«Нам даже Пасха пока проблем не добавила. И это маленький лучик, надежда, что мы победим, мы прорвемся». Лукашенко о коронавирусе

21 апреля в Бобруйске президент посетил предприятие «Славянка». Тут он посмотрел, как изготавливаются средства защиты и медицинские маски. Кстати, в сутки в Беларуси сейчас шьют более 2 млн масок, а еще пару месяцев назад производили 60 тыс. масок в сутки. К работе подключены и крупные предприятия, и малый бизнес.

Лукашенко уточнил, закрыты ли в Могилевской области и в стране потребности в средствах индивидуальной защиты. Его заверили, что проблем с этим нет. А если где-то эти изделия отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются.

Также президент рассказал о...

...МАСКАХ

«Мы практически, если судить по Могилевщине, насытили масками рынок. Уже нет той остроты». «Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру».

«Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям». «Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать».

...АПТЕКАХ

Лукашенко потребовал жестко разбираться с аптеками, в которых нет масок или цена на них сильно завышена.

«Завтра они должны быть закрыты. Никаких согласований! Вы их получили. Я всех предупреждал: не дай бог, мы обнаружим какую-то спекуляцию и прочее. Поэтому решайте в области все сами, ни к какому Минздраву не надо обращаться. Минздраву надо лечить людей».

...КАНИКУЛАХ

Ответил глава государства и на критику тем, кто упрекнул его в перекладывании ответственности на родителей в ситуации с продлением каникул в школах.

Напомним, весенние каникулы 2020 года у школьников продлились три недели вместо одной. Но они закончились, и в понедельник, 20 апреля, дети пришли в школу.

«Надо потихоньку в течение недели втягиваться в этот процесс». «Я наблюдаю реакцию людей. Люди разные. Оппозиционеры начали пописывать в отдельных там Telegram-каналах, желтой прессе: вот, Лукашенко там «адказнасць пераклаў» на родителей. Слушайте, ну дикость полная. Я, наверное, излишне беру на себя ответственность. Я на себя весь этот груз возложил. Хотя многие говорят, вот, президентские выборы… Да не надо впереди лошади бежать! Я же президент, пока я за это отвечаю. Возложи я ответственность, не возложи, вы же все равно с меня спросите. Такая практика у нас уже в стране. Кто виноват, не виноват - президент. Поэтому я занимаюсь этими вопросами. Я честно и прямо сказал, что я категорически против продления каникул. Изучили мнения, хотят на неделю продлить. Ладно, я продлил. Но сказал, что я категорически против».

...ПОМОЩИ

Президент рассказал, что международные структуры помогут нашей стране финансово. Деньги пойдут на модернизацию системы здравоохранения.

«Нам очень сильно подставит плечо Европа, особенно международные банки и фонды - именно под здравоохранение. Я хочу, чтобы мы, пользуясь моментом, увидели слабые места в нашем здравоохранении и подтянули его».

«И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, то мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе».

…СУББОТНИКЕ

По мнению Лукашенко, нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника. По его словам, люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет.

«Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело».

Президент сам планирует отправиться в регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии он традиционно отправляется туда. Но конкретный населенный пункт пока не выбран.

«Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим».

...КОРОНАВИРУСЕ

Деньги, которые будут собраны во время субботника, направят на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников. Как рассказал Александр Лукашенко, предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.

Президент заверил: если ситуация с коронавирусом обострится и будут нужны меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока, по его словам, в этом нет необходимости.

«Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся».

Ситуацию в стране президент пока считает стабильной: сезонные инфекции идут на спад, резкого роста заболеваемости коронавирусом нет.

«Нам даже Пасха пока проблем не добавила. И это маленький лучик, надежда, что мы победим, мы прорвемся».

...СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Сейчас этот коронавирус стал политикой. Все смотрят, за что бы укусить Лукашенко, Беларусь - они выбились из строя. Так не надо удивляться. Все это потому, что мы сохранили систему и привели ее в порядок. И так случилось, что мы более-менее оказались готовы к этой заразе, и не только к ней».

...ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЯХ

«Надо мной в мире все пошучивают, особенно в России (как будто больше не о чем говорить, все стали великие) - вот, Лукашенко говорит, что в Беларуси от коронавируса никто не умер. Еще раз повторяю: от коронавируса даже у вас в Могилевской области никто не умер. Все умирают от хронических болезней, а любой вирус же бьет по слабым, у кого иммунитета нет. Вот, что я имел в виду».

«Сегодня надо заниматься всеми болезнями и уделять внимание тем, которые связаны с дыхательными путями».

...ВРАЧАХ

Президент обратил внимание: при необходимости к борьбе с коронавирусом будут подключать новые силы.

«В свое время этим занимались только медики и Министерство здравоохранения. Когда пошел рост пневмоний, тогда я и губернаторов подключил: каждое утро должен быть штаб и там врачи должны не только докладывать об обстановке. С врачей надо и спрашивать».

«И врачи должны сегодня отвечать за ту заботу, которой мы их окружили. Я не в упрек говорю. Но окружили же, все люди берегут врачей. Врачи должны нам ответить своей работой, как они и делают. Спрос должен быть со всех».

...СУЕВЕРИЯХ

«Я стал уже суеверным человеком за это время. Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения. Я предупреждал и предупреждаю органы власти, госслужащих, что у нас сторонников в мире, даже сочувствующих нет».

«Когда-то я сказал, что придет время, когда нам, политикам, придется перед вами отчитаться: как мы жили, работали, как вас защищали, какие меры предпринимали. И тогда посмотрим, что политики скажут своему народу».

...ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ

«Доверять надо тому, кто за свои слова отвечает. Вышли вы на какой-то из гадких каналов, которые в Москве попрятались и оттуда «плявузгают» в сторону Беларуси, - за что они отвечают? Ни за что. Думают, мы же их не достанем. Если надо - достанем. Не в этом сегодня вопрос. Мы же никого не закрываем. Вы читайте и делайте выводы. И верьте тому, с кого потом спросить можно».

«А надо ли нам гнаться за этой желтизной? Мы же никогда не догоним их, и это огромные деньги. Поэтому вы знаете государственное телевидение, точку зрения государства. Вы, наверное, оцениваете разные средства массовой информации и видите, кому можно верить, кому нет. Кто ответит за это, а кто нет. Поэтому вам выбирать. Но я честно вам говорю, что мы никогда не врали вам и не врем сейчас. Я однажды в сердцах сказал: "Мне-то чего это скрывать? Я породил этот психоз или коронавирус? Нет. Вы породили в Беларуси? Нет. Нас наградили этим". Это говорит о том, что мир так глобализирован и так взаимосвязан, что сегодня уже не спрячешься нигде».

...ЭКСПЕРТАХ ВОЗ

Президент напомнил, что для того, чтобы развеять все сомнения и недоверие к официальной информации, в Беларусь были приглашены эксперты ВОЗ.

«Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час. Как специалисты, они говорят: власть не врет. Все как есть, так и говорят».

…МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

«Несмотря на смертность 400 - 600 человек в сутки, Европа начала открываться. В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Надо к этому быть готовыми».

ПИШИТЕ НАМ!

Если вы или ваши близкие заболели коронавирусом, у вас есть актуальные вопросы или факты по этой теме, вы медик и хотите поделиться информацией - ждем ваши письма на vir@phkp.by или сообщения в Вайбере и Телеграме на номер +375 29 124-42-59.

По данным Минздрава, на 21 апреля 2020 года в Беларуси сделали больше 100 тысяч тестов, заражено больше 6 тысяч человек, половина - в Минске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заболеваемость коронавирусом должна снижаться в ближайшие 3 - 4 недели». Прогноз главного санитарного врача Беларуси (подробнее)