«Бабушка сказала: давайте, детки, прощаться, сейчас нас сожгут»

«Я 18-й внук (из 19) у своего деда и бабушки Кононовых Петра и Лидии. Дедушка родился в 1911 году в Гомельской области в крестьянской семье, учился наукам сельского хозяйства. Повстречав свою первую любовь Ульяну Андреевну, тянуть не стал, женился в 19 лет. У них родилось трое детей, они переехали в деревню Горовец Логойского района Минской области, но случилась беда.

Однажды, когда дедушка уехал на курсы, началась страшная гроза. Жена Ульяна с детьми была дома. Печь была уже почти вытоплена, и Ульяна, чтобы дождь не попадал в дымоход, начала закрывать металлическую вьюшку. В это время молния попала именно в дымоход. Смерть была мгновенная. Дом загорелся. Дети выбежали на улицу. На пожар сбежались односельчане, удалось спасти только половину дома. Дед остался с тремя маленькими детьми на руках без крова…

Главный бухгалтер из сельсовета сосватал его с Лидией (моей бабушкой), которая и стала его второй женой. Она в то время была в разводе, у нее рос 6-летний сын Геннадий. Бабушка приняла семью деда, а в 1940 году у них родилась дочь Валентина. Планировали расписаться, но очередная беда не заставила себя долго ждать. Началась война.

В 1941 году немцы оставляли после себя пепел и горы трупов. Многие деревни были сожжены дотла. Вот и деревня, где жила семья деда и бабушки, попала в эту страшную мясорубку. Дед с первых дней войны вступил в партизаны, оставив семью и дом. Люди в деревне, заранее знавшие о приближении немцев, успевали собрать немного еды и спрятаться на болотах в лесу. Вот и моей бабушке Лиде с пятью детьми (старшей 10, а младшей около года) пришлось скрываться в лесу. Так было много раз. Уходя в лес, малые дети, конечно, плакали. Иногда в группе укрывавшихся людей доходило до того, что сами люди угрожали расправой малым детям. Приходилось затыкать им рты и прятать под своим телом.

Однажды немецкие солдаты с собаками все-таки выследили людей, в том числе и мою бабушку с детьми. Всех согнали в деревню в старый сарай. Было около 20 - 30 человек. В сарае просидели всю ночь, а утром, когда стали слышны немецкие голоса, бабушка поняла, что их собираются поджечь, и сказала своим старшим детям: «Давайте детки прощаться, сейчас нас сожгут»… Но вдруг раздались звуки автоматов. Завязался бой. Все люди в сарае легли на землю. Стрельба продолжалась минут 30. Затем все стихло. И люди услышали русскую речь: «Проверь сарай, может, они там!» Когда дверь открыли, стало понятно, что это свои. Бабушка услышала голос деда: «Лида, Лида, ты здесь?», она кричала: «Да, да, мы тут!», дед спросил: «Дети с тобой, все живы?!» - «Да», - ответила бабушка. Все потихоньку стали выходить из сарая.

После этого дед опять ушел в леса с партизанами. В сентябре 1944 года он был зачислен в ряды 287-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР в роту автоматчиков. Затем переведен в часть рядовым красноармейцем…

После войны у деда и бабушки родилось еще три ребенка. Моя мама Зинаида - самая младшая.

Петр и Лидия Кононовы. Фото: личный архив.

Дедушка не любил вспоминать о войне. Но один случай моя мама запомнила. Однажды бабушка принесла детям шоколад. Моя мама дала несколько кусочков отцу, на что он ответил: «Спасибо, но я уже на войне наелся шоколада». И рассказал историю про то, как в один из вечеров над местностью, где базировался их партизанский отряд, пролетели несколько немецких самолетов. Было видно, как из них что-то выбрасывали. Несколько человек из отряда направили в разведку, в их числе и мой дед. Они нашли ящики с немецкой символикой и аккуратно вскрыли один из них. Это были немецкие сухпайки. Помимо основного набора, в ящике оказалось много шоколада. Конечно, они не отказали себе в удовольствии вдоволь поесть. В то время в Германии для военных нужд выпускался специальный шоколад - с повышенным содержанием кофеина для поддержания бодрости летчиков, подводников или разведчиков.

Бабушка и дедушка ушли из жизни в 1981 году, как говорится, почти в один день, оставив после себя большую семью - 8 детей, 19 внуков и 34 правнука. Я горжусь своими дедушкой и бабушкой!»

Виталий КУНЦЕВИЧ.

www.bps-sberbank.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Каждую неделю мы будем публиковать самые интересные письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!