2020-04-21T16:53:47+03:00
Общество
КП Беларусь

А1 открыл короткие благотворительные номера для помощи медикам в борьбе с COVID-19

Компания А1 по согласованию с Минздравом предоставила своим абонентам возможность осуществлять благотворительные пожертвования в пользу медиков, борющихся с эпидемией COVID-19
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Перечислить средства можно посредством USSD-запроса или отправки SMS на короткий номер, а также с помощью приложения A1 banking. Все перечисления осуществляются без комиссии и будут аккумулироваться на благотворительном счете Минздрава.

При отправке USSD-запроса на номер *222*19#, пользователь может выбрать одну из трех сумм – 2 рубля, 5 рублей или 10 рублей. При отправке SMS на специальный короткий номер 219 благотворительный взнос списывается с баланса абонентского номера, но является фиксированным и составляет 2 рубля.

Совершить пожертвование также можно через приложение A1 banking в разделе «Добро», используя средства любой привязанной к аккаунту банковской карты либо списав сумму с баланса абонентского номера. Максимальная сумма пожертвования с баланса номера составляет 100 рублей в месяц. Возможность перечислить денежные средства с банковской карты в приложении A1 banking предоставляется абонентам всех мобильных операторов Беларуси.

Перечислить денежные средства с баланса абонентского номера могут абоненты всех тарифных планов A1 для физических лиц (кроме линейки ПРИВЕТ). Абонентский номер при этом должен быть активным – с доступом к исходящим вызовам, отправке SMS и мобильному интернету. После завершения операции абонент получает подтверждающее уведомление о списании средств.

Все средства, перечисленные абонентами А1, будут без комиссии переведены на счет в государственном учреждении «Республиканский центр организации медицинского реагирования» для аккумулирования и дальнейшего распределения поступивших денежных средств, в соответствии с потребностью конкретных учреждений здравоохранения.

Ранее А1 сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19, оказал благотворительную помощь Минской городской клинической инфекционной больнице. Компания также предоставит белорусским медикам, занятым борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфоны и бесплатную рабочую связь с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией для использования в самых горячих зонах – там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией.

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