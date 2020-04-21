2020-04-21T22:57:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Уникальные фото: в Налибокской пуще рысь спит на макушке 16-метрового дерева, как домашний кот на солнышке

С высоты пятиэтажного дома грациозный хищник спустился меньше, чем за минуту! [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Ученые засняли, как рысь спит на дереве в Налибокской пуще. Фото: Вадим СИДОРОВИЧУченые засняли, как рысь спит на дереве в Налибокской пуще. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ
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Увидеть в лесу своими глазами рысь, очень осторожное животное, которое любит прятаться в труднодоступных местах - большая редкость! Тем более, наблюдать спящую рысь. Встретиться с этим красивым краснокнижным хищником в заболоченном ольшанике в Налибокской пуще повезло зоологам Вадиму Сидоровичу и Ирине Ротенко. Это удивительное наблюдение они сделали 19 апреля.

– В одном месте с высоты деревьев раздавался голос рыси. Мы услышали около 40 позывок. Ветер дул в нашу сторону со стороны того места, откуда звала рысь. Это была удача! И нам удалось приблизиться к ней на 100-130 метров. Рысь все еще звала с черной ольхи высотой около 16 метров, - описывает Вадим Сидорович.

Вот на такой верхотуре рысь устроилась спать - это высота пятиэтажного дома! Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Вот на такой верхотуре рысь устроилась спать - это высота пятиэтажного дома! Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Рысь подавала голос еще 15-20 минут. А потом пригрелась на солнышке, расположилась на ветках - и заснула! Зоологи воспользовались моментом и подкрались к дереву поближе, на расстояние 15-20 метров. Оттуда было видно, как рысь улеглась поудобнее - совсем как домашний кот, который умеет примоститься спать даже в самом неподходящем для этого месте.

Тот самый момент, когда рысь засекла ученых. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Тот самый момент, когда рысь засекла ученых. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Правда, уши на макушке не проведешь - рысь заметила, что ее фотографируют: в объектив попал ее подозрительный взгляд, которым она встретилась с человеком. Поэтому ученые решили больше не тревожить зверя. Они установили камеры-фотоловушки и ушли.

– Судя по записи с камеры, рысь спустилась примерно через 50 минут. Спуск был довольно быстрым – меньше минуты, – говорит Вадим Сидорович.

Спуск вниз занял меньше минуты. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Спуск вниз занял меньше минуты. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Зоолог определил, что это небольшой взрослый самец, который недавно появился на этом месте обитания и своим голосом обозначал свою территорию. Раньше здесь жил самец рыси по имени Базыль, но осенью прошлого года зверь пропал - ученый предполагает, что он погиб.

Это уже снимала фотоловушка. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

Это уже снимала фотоловушка. Фото: Вадим СИДОРОВИЧ

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И попал в кадр - его сняли на фотоловушку (читать далее)

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