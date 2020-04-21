«Смерть одной сестры помогла выжить другой»

«Хочу поделиться историей удивительной женщины Лидии Александровны Шурко. Родилась она в крестьянской семье. Отец Александр Иосифович был секретарем избирательной комиссии по выборам в Верховный Совет СССР и БССР, председателем колхоза в деревне Малый Галик.

25 декабря 1942 года беда пришла в семью. Лидии Александровне было шесть лет. Немцы приехали за семьей председателя на крытой машине, затолкали внутрь всех: отца, маму, сестру Таню трех лет, сестру Фаину пяти лет, брата Вову, которому был годик, и саму Лидию. По дороге заехали за семьей Вениамина Гавруса, которого также подозревали в подрывной антифашистской деятельности через связь с партизанским отрядом. Всех доставили на опушку леса Гечки. Взрослых и детей выстроили в линию. Лидия упала от страха, солдаты не могли попасть в трехлетнюю Таню, и старшая девочка шептала: «Танька, падай». Девочка упала, но это было не спасение - это была смерть. Кровь убитой сестры залила голову и шею Лидии. Кровь одной сестры помогла выжить другой. Страх сковывал ребенка, не давал дышать и шевелиться, она, живая, не отличалась от своих расстрелянных родных и близких. Немцы уехали, а девочка еще долго пролежала под залитыми кровью трупами. Когда ребенок осмелился выбраться, ее ожидал ужас: мертвые сестрички, отец, сосед, соседская девочка и мама, которая крепко прижимала к своей груди Лидиного братика…

Страх, боль, холод гнали ребенка домой в деревню. Когда она, заплаканная, в крови, прибежала к своему дому, ее встретили соседи. Они сочувствовали девочке, но взять к себе боялись. Староста доложил немцам о возвращении ребенка после расстрела. Комендант Сосновского гарнизона по какой-то причине проявил человечность, если об этом можно говорить в данной ситуации. Жителям деревни разрешили ее приютить. При этом цинично вручили ребенку пять похоронок на всю ее семью…

Эти похоронки стали для девочки семейной реликвией. К ним она обращалась за советом, с ними она делилась своими горестями. Жилось Лидии Александровне нелегко. Но она не жалуется, а с благодарностью вспоминает всех людей, кто ей хоть в чем-то помогал в жизни.

В 1967 году произошло перезахоронение останков погибших в братскую могилу деревни Сосновка. И новые испытания для Лидии Александровны, которая присутствовала при эксгумации. Утром после этих событий молодая женщина проснулась седой. Дальше ей предстояло самой обновлять табличку на памятнике в Сосновке и дописывать имена родственников. Она не жалуется, но ей больно и обидно. Лидия Александровна говорит: «Не дай Бог, чтобы кому-то приснилось то, что я увидела тогда на опушке леса».

Сейчас Лидия Александровна живет у дочери Валентины Григорьевой в Слониме. Ей 84 года. Она строит планы, трудится и сохраняет память о Великой Отечественной войне».

Елена Владимировна ПАРФЕНЧИК.

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