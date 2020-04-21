Сбываются ли прогнозы о коронавирусе от Лукашенко, Караника и чиновников?

По официальным данным, на 21 апреля было зарегистрировано 459 новых случаев. Умерли 55 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Если верить официальными данным, число новых выявленных случаев уже три дня идет на спад, лишь в последний день цифра чуть-чуть возросла.

В воскресенье, 19 апреля, главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова заявила, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели.

- Почему мы делаем такой вывод? Мы отслеживаем заболеваемость респираторными инфекциями. Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам дает нам основание предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель стабилизируется или начнет снижаться, - заявила она в эфире ОНТ.

Стоит заметить, что меньше недели назад, 14 апреля, ее коллега, замминистра здравоохранения Елена Богдан, была более оптимистична.

- В течение последних нескольких дней у нас ежедневно регистрируется приблизительно одинаковое число случаев, порядка 340 - 360 в сутки. Мы ожидаем, что еще такая у нас ситуация продлится около двух-трех недель, - сказала она во время стрима Минздрава. - Мы принимаем все меры для того, чтобы не допустить стремительного лавинообразного роста и все-таки этот период подъема COVID-инфекции пройти полого.

Однако с тех пор ежедневный прирост увеличился с 360 до 575 (к 17 апреля), потом чуть пошел на спад, но до сих пор не достиг обещанного уровня в 340 - 360 новых зараженных в сутки.

Еще 9 марта министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил в парламенте:

- У нас есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. Мы думаем, что на пик мы выйдем в конце апреля - начале мая.

В тот же день похожий прогноз дал и представитель ВОЗ. Он сказал, что «у Беларуси есть около недели до момента, когда пойдет наплыв пациентов», то есть ожидал наплыв примерно с 16 - 17 апреля.

Если считать пиком момент, когда количество новых заразившихся людей станет меньше числа вылечившихся, то тут, кажется, конца-края не видно. Ведь в последнее время каждый день - около 500 новых зараженных, а количество вылечившихся - всего по 25 - 35 человек в день. То есть нагрузка на нашу медицинскую систему продолжает возрастать.

А вот что заявил Александр Лукашенко 7 апреля:

- Да, прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный. И это надо удержать, - цитировала президента belta.by.

При этом глава государства отметил, что собирается спросить с чиновников, «когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни».

В тот день прирост зараженных составил 161 человек. Уже к 10 апреля он вырос до 495 новых случаев в сутки. Потом, правда, немного снизился, но скоро снова вернулся к этой отметке, а позже перевалил за 500 новых ежедневных случаев.

13 апреля Александр Лукашенко заявил, что коронавирус - это даже не толчок, а атмосфера, в которой развиваются хронические болезни:

- Поэтому я говорю, что у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер.

Также он призвал госпитализированных не переживать:

- Никто от коронавируса в нашей стране не умрет. Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. Мы видим уже, как работать, мы нашли комбинацию лекарств, чтобы спасать этих людей.

В тот день в Беларуси было зафиксировано 29 умерших пациентов с «рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». После того заявления президента в Беларуси умерли еще 26 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция.

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