На родине главного борца за Речь Посполитую начали реконструкцию на миллионный грант ЕС

Лидер Арт-суполки имени Тадеуша Рейтана, историк и архивист Змитер Юркевич на днях побывал в Грушевке Ляховичского района. Как правило, в это время энтузиасты уже 7 лет проводят традиционный субботник, во время которого территория имения знаменитого белорусского рода приводится в порядок после зимы. Но в этом году от мероприятий пока что отказались из-за эпидемиологической обстановки в стране. (Кстати, начиная с 2014 года, в Грушевке несколько лет подряд и в это же время проводился и масштабный районный суботник.)

- Працы, як мы ўбачылі, адначасова і шпарка вядуцца на двух аб’ектах - капліцы-пахавальні роду (тут робіцца гідраізаляцыя падмуркаў, а ўнутры вычышчаны друз і ўсталяваны лясы) і сябдзібе (дзе таксама пакуль што абмяжоўваюцца вынасам друзу з цокальнага, першага і другога паверхаў), - рассказывает Змитер.

Часовня-усыпальница Рейтанов неподалеку от Грушевки. Фото: Змитер Юркевич

Что же включает весь комплекс работ? «Комсомолка» уже писала, что грант на сумму 2 374 000 евро выиграл совместный проект гмины Пухачув Люблинского воеводства Польши и Ляховичского райисполкома. Еврокомиссия поддержала идею - восстановление общего культурного наследия. На 1 187 500 евро, которые получит исполком, как раз и запланирована консервация каплицы и частичная реставрация усадебного дома.

- Адносна сядзібы, па тым, што было раней агучана прадстаўнікамі мясцовай улады, першая чарга праекта прадугледжвае фасадны рамонт і замену пакрыцця бляшанага даху сядзібы на гонтавы, прыстасаванне цокальнага паверха да пэўных патрэбаў, - рассказывает Змитер Юркевич.

- Денег, что выделил Евросоюз, […] хватит на цокольный этаж в самом усадебном доме, консервацию верхней части дома и консервацию каплицы. А дальше будем искать еще финансы, - говорил в прошлом году «Комсомолке» координатор проекта восстановления деревянной усадьбы Рейтанов в Грушевке Дмитрий Макарук. Он же рассказал, что по проекту в нижней части усадебного дома разместится общественно-культурный центр:

- Уже даже есть инициативная группа среди преподавателей детских художественных школ, которые хотели бы там проводить занятия.

В усыпальнице сейчас заняты гидроизоляцией фундамента. Фото: Змитер Юркевич

А ведь лет семь назад объекты были в полном запустении, а усадьбу XІХ века внесли в список объектов на продажу. Как раз тогда активно раскручивать имя Рейтана и его рода в контекте национальной истории стала арт-суполка. Она же занялась и волонтерской заботой на объекте, субботниками совместно с газетой «Культура», привлечением внимания госструктур.

В усыпальнице сейчас заняты гидроизоляцией фундамента, но это далеко не все работы, которые ждут исторический объект. Фото: Змитер Юркевич

В усыпальнице сейчас заняты гидроизоляцией фундамента. Фото: Змитер Юркевич

- Мы нездарма называем нацыянальным героем самага вядомага прадстаўніка рода Тадэвуша Рэйтана (1740 - 1780 гг.) нацыянальным героем Беларусі. Ён з некалькімі паплечнікамі з беларускіх земляў сталіся адзінымі, хто на сойме 1773 года рашуча выказаліся супраць падзелу Рэчы Паспалітай, - рассказывает Змитер Юркевич. - Лічаць яго сваім і палякі, бо сярод польскіх паслоў не знайшлося аніводнага роўнага ў мужнасці Рэйтану, ды і амаль усе былі карумпаванымі яшчэ да пачатку сойма. Праўда, аб беларускім паходжанні Тадэвуша Рэйтана і аб тым, што ён прадстаўляў Наваградскае ваяводства ВКЛ, ведаюць далёка не ўсе. Той сойм зрабіў з нікому невядомага беларускага шляхціча, па сутнасці, сусветна вядомую асобу.

Территория усадьбы Рейтанов не раз становилось местом фестивалей, лагерей и субботников, инициированных волонтерами. Фото: Змитер Юркевич

Благодаря субботникам, лагерям и фестивалям в Грушевке волонтеры смогли найти контакт с руководством Ляховичского района. А перед тем как была подана заявка на грант, райисполком общался с заинтересованными на тему будущего усадьбы - в том числе и с волонтерами.

- Сімвалічна, што працы ў Грушаўцы распачаліся ў красавіку 2020 года - у чарговыя ўгодкі сойма. І нагадаю, што сёлета 280-я гадавіна нараджэння Тадэвуша Рэйтана, - добавляет Змитер.

Пока власти решали, что делать с усадьбой, энтузиасты уже делали там информационные щиты. Фото: Змитер Юркевич

Правда, есть и вопрос. Участники арт-суполки имени Тадеуша Рейтана, чья активность за семь лет позволила переломить ситуацию с усадьбой и вернуть имя героя Речи Посполитой в национальный исторический пантеон для масс, говорят: предложений подключиться к волонтерскому движению во время восстановления усадебного комплекса от властей Ляховичского района не поступало. Также в фондах суполки есть то, что можно разместить в экспозиции, посвященной Тадеушу Рейтану, истории рода Рейтанов и Грушевки. Это, среди прочего, и большое количество архивных материалов.

- Але мы гатовы! - говорит Юркевич.

Масштабные работы предстоят и в усадьбе. Фото: Змитер Юркевич

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