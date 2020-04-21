2020-04-21T22:18:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«Бабушка сказала: давайте, детки, прощаться, сейчас нас сожгут»

Своей семейной историей о героизме предков делится сотрудник БПС-Сбербанка - нашего информационного партнера
Поделиться:
Петр Кононов с первых дней войны ушел в партизаны, а его жена Лидия с пятью детьми пряталась от немцев на болотах в лесу. Фото: личный архив.Петр Кононов с первых дней войны ушел в партизаны, а его жена Лидия с пятью детьми пряталась от немцев на болотах в лесу. Фото: личный архив.
Изменить размер текста:

«Я 18-й внук (из 19) у своего деда и бабушки Кононовых Петра и Лидии. Дедушка родился в 1911 году в Гомельской области в крестьянской семье, учился наукам сельского хозяйства. Повстречав свою первую любовь Ульяну Андреевну, тянуть не стал, женился в 19 лет. У них родилось трое детей, они переехали в деревню Горовец Логойского района Минской области, но случилась беда.

Однажды, когда дедушка уехал на курсы, началась страшная гроза. Жена Ульяна с детьми была дома. Печь была уже почти вытоплена, и Ульяна, чтобы дождь не попадал в дымоход, начала закрывать металлическую вьюшку. В это время молния попала именно в дымоход. Смерть была мгновенная. Дом загорелся. Дети выбежали на улицу. На пожар сбежались односельчане, удалось спасти только половину дома. Дед остался с тремя маленькими детьми на руках без крова…

Главный бухгалтер из сельсовета сосватал его с Лидией (моей бабушкой), которая и стала его второй женой. Она в то время была в разводе, у нее рос 6-летний сын Геннадий. Бабушка приняла семью деда, а в 1940 году у них родилась дочь Валентина. Планировали расписаться, но очередная беда не заставила себя долго ждать. Началась война.

В 1941 году немцы оставляли после себя пепел и горы трупов. Многие деревни были сожжены дотла. Вот и деревня, где жила семья деда и бабушки, попала в эту страшную мясорубку. Дед с первых дней войны вступил в партизаны, оставив семью и дом. Люди в деревне, заранее знавшие о приближении немцев, успевали собрать немного еды и спрятаться на болотах в лесу. Вот и моей бабушке Лиде с пятью детьми (старшей 10, а младшей около года) пришлось скрываться в лесу. Так было много раз. Уходя в лес, малые дети, конечно, плакали. Иногда в группе укрывавшихся людей доходило до того, что сами люди угрожали расправой малым детям. Приходилось затыкать им рты и прятать под своим телом.

Однажды немецкие солдаты с собаками все-таки выследили людей, в том числе и мою бабушку с детьми. Всех согнали в деревню в старый сарай. Было около 20 - 30 человек. В сарае просидели всю ночь, а утром, когда стали слышны немецкие голоса, бабушка поняла, что их собираются поджечь, и сказала своим старшим детям: «Давайте детки прощаться, сейчас нас сожгут»… Но вдруг раздались звуки автоматов. Завязался бой. Все люди в сарае легли на землю. Стрельба продолжалась минут 30. Затем все стихло. И люди услышали русскую речь: «Проверь сарай, может, они там!» Когда дверь открыли, стало понятно, что это свои. Бабушка услышала голос деда: «Лида, Лида, ты здесь?», она кричала: «Да, да, мы тут!», дед спросил: «Дети с тобой, все живы?!» - «Да», - ответила бабушка. Все потихоньку стали выходить из сарая.

После этого дед опять ушел в леса с партизанами. В сентябре 1944 года он был зачислен в ряды 287-го стрелкового полка внутренних войск НКВД СССР в роту автоматчиков. Затем переведен в часть рядовым красноармейцем…

После войны у деда и бабушки родилось еще три ребенка. Моя мама Зинаида - самая младшая.

Петр и Лидия Кононовы. Фото: личный архив.

Петр и Лидия Кононовы. Фото: личный архив.

Дедушка не любил вспоминать о войне. Но один случай моя мама запомнила. Однажды бабушка принесла детям шоколад. Моя мама дала несколько кусочков отцу, на что он ответил: «Спасибо, но я уже на войне наелся шоколада». И рассказал историю про то, как в один из вечеров над местностью, где базировался их партизанский отряд, пролетели несколько немецких самолетов. Было видно, как из них что-то выбрасывали. Несколько человек из отряда направили в разведку, в их числе и мой дед. Они нашли ящики с немецкой символикой и аккуратно вскрыли один из них. Это были немецкие сухпайки. Помимо основного набора, в ящике оказалось много шоколада. Конечно, они не отказали себе в удовольствии вдоволь поесть. В то время в Германии для военных нужд выпускался специальный шоколад - с повышенным содержанием кофеина для поддержания бодрости летчиков, подводников или разведчиков.

Бабушка и дедушка ушли из жизни в 1981 году, как говорится, почти в один день, оставив после себя большую семью - 8 детей, 19 внуков и 34 правнука. Я горжусь своими дедушкой и бабушкой!»

Виталий КУНЦЕВИЧ.

www.bps-sberbank.by

КСТАТИ

Поделитесь своей историей о войне!

Может быть, в ваших семьях передаются из поколения в поколение рассказы о том, как ваши родные смогли пережить войну, как были счастливы вопреки всему. Поделитесь уникальной историей вашего рода со всеми! Каждую неделю мы будем публиковать самые интересные письма в газете и на сайте kp.by.

Пишите на электронный адрес: pobeda@phkp.by с пометкой «Награда моего деда». Очень ждем от вас не только истории, но и фотографии!

Еще больше материалов по теме: «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Сельчанка из Лепеля поверила, что выиграла в интернете приз, и «заплатила» мошенникам 1900 рублей
Российский Минсельхоз ответил на слова Лукашенко о гречке
Минский таксист был оптовым закладчиком интернет-магазина наркотиков
Кто выиграл 100 тысяч рублей?
Видеофакт. На трассе Минск - Микашевичи вечером нашли 5-летнего мальчика на велосипеде
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 21 апреля 2020 года: 6723 случая инфицирования, умерли 55 человек
В Барановичах пьяный на Subaru разбил семь машин
В Борисовском районе сельчанин приревновал жену к соседу и устроил поджог
ВОЗ сделала заявление о происхождении коронавируса
У хоккеиста команды президента Беларуси подтвердили коронавирус. Но самоизоляции у Александра Лукашенко не будет
Лукашенко на «Славянке» подарили куртку
«Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника». Лукашенко объяснил, почему не хочет отменять субботник
Эксперты ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Беларуси и дали свои рекомендации
«Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». Лукашенко дал добро на экспорт защитных масок
Забор плазмы от переболевших коронавирусом начнут проводить во всех областных центрах Беларуси
«Честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул». Лукашенко объяснил, почему открылись школы
Прокуратура Минска обязала трех минчан сдать тест на коронавирус
Минчанка недалеко от станции метро встретила лося: пил воду из лужи и позировал для фото
«Мы должны подтянуть инфекционки». Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги
В Минске сезон аттракционов откроют 9 мая
Лукашенко: Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться
В Ветковском районе в «Фольксвагене» сгорели два человека
В России проверили белорусский творог. Посмотрите результаты: это интересно!
Трамп назвал кандидатуру на пост посла США в Беларуси
Белорусских школьников могут аттестовать по результатам трех четвертей
Во вторник, 21 апреля, в Минске разыграют крупные призы