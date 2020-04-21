2020-04-21T16:47:18+03:00
Общество
КП Беларусь

МТС предоставит медикам безлимит интернета, минут и планшеты для срочной связи с коллегами

МТС планирует предоставить безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/сек и 3000 минут во все сети страны для медиков на корпоративных тарифных планах
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Также для срочной связи с коллегами и обмена информацией в рамках борьбы с COVID-19 медикам планируется передать 100 планшетов.

Дополнительный голосовой и интернет трафик будет доступен для всех медработников, абонентские номера которых оформлены как на юридическое лицо, так и на самих работников, на корпоративных тарифных планах. Специальное предложение начнет действовать с 4 мая по 31 августа.

Бонусы можно будет подключить с помощью USSD-запроса, бесплатного звонка в контактный центр МТС или обратившись к персональному менеджеру юридического лица.

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