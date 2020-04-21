«Отметки за год можно выставить по трем четвертям»: Минобразования о дистанционке, которой нет в Кодексе, и масках по желанию

В понедельник, 20 апреля, после трехнедельных каникул дети вернулись в школу. Желающим пообещали, что можно будет учиться и из дома. По цифрам, которые приводит министерство образования, в школу после каникул пришли около 40% учеников.

- Что касается родителей, которые оставили детей дома - это их право. У нас не ново, когда ребенок остается дома по болезни или заявлению родителей. Он может получить домашнее задание для изучения, - прокомментировал замминистра образования Александр Кадлубай в эфире «Панорамы» на телеканале «Беларусь-1». - Кроме того, никто не запрещает связаться с классным руководителем с просьбой наладить обратную связь с педагогом, чтобы ученик мог получить консультацию. Он может эту консультацию получить очно, если он боится большого скопления детей, в 6-й школьный день в субботу, может получить после занятий.

Дистанционное образования, как в вузах, в белорусских школах, напоминают в Минобразования, организовать не могут: это не предусмотрено Кодексом. Хотя некоторые учреждения образования, больше частные, давно учат детей дистанционно.

-Во всех учреждениях образования есть возможность работать удаленно. В каждой школе - свои. Можно использовать электронные учебники, учителя могут отправлять задания в вайбере, - так комментировала возможность удаленной учебы школьников пресс-секретарь Людмила Высоцкая. - Кроме того, мы скорректируем учебные планы под сжатые сроки обучения. Сейчас мы дорабатываем единую платформу, скоро о ней заявим. Ее можно будет использовать не только сейчас, но и для самостоятельной работы, когда дети выйдут в школу.

Во многих школах в первый день после каникул на уроки вернулись буквально по несколько человек из класса. В Минобре пообещали, что детей из разных классов совмещать не будут, а учить будут столько, сколько пришли. Что делать с «энками» в журнале, пока не решили. В ведомстве обещают до 22 апреля определиться, ставить ли их отсутствующим.

- Когда стоит «н» в журнале, педагог не несет ответственность за ребенка, но в то же время дети же изучают школьную программу, - рассуждает учитель математики из Минска.

Еще один вопрос, который тревожит учителей, как учить детей и дистанционно, и очно.

- У меня в классе 24 человека. Семь из них пришли в школу, а 17 просят дистанционные задания. Как это совместить и качественно обучать и тех, и других, я пока не поняла, - признается педагог.

Многим родителям пришли предупреждения о том, что дети должны прийти в школу в масках. В них же должны быть и учителя.

- Масочный режим как таковой (совсем недавно проводил совещание со всеми областями и городом Минском) необязателен. Никто не понуждает несовершеннолетнего быть в школе в маске, - прокомментировал Александр Кадлубай. - В некоторых областях у нас во время длительных каникул педагоги изготовили маски своими силами, могут предоставить маски при их желании. Кстати, как многодетный отец, чьи старшие дочери, пошли в понедельник в школу, скажу: важно не только надеть маску, но правильно и главное вовремя ее снять, разумеется, по-соседски не передавая однокласснику. Разумный подход прежде всего.

В Минобразования рассказали, как могут выставить годовые отметки. - Я не исключаю то, что родители, как они высказываются в комментариях, посчитают, что здоровье их детей первичнее. В таком случае дети будут аттестованы по итогам тех отметок, которые они получили в трех четвертях. Это позволяют правила аттестации.