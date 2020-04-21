Нефть по цене минус 40 долларов за баррель. За черное золото теперь поставщики доплачивают покупателям?

Минусовая цена нефти для большинства из нас кажется чем-то нереальным: нефтяные конфликты между Беларусью и Россией в большинстве своем возникают именно из-за разногласий по цене и наличию дополнительных премий к ней, и там мы пытаемся выиграть каждый доллар. Однако в понедельник вечером ленты мировых информационных агентств заполонили шокирующие новости: стоимость нефти стала отрицательной.

Это действительно произошло и случилось впервые в истории. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) стоимость нефти марки WTI пикировала до отрицательных значений - в некоторые моменты ее котировки показывали минус 40,32 доллара за баррель. Отметим, что WTI - это марка легкой нефти, которая добывается в американском штате Техас, где, кроме прочего, сосредоточены основные месторождения сланцевой нефти.

Еще одна важная особенность: на бирже торговались фьючерсные контракты на май, срок действия которых заканчивается 21 апреля. То есть в мае по ним должна пройти поставка самой нефти. Однако инвесторы, играющие на бирже, зарабатывают на покупке-продаже непосредственно самих контрактов, само же черное золото, в бочках или танкерах, им не нужно. Именно по этой причине продавцы-инвесторы спешили избавиться от майских контрактов: их цель - избежать поставки нефти, для которой место в американских хранилищах, по мнению некоторых экспертов, заканчивается.

Фактически речь идет о том, что все, кто не продал ценные бумаги (фьючерсные контракты) до 21 апреля, вынуждены будут покупать физическую нефть по той цене, по которой она продается сейчас. Если инвестор, который ранее купил майский фьючерс с тем, чтобы его впоследствии перепродать и заработать, не смог это сделать до 21 апреля, то ему придется исполнять контракт на покупку нефти - черное золото нужно будет физически забрать у продавца, где-то хранить. В конечном счете сработал закон рынка: предложение превысило спрос, а цена устремилась вниз. Есть и другой фактор: на фоне пандемии коронавируса потребности национальных экономик в нефти сокращаются, что также определяет тенденцию относительно ее низкой стоимости

Вместе с тем отрицательная цена на нефть, которая была зафиксирована, вовсе не показатель того, что само черное золото сейчас или завтра будет никому не нужно. Это совершенно не так: контракты на поставку нефти в летние месяцы торгуются на уровне 20 - 25 долларов за баррель, а осенние фьючерсы - и того дороже, примерно 30 долларов. То есть именно эту цену закладывают в свои прогнозы и ожидания как продавцы, так и покупатели.

Эксперты говорят о сокращении складских мощностей для хранения нефтиФото: Сергей ГАПОН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ НЕФТИ - ФОКУС ФИНАНСОВОГО РЫНКА»

- Около 150 лет биржевая торговля товарами идет с помощью фьючерсных контрактов. Фьючерс означает, что покупатель сейчас покупает товар по текущей рыночной цене с целью его будущей поставки. Продавец, реализовавший фьючерсный контракт, по истечении его определенного срока обязан этот товар поставить. По сути, покупатель и продавец договариваются о поставках на будущее, фиксируя некоторую сегодняшнюю цену. Понятно, что к моменту поставки товара цена может упасть или вырасти, но если они между собой договорились, то обязаны выполнять условия фьючерсного соглашения, - прокомментировал специфику фьючерсных контрактов старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - С развитием биржевой торговли и спекуляций на бирже появились так называемые беспоставочные фьючерсы. То есть покупка фьючерса (не важно на что - на нефть, зерно, золото и пр.) в результате заканчивается не поставкой этого товара, а получением финансового результата. Например, я, как покупатель, купил фьючерс на нефть, условно говоря, по 30 долларов за баррель. Если к моменту поставки нефть на рынке будет стоить 40 долларов, то я не нефть получу (которую заранее купил по 30), а просто получу заработок в 10 долларов с каждого барреля. Продавец, соответственно, вместо того, чтобы поставлять мне более дорогую нефть, просто несет финансовый убыток - те же $10. В основном на фьючерсных биржах торгуют не товаром, это просто финансовые спекуляции с целью получения результата. Фьючерсы на нефть - это, условно говоря, «гибридные» фьючерсы: формально они поставочные. То есть покупатель, купивший его, может дождаться истечения его срока, после чего должен подать специальную заявку, сообщив о своем желании физически получить нефть. Если эту заявку не подают, то это означает, что фьючерс стал беспоставочным, стал финансовым инструментом.

- Что произошло вчера, когда цена нефть ушла в отрицательную область, до минус 40 долларов за баррель?

- Очень важно: это не касается нефти вообще, а фьючерса на конкретный сорт WTI. Кроме того, на бирже постоянно обращаются десятки фьючерсов на один и тот же сорт с разными сроками исполнения, они идут помесячно - май, июнь, июль и так далее на многие месяцы вперед. Падение цены коснулось фьючерса на техасскую нефть, который истекает 21 апреля. Вчера у него был последний день торговли. По сути, произошел сбой, к которому мировые биржи, в том числе и американские, оказались не готовы. У биржевой торговли фьючерсами есть определенные правила: если в течение дня цена резко падает или резко возрастает, то торги на какое-то время (полчаса-час) приостанавливают. Потом торги возобновляют, и если резкое стремительное изменение цены продолжается, то торги полностью останавливаются вообще - до следующего дня. Это не столько внутренние правила биржи, сколько правила регуляторов, которые обязательны для биржевых институтов, они должны их исполнять.

- Почему вчера не произошла приостановка торгов?

- А вот этот момент сейчас не очень понятен, уверен, что он еще станет предметом разбирательств между регуляторами и биржами. Надо понимать, что торги на бирже обеспечивает компьютер, он работает с цифрами, и ему все равно, какая цифра: +$10 или -$10. По идее, биржевые системы должны обрабатывать случаи, когда цена падает до нулевой отметки или вовсе уходит в отрицательную область. Те, кто создавал и программировал эти биржевые системы, думаю, не могли даже гипотетически представить подобную систему и не прописали условия - если цена падает до нуля, то торги автоматически приостанавливаются. Пока такое правило не внесли, биржевому компьютеру безразличны фактические цифры, даже отрицательные - его просто не научили, как вести себя в этих случаях. То есть, с одной стороны, торги проходят сейчас на биржевом компьютере, но с другой стороны, и торгуют там алгоритмы, а не живые люди, для них положительные и отрицательные величины ничем не отличаются.

Хочу отметить еще один момент: отрицательная цена, которую мы наблюдали, касается не нефти как таковой. Она касается контрактов на конкретный техасский сорт нефти с майским сроком исполнения. Июньский контракт вчера под конец дня, когда майский фьючерс ушел на минус 40 долларов, прекрасно торговался в ценовом диапазоне около 20 долларов за баррель. То есть ситуация касается не торговлей живой нефтью, а частного случая, связанного с конкретными фьючерсами как финансовыми инструментами. Но и здесь не все так просто: в США цена многих сортов нефти просто по формуле привязана к уровню стоимости фьючерса нефти марки WTI. В результате у некоторых американских нефтедобытчиков чисто формально сегодня отрицательная цена на их нефть. Даже если сегодня написать в прайсах отрицательную цену на нефть, то ее можно по этой цене не отпускать - объяснив сбоем и форс-мажором. В общем, минусовая цена на нефть - это фокус финансового рынка.

- А что там с хранилищами нефти? Свободные мощности заканчиваются?

- Тут есть лукавство: никто толком никогда публично не объявляет о том, какова емкость хранилищ, какая их часть свободна. Все оценки экспертом формируются на основании косвенных сведений, утечек. Однако проблема есть, мощности для хранения нефти заканчиваются, но нельзя сказать, что они уже закончились, и произошло это именно вчера, что привело к падению цены барреля. Вот это точно не соответствует действительности - одним лишь предположением о сокращении свободных объемов хранилищ вчерашний феномен точно объяснить нельзя.

- Отразится ли вся эта история на курсе российского и белорусского рубля?

- На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем общий тренд: нефть во всем мире дешевеет - и марка Brent, и марка Urals. Этим и объясняется, кроме прочего, снижение рубля к доллару. Но скачкообразного падения в дальнейшем вряд ли стоит ожидать. Если снижение и будет протекать, то плавно, в тех величинах и диапазонах, к которым мы уже привыкли.