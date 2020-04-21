2020-04-21T17:46:27+03:00
Общество
КП Беларусь

«Пандемия, пандемия на нее нам наплевать, мы сегодня удаленно будем петь и танцевать»: брестчане пишут песни про коронавирус

Есть и рок, и шансон – какая вам больше нравится? [видео]
Оксана БРОВАЧ
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Брестчане пишут песни про коронавирус.Брестчане пишут песни про коронавирус.
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– Эта песня – реакция на происходящее, трансляция тревоги и одновременно иронии на бушующие события в период пандемии, – так презентует свой трек брестская рок-группа ROWER.

Песню ребята - вокалист, два гитариста и барабанщик - записали и свели удаленно. В ней есть, например, такие слова: «Закройте границы - и враг не пройдет. Сидите, пожалуйста, дома, народ!» И припев: «Сидеть дома, смотреть и бояться, е-е! COVID-19».

ROWER - covid-19. Источник: Rower LiveTV

ROWER - молодая, но фанатам брестской рок-сцены известная группа. Брестчане выступали на вечеринке у Юрия Стыльского из «Дай Дарогу», гастролировали по Беларуси. Их приглашают на фестивали «Каменецкий драйв» и «Рок-муравейник».

– Очень по теме, качественно и круто! – такой отзыв оставляют поклонники группы под клипом на коронавирусную песню.

Еще один трек на злобу дня презентовал брестский музыкант, композитор, исполнитель Павел Харевич. Его можно назвать динозавром брестского рока. Однако на этот раз артист удивил – записал песню в стиле шансон!

Пандемия клип. Источник: Павел Харевич

Это кавер на песню Вилли Токарева «Небоскребы». Припев у песни запоминающийся и приставучий: «Пандемия, пандемия, а я маленький такой. То мне страшно, то мне грустно, то теряю свой покой». А заканчивается песня так: «Пандемия, пандемия на нее нам наплевать, мы сегодня удаленно будем петь и танцевать».

А вам какая песня больше нравится?

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