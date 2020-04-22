«Только бы не заставили эвакуироваться!»: туристы, застрявшие во Вьетнаме из-за коронавируса, в Беларусь не спешат

На сайте посольства Беларуси во Вьетнаме выложили цены, во сколько ориентировочно обойдется застрявшим нашим туристам эвакуация. Билет на рейс Бангкок-Минск будет стоить $950, а на Хошимин-Минск $1235.

Билет на эвакуационный рейс из Хошимина будет стоить $1235. Это намного больше, чем стоила путевка во Вьетнам.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Такие цены ввергли наших туристов, мягко говоря, в шок. Мы связались с одной застрявшей в Муйне туристкой из Минска – Верой.

- Не хочу действовать людям на нервы – но у нас все хорошо. В провинции Муйне карантин уже сняли, в ближайшее время снимут и в соседних. Мы, 14 белорусских туристов, которые застряли в Муйне, создали группу в интернете, и решили не эвакуироваться по таким ценам. Мы решили спокойно ждать, пока появятся чартеры по $400, и мы сможем улететь значительно дешевле. Когда это случится – пока никто не знает. Мы даже шутим между собой – только бы нас не заставили эвакуироваться насильно! С погодой, кстати, тоже повезло – еще не жарко и не было ни одного ливня.

Антисанитарии хватает везде - и в Индии, и во Вьетнаме.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- А в Индии совсем другие настроения у туристов…

- Да, я знаю. Я была в Индии год назад и вообще не понимаю, зачем наши туристы туда летают, когда есть Вьетнам. Для меня Вьетнам в пять раз чище! Вижу, что отношение местных к туристам во время карантина отличается в корне. Во Вьетнаме многим туристам снизили на 30% аренду жилья, в два раза снизились цены на продукты питания. Вьетнамцы нам улыбаются, раздают у магазинов бесплатно маски, причем написали плакатики на русском языке, чтобы мы понимали, что к чему. Возле каждого магазина стоят дезинфекторы. Доходит до смешного – нам возле рынка специально выстроили магазин, чтобы мы не ездили в Фантьет за продуктами. Если иностранцы нарушали режим карантина – их очень вежливо «с эскортом» возвращают в гэст-хаус.

Туристы говорят, что пока вовсе не спешат покидать Вьетнам.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- А сами вьетнамцы соблюдали карантин?

- Да, они в этом плане очень дисциплинированные. Тут с 1 марта ввели карантин. На следующий день после его объявления я вышла на улицу, и даже не по себе стало – пусто! Причем карантин бы и не объявляли, если бы из Италии какая-то бизнесвуман не привезла коронавирус. Причем интересно, что, если ты прилетел в страну уже во время карантина, тебя бесплатно селят и кормят – только чтобы ты не нарушал режим изоляции. C моим знакомым такое было.

- Сколько времени ты уже во Вьетнаме?

- С конца января, и планировала оставаться тут два месяца. Из 14 человек, которые сейчас тут, только 2 планировали задержаться надолго. Остальные просто экономят деньги – но на жизнь тут тратишь совсем мало. Я два месяца назад, как чувствовала – решила стать веганом. Сейчас на питание у меня уходит в день $4 - это меньше, чем в Беларуси. Так что на родину мы не особенно спешим.

Так обычно продают вьетнамцы морепродукты на базаре в Нячанге.Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Расскажи про цены.

- Арбузы стоили раньше 40 центов, сейчас 20 центов. Сом 1кг стоит $1,5, причем свежий, во льду. Маски в продаже есть самые разные, от гламурных до медицинских, но самая дорогая стоит 50 центов. Но вьетнамцы и до этого любили носить маски – чтобы на байках ездить и не загорать, потому что считают: бледный цвет кожи - более благородный.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нам стало известно, что эвакуационный рейс из Гоа запланирован на 25 апреля. Стоимость билетов будет от $750 (в зависимости от наполнения самолета может быть и выше), заплатить деньги можно будет не сразу, а до конца года. Несмотря на то, что для многих эта очень большая сумма, многие белорусские туристы ждут этот рейс, поскольку уже не осталось средств для жизни. Ну и отношение местных в Индии к иностранцам не такое доброжелательное, как во Вьетнаме.

25 апреля запланирован эвакуационный рейс из ИндииФото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Как рассказал нам Андрей Жалевич, неофициальный координатор эвакуации белорусов из Индии, и здесь из более 200 наших соотечественников есть пару десятков, которые заявили, что не хотят улетать рейсом 25 апреля. Причины разные – кто-то не хочет лезть в долги, кто-то в Минске сдает квартиры, и на эти деньги живет. И если вернуться, то на одну квартиру для аренды станет меньше – то есть они потеряют доход. А кто-то просто надеется, что скоро начнут летать чартеры, и билет можно будет купить по гуманным ценам.

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