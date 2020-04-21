2020-04-21T17:38:31+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минобразования Беларуси пояснили, почему в школах нет дистанционного обучения, и почему учителя, которым некого учить, шьют маски

Мы узнали, как во время коронавируса проходят первые учебные дни четвертой четверти у педагогов, школьников и их родителей
Ольга ИВАШЕНКО
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В Минобразования пояснили, почему в школах нет дистанционного обучения, и почему учителя, которым во время коронавируса некого учить, шьют маски.В Минобразования пояснили, почему в школах нет дистанционного обучения, и почему учителя, которым во время коронавируса некого учить, шьют маски.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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В конце прошлой недели многие родители школьников ожидали очередного продления каникул либо же инструкций по поводу дистанционного обучения. Ведь ситуация коронавирусом пока не стабилизировалась.

Напомним, весенние каникулы из-за ситуации с коронавирусом продлевали – каждый раз на неделю - уже дважды. Но 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что с 20 апреля «надо начинать учиться», а чтобы наверстать упущенное, субботу 25 апреля и выходной 1 мая объявили учебными днями.

Учебная четверть началась. Но большинство родителей, особенно младших школьников, написали заявления и оставили детей дома.

- В образце заявления меня не устраивает пункт «обязуюсь самостоятельно освоить с ребенком учебную программу», - возмущается мама второклассницы Надежда. – Я консультировалась с юристом. Коронавирус официально внесен Минздравом в перечень опасных для жизни заболеваний, а по закону ребенок имеет право на образование. Государство обязано обеспечить ребенку безопасные условия обучения, и это не хождение в школу, а дистанционное обучение с педагогом.

- В некоторых начальных классах в первый учебный понедельник не было ни одного ребенка. Больше всего в школе выпускников – по 15 человек в классе. Рассадить детей по одному за парту возможности нет, в масках долго не выдержать ни детям, ни педагогам. А учителя, в чей класс не пришли дети, должны сидеть и шить маски, – делятся впечатлениями педагоги.

Мы дозвонились в Министерство образования.

- Может ли школа требовать от родителей самостоятельного освоения учебной программы и должно ли государство наладить дистанционное обучение?

- С 20 апреля в школах официально началась четвертая четверть. Школы открыты. На занятия пришли 40% учеников. Есть все условия для освоения учебной программы в школе, - ответили в пресс-службе ведомства.

- Да, но и Минздрав, и родители нынешнюю ситуацию считают опасной для здоровья…

- Если родители решили, что ребенок должен оставить дома, педагоги будут присылать домашние задания через электронные носители. У детей есть возможность поддерживать связь с учителем. В шестой учебный день можно прийти к педагогу на консультацию.

- Почему речь не идет о дистанционном обучении, как в других странах?

- Кодексом об образовании дистанционное обучение не предусмотрено. Да, идет разработка электронной образовательной платформы ведется, но не по случаю коронавируса, и она еще не окончена.

- Почему педагоги, на занятия к которым не пришел ни один ученик, шьют марлевые повязки? Это ведь не их обязанности.

- Наниматель учителей – школа, и они должны ходить на работу. Помочь медикам и окружающим – хорошее дело. Особенно если педагоги свободны от учебного процесса. Учителя сегодня сознательные, и многие сами изъявляют желание шить маски.

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