«Переболеют все, но 80% могут и не понять, что это был коронавирус»: врач-эпидемиолог о том, почему Беларуси не нужен карантин и что такое «худший сценарий»

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич эмоционально отреагировал на петицию о введении карантина, которую подписали больше 150 тысяч белорусов.

- Я работаю в составе команды по противодействию эпидемии в Минской области. Да, работы много, но у врачей ее никогда не было мало! Никто не может дать точный прогноз, чем закончится развитие эпидемии коронавируса в Беларуси - в параметрах цифр и сроков, но меры принимаются адекватные, и соответствуют эпидемической ситуации и плотности проживания населения. Я вижу много недостатков, но не ошибается тот, кто ничего не делает, - написал Виктор Сущевич в Фейсбуке.

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич Фото предоставлено героем публикации

После этого поста «Комсомолка» связалась с врачом и попросила его поделиться своим мнением.

- Что конкретно не так в этой петиции?

-Люди, которые подают петицию, делают выводы, не имея медицинских знаний и объективной информации о развитии эпидемии. Не понимая свойств вируса, особенностей иммунной защиты и иммунной реакции. Это похоже на то, если бы я, врач, начал командовать архитектору, как строить мост. Если дома на кухне потек кран, то 90 процентов людей вызывает сантехника, так как эта, в принципе довольно простая работа, требует неких специальных знаний и навыков. Но, в политике, спорте и охране здоровья разбираются все… И все-таки в любой области деятельности нужны специальные знания. Только на основании эпидемиологического анализа, зная законы развития вирусных эпидемий и статистическую информацию, отражающую состояние проблемы, можно делать выводы и высказывать предложения, как страна должна вести себя в эпидемической ситуации. А не кричать «спасите нашу страну!» и собирать подписи главе государства, чтобы ввели карантин. На чем основываются выводы тех, кто отвергает мнение ученых эпидемиологов и врачей-практиков и требует ввести карантин? Ответ очевиден - на эмоционально-фейковой информации!

Фото: pixabay.com

- Люди видят, что многие страны ввели карантин. И возникает вопрос: почему у нас его нет?

- Это грубейшая ошибка - переносить ситуацию других стран на нашу. Мы же не переносим ситуацию в Беларуси на Италию, Испанию или США и не советуем тем странам: поступайте, как мы. В каждой стране свои особенности развития эпидемической ситуации. В первую очередь, все зависит от времени начала введения противоэпидемических мероприятий, во вторую - от плотности населения.

Но если уж мы проводим параллели, скажу, что мы не единственные, кто не ввел карантин. Без жестких мер обходятся Швеция, Германия, Финляндия, США (за исключением Нью-Йорка), Южная Корея. Предлагать жесткие меры в виде карантина - это значит отодвинуть вторую волну подъема заболеваемости как минимум на осень.

- Почему?

- Вирус генетически новый, а значит, к нему восприимчиво все население, и переболеют все или почти все. По данным эпидемиологов разных стран, 20% населения переболеет с яркой картиной клинических проявлений, а 80% перенесут болезнь в стертых формах: кашель, головная боль... Могут даже не понять, отчего это было, а это вполне мог быть коронавирус. Это свойство всех вирусов из группы ОРВИ, которые ежегодно к нам приходят и вызывают так называемую простуду. Жесткий карантин необходим только в тех странах и регионах, где система здравоохранение не справляется с потоком больных. Если ресурсов хватает, никакого смысла в карантине нет. Но соблюдение мер профилактики обязательно.

- А у нас хватает?

- Сегодня в Беларуси для зараженных коронавирусом и контактных задействовано только 10% коечного фонда. У нас практически не используются ресурсы районных больниц. В некоторых учреждениях здравоохранения, по приказу Минздрава в регионах выделяют койки как резервные. А блогеры, не разобравшись в сути, кричат: в Воложине под инфекционный стационар выделили койки! Катастрофа! Одни эмоции, потому, что нет знаний и понимания противоэпидемических мер. Но это делается заранее, чтобы подготовить места, ведь перепрофилирование - это непростая задача. Мы всегда готовимся к самому неблагополучному развитию сценария, потому что лучше перестараться и создать тыловой запас прочности.

Самое главное - не допустить коллапса в организации лечения больных, и чтобы всем, у кого тяжелая форма пневмонии, хватило аппаратов ИВЛ - если это нужно.

- Но многие медики рассказывают, что не хватает, например, защитных костюмов, респираторов. Даже если хватает коек, всем больницы не могут обеспечить.

- Да, такая ситуация имеет место. Никто не предполагал, что полтора миллиона масок со складов аптек разойдется за день. То же и в больницах. До эпидемии маски использовал только медперсонал в стерильной зоне или инфекционном отделении. Сегодня - все сотрудники: от главврача до санитарки. Естественно, запасы ушли мгновенно. Но эта проблема интенсивно решается. В нашей больнице остро вопрос и не стоял. Благодаря тому, что многие предприятия в области мгновенно переключились на изготовление масок и спецодежды. Но потребность в них высокая, и вопрос поднимается на каждом совещании.

«Нет смысла занижать количество смертей и писать не те диагнозы»

- Прирост заболевших увеличивается каждые сутки. Люди получают мало ответов на свои вопросы и боятся, что дальше будет еще хуже.

- Я согласен, что люди получают мало информации. Недостаточно просто сбросить данные на сайт или в телеграм-канал Минздрава. Представители министерства должны каждый день утром и вечером выступать в новостных программах, в интернете и рассказывать, что у нас делается. Чтобы народ не питался информацией блогеров, а получал достоверные данные от тех людей, которые работают с реальными цифрами. В век информационных технологий в первую очередь должна быть информация - впереди всех дел, которые проводит Минздрав. Чем больше информации, тем меньше фейков и больше доверия Минздраву.

Следует признать, что успокоенность на старте эпидемии, когда у нас были только единичные завозные случаи, а многие страны уже горели, серьезно повлияла на доверие к истинной информационной картине, излагаемой только на брифингах сотрудниками Минздрава по пятницам. Но, следует признать, недоработка на старте в плане информирования была.

- Цифры заболевших растут с каждым днем.

- Это очевидно. Чем больше людей обследуют, тем больше будет цифра инфицированных. Сейчас, кроме китайских и российских, у нас есть и свои тест-системы в большом количестве. На сегодня обследовано больше 100 тысяч населения. Повторюсь, что 80% перенесет коронавирусную инфекцию в стертых формах. Если есть малейшее подозрение, признаки ОРВИ - пациентов обследуют. Пациентов с пневмониями - тем более. У многих, естественно, находят коронавирус. То же и с контактными первого уровня, число которых множится. Если обследование продлится целый год, количество больных сильно увеличится. Подобная ситуация во всех странах.

Учитывая эпидемиологические законы, пандемия прекратится только тогда, когда сформируется коллективный иммунитет.

В ином случае введение жесткого карантина после видимого прекращения эпидемии породит вторую волну подъема заболеваемости – ввиду наличия восприимчивого к вирусу контингента в популяции.

Вирус останется и будет по-прежнему находить восприимчивых людей. Жить с коронавирусом SARS-CoV-2 - на протяжение всей истории человечества! Только высоко иммуногенная вакцина и доля привитых 95 - 98 % позволяют устранить вирус, как это произошло с оспой, с корью в большинстве стран и полиомиелитом (заболеваемости полиомиелитом нет в Беларуси с 1965 года).

По данным китайских ученых, в первые два месяца развития эпидемии коронавируса, 86% случаев были не зарегистрированы – они протекали со стертой клиникой.

…Последние четыре дня темп прироста количества заболевших замедлился. Если раньше он составлял 25 – 30 % каждый день, то в последние дни 12-15% (Интервью записано 15 апреля – Ред.). Это не говорит о том, что мы прошли пик и заболеваемость имеет тенденцию к снижению. Но это эпидемиологически благоприятный признак.

«+447 случаев за сутки для обывателя звучит ужасно, но укладывается в норму»

- А когда ожидать пик?

- Я бы не прогнозировал пик, потому что он зависит от очень многих факторов, но достижение плато в заболеваемости, при котором падает темп прироста числа заболевших, - хороший признак. Заболеваемость продолжает расти, но выявляется меньше случаев. Чем дольше данная ситуация продлится, тем меньше будет ее уровень.

Хотя рост, после так называемого «плато», вполне возможен, но резкий скачок 15 апреля на 447 случаев, укладывается в те же 12 % прироста. Для неспециалистов, это, конечно, звучит ужасно, но, поверьте: развитие эпидемии идет в рамках эпидемиологических законов.

Но есть одно «но», которое вызывает опасение. Череда праздников и большие выходные! По сложившейся традиции люди выезжают в деревни, на дачи. В электричках, автобусах плотный контакт. Хочется призвать людей к личной ответственности: наденьте маски! Помните, что как-никогда ваше здоровье зависит от вашего поведения. И не забывайте об элементарной гигиене - мойте руки!

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- У нас относительно небольшой процент смертности от коронавируса. Но далеко не у всех людей с подтвержденным коронавирусом в свидетельстве о смерти указан СOVID-19.

- Нет смысла ставить задачу не писать истинный диагноз, так же, как и занижать количество случаев смерти от коронавируса. Есть разные мнения насчет того, как указывать причину смерти. Причиной явился коронавирус или осложнения болезни, которые он усилил? Как правильно трактовать - умер от сахарного диабета с наличием коронавируса или от коронавирусной инфекции, которая обострила сахарный диабет? Но посмертный диагноз всегда выставляется на основании Международного классификатора болезней (МКБ-10), шифруется по указанному коду. И согласно инструкции МКБ-10, причиной смерти указывается основной диагноз, чаще всего - это хроническая патология, сопутствующим - коронавирусная инфекция (код «В 34.2» ). Это международное правило. И именно эта ситуация позволяет, осознанно или нет, в некоторой степени манипулировать посмертными диагнозами.

Со стороны кажется, что это очень просто - повлиять на цифры и диагнозы, но у нас система учета умерших выстроена так, что цифры поступают из разных ведомств. Они должны сойтись по информации ЗАГСов, Минздрава, Министерства статистики. Если хоть на единицу по разным ведомствам отличаются, придется разбираться, кто допустил ошибку.

В любой стране в этом плане самый главный показатель - это цифра общей смертности. Здесь учитываются все смерти людей в стране – все посмертные диагнозы. Здесь ничего нельзя изменить в угоду политической или социальной конъюнктуре.

За первый квартал общая смертность в 2020 году ниже примерно на 4%, чем в прошлом. Это говорит о том, что значимого внешнего фактора, негативно влияющего на продолжительность жизни в стране в первом квартале 2020, не было. И сегодняшний рост смертности от коронавирусной инфекции с точки зрения эпидемиологии укладывается в рамки сложившихся многолетних тенденций у нас в стране: заболеваемость высокая, смертность низкая - это эпидемиологические свойства коронавирусов.

- В прошлом году за первый квартал в Витебской области было зарегистрировано около 600 пневмоний, в этом - около тысячи.

- Конкретно по Витебской области я сказать ничего не могу, но рост пневмоний в зимне-весенний период всегда бывает. Он обусловлен вирусными инфекциями группы ОРВИ, куда входят и 29 коронавирусов. У нас в республике за год переболевает около 10 тысяч людей - это из тех, кто обратился. Но еще 20 тысяч людей переносят ОРВИ, как принято говорить, на ногах.

Мы можем вспомнить 2002, 2012, 2015 года, когда были атипичные пневмонии, птичий грипп. Эти вирусы из той же группы ОРВИ, они есть и сегодня, и люди от них умирают. Но об этом никто не говорит.

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«Птичьим гриппом заразились меньше, но смертность была выше»

- Задам вопрос о карантине: в каком случае он все-таки нужен? Более понятные критерии, чем перезагрузка системы здравоохранения, есть?

- Четких - нет. Основной критерий - ресурс системы здравоохранения. Есть специальные прогнозные статистические методы, которые позволяют рассчитать, что будет через 5-10 дней на основании информации в текущий период. Специалисты видят, в каком направлении развивается ситуация. Конечно, это не стопроцентная гарантия, но высокая доля вероятности. Отсюда и делаются выводы, вводить ли карантин.

Карантин может вводиться в отдельных городах. Например, как в Нью-Йорке, потому что здравоохранение мегаполиса захлебывается, не справляется. В других городах карантина нет, просто ограничительные мероприятия. У нас тоже есть ограничительные меры, которые нужно соблюдать. Строго соблюдать!

- Какие?

- В общественных местах, в том числе и транспорте, носить маску, мыть руки, есть побольше фруктов, учитывая весенний авитаминоз. И, конечно, беречь людей пожилого возраста и ограничить с ними контакт. Из-за того, что у них много хронических патологий. За жизнь у любого человека собираются болезни, обострение которых приводит к тяжелым последствиям. Хотя каждый год от пневмоний умирают и молодые люди.

Фото: pixabay.com

- Руководитель миссии ВОЗ Патрик О’Коннор посоветовал белорусам готовиться к худшим сценариям.

- Готовиться к худшему сценарию - это не значит, что нас ждет апокалипсис. Сказано абсолютно правильно. Мы как раз и готовимся к худшим сценариям: заранее освобождаем койки в районных больницах, перепрофилируем их. В Минской областной больнице тоже зарезервированы койки, где готовы принять пациентов, но сейчас нет такой необходимости - справляются другие учреждения. Это очень сложный процесс: надо предусмотреть питание, медикаменты, оборудование, специалистов. Естественно, здравоохранение готовится. Плотно населенный Минск тенденцией развития эпидемии показывает не совсем благополучный результат. Естественно, проведение массовых мероприятий в разгул вирусной воздушно-капельной инфекции должно быть прекращено.

- 15 апреля (в день интервью), был прирост больше 400.

- Да, рост на 447 случаев за сутки. Кажется, что это большая цифра, но на всю Беларусь, где живет 9 миллионов 400 тысяч человек, с точки зрения статистики это не так и много. Другой вопрос - локальность заболевших. Сегодня наиболее неблагополучная ситуация складывается в Минске и Витебской области. Но на сегодняшний день она абсолютно не критична.

Фото: pixabay.com

- Можно сравнить ситуацию с коронавирусом с эпидемией птичьего гриппа?

- Это два вируса из группы ОРВИ. Во время птичьего гриппа было гораздо меньше заболевших, но он обладал более высокой смертностью - около 10%. А от коронавирусной инфекции - до 3,5%. Разница в три раза.

- А что насчет других эпидемий?

- На слуху у всех так называемая «испанка» - грипп, вызванный вирусом H1N1, пандемия в 1918-1920 годах унесла более 20 млн жизней! В 1957 и 1968 годах были пандемии «Азиатского гриппа» и «Гонконгского гриппа» - тогда погибли более 1,5 млн человек. Затем атипичная пневмония охватила страны Юго-Восточной Азии в 2002-2003 годах. По данным ВОЗ, всего за год в 30 странах было зарегистрировано более 8 тыс. случаев заболевания и более 900 умерших. В 2003-2005 годах распространился вирус гриппа H5N1, который получил название «Птичий грипп». По данным ВОЗ, с 2003 года вирусом H5N1 заразились 389 человек в 15 странах мира, 246 (47%) случаев привели к летальному исходу. В апреле 2009 года были подтверждены первые случаи инфицирования людей новым вирусом H1N1 – «Свиной грипп». Анализ лабораторных образцов показал, что новый вирус ранее никогда не циркулировал среди людей. Это вирус животного происхождения с уникальным смешением генов вирусов гриппа свиней, птиц и человека. От пандемии в 2009-2010 годах умерли более 2600 человек. Кроме того продолжается пандемия ВИЧ. На данный момент она затронула более 60 млн. человек, более 25 млн. из которых уже погибли.

Эпидемии преследуют человечество на протяжении всего его периода существования и коронавирусная – одна из следующих и явно не последняя.

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