валентина Гарцуева. Поэтому, как только тучи стали сгущаться, немецкий актер вылетел из Германии в Беларусь.

- Я был в туре по Германии, когда стали один за одним отменяться рейсы из Германии в Беларусь. У меня на руках уже был билет на апрель, но знакомые говорили мне: «Ты можешь не успеть вернуться в Беларусь! Может быть, скоро никто не сможет приехать в Германию!» До сих пор не верится во все это… Как раз в это время в Германии отменили все массовые мероприятия. И я тут же поменял билет, чтобы улететь в Минск. Не знал, что предстоит в будущем, но решил быть рядом с моей женой. Дом там, где сердце… - говорит актер.

- Беларусь и Швеция - две страны в Европе, где нет карантина. Германия занимает первую строчку среди европейских стран по эффективности борьбы с COVID-19. Не было мысли забрать Валентину в Германию?

- Не уверен, что там безопаснее. В Германии очень много заболевших (около 146 тыс. человек, 62,8% их которых уже выздоровели. - Авт.). Мой близкий друг умер от коронавируса. У него были проблемы с сердцем, но ему было всего 65 лет. Я не считаю, что это уже пожилой человек. Каждый день звоню маме, она такого же возраста, и прошу ее: «Мама, не выходи из дома!» В Германии и так с этим очень строго: выходить на улицу можно только по двое, иначе можно получить большой штраф или в худшем случае попасть в тюрьму.

Жан-Марк не раздумывая вернулся в Минск к жене, когда ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться. Фото: Роман КАЛИНОВСКИЙ.

- Немцы отличаются своей дисциплиной, может, поэтому сейчас количество заболевших в Германии идет на спад…

- Возможно. Но везде найдутся люди, которые будут нарушать дисциплину. Узнаю из немецких новостей, что люди в Германии нарушают карантин даже под страхом попасть в тюрьму.

- Что думаете об обстановке в Беларуси?

- Моя мама была очень удивлена, когда я рассказал, что в Минске во всех общественных местах - в магазинах, в метро и даже у нас в доме на ресепшене - установлены контейнеры с дезинфицирующими растворами. В Германии изредка можно увидеть такое. Заметил, что белорусы понимают, что они ответственны за ситуацию: ходят в масках, носят перчатки, соблюдают дистанцию. На мой взгляд, эффективнее, когда люди делают что-то без принуждения, когда они понимают это сами. А из этого глубокого понимания возрастает самодисциплина. Это лучше, чем находиться в жестком карантине, сходить с ума и нарушать режим.

В Минске пара много времени проводит на природе. Походы к родным и в кафе остались в прошлом. Фото: Анна КИПЕЛЬ.

«Все артисты в Германии оказались в тяжелом положении»

Семья актеров призналась, что сегодня деятели искусства оказались в очень затруднительном положении. Валентина Гарцуева продолжает работать в Купаловском театре - репетиции труппы идут в онлайн-режиме. А вот Жан-Марк остался пока без работы.

- Я актер-фрилансер, каждое лето на протяжении многих лет работал на фестивале, посвященном немецкому писателю Карлу Майю. На представление со мной в главной роли собиралось по 4 тысячи человек. Сейчас это все отменили, и это ужасно для моего финансового положения. Все артисты в Германии находятся в тяжелом положении. Правительство страны платит сейчас пособие многим немцам, оставшимся без работы, но почему-то не деятелям искусства. Мы не получаем никакой поддержки от государства и должны рассчитывать только на свои сбережения, - рассказывает Жан-Марк.

- Вот какая история случилась: все мы можем жить без искусства, но все хотят есть и пить! - добавляет Валентина. - Если бы в Беларуси ввели карантин, это был бы конец для многих предприятий, предпринимателей, были бы поломаны судьбы людей. Так, как это сейчас происходит в Германии… Очень двойственная и сложная ситуация, в которой нет однозначного правильного решения. Нам бы не хотелось, чтобы в обществе начался раскол или травля людей, которые стали жертвами коронавируса.

- …Мой друг в Германии рассказал мне историю, которая приключилась с ним на днях. Он был в супермаркете и увидел, как у пожилого мужчины выпали покупки из пакета на пол. Друг стал помогать ему собирать продукты, а другой покупатель увидел это и начал злиться и кричать на пожилого мужчину: «Именно из-за таких стариков, как ты, у нас этот чертов карантин! Иди домой и никуда не выходи!» Поэтому я очень злюсь, когда люди начинают так себя вести. Мы не должны искать виноватых. Мы не должны вести себя как неандертальцы, мы должны быть спокойными и сохранять здравый смысл. Я очень горжусь белорусами, видя, как они заботятся друг о друге. И надеюсь, что это скоро закончится.

- А пока нам остается делать все, что зависит от нас. Мы с Марком не ходим в общественные места, но зато открыли для себя прогулки в лесу - понимаем, что нужно больше гулять на свежем воздухе. Мы больше не ходим в супермаркеты, выбираем маленькие магазинчики около дома и заранее составляем список покупок, чтобы максимально быстро все сделать. Конечно, не встречаемся с родственниками и друзьями, - рассказывает Валентина.

- Да, мир изменился!

- Это правда. Моя жена никогда не готовила столько вкусных блюд, как сейчас! – радуется Жан-Марк.