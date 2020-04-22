Коронавирус в Беларуси, последние новости на 22 апреля 2020 года: новый вердикт ВОЗ, первые доноры крови с антителами и марш батальона дезинфекторов

Количество заразившихся коронавирусом людей во всем мире превысило 2,4 миллиона. Наиболее сложная ситуация сложилась в США: там инфицированы более 780 тысяч человек. Затем с большим отрывом идут Испания (свыше 200 тысяч зараженных) и Италия (больше 180 тысяч).

По последним данным Минздрава, озвученным 21 апреля, в Беларуси зарегистрировано 6 723 (+459 за сутки) положительных тестов на COVID-2019. После курса лечения и наблюдения врачей выздоровели и были выписаны 577 пациентов (+63 за сутки). Погибли 55 человек (+4 за сутки): у всех умерших обнаружены многочисленные хронические заболевания, осложненные выявленным COVID-2019.

За все время в Беларуси проведено 108 545 тестов на коронавирус. В исследованиях задействованы 25 лабораторий, специалисты работают в круглосуточном режиме. Цифры на 22 апреля Минздрав пока не называл, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Эксперты ВОЗ опубликовали свои рекомендации для Беларуси

С 8 по 11 апреля специалисты ВОЗ оценивали обстановку и предпринимаемые меры в борьбе с коронавирусом. Рекомендации для нашей страны опубликованы на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Команда экспертов сделала акцент на физическом дистанцировании, которое распространяется и на спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Соблюдение дистанции может помочь предотвратить или замедлить распространение COVID-19. Также оно важно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Школы, университеты и иные учреждения образования рекомендуется перевести на дистанционное обучение. Также эксперты советуют четко и прозрачно информировать общество о рисках, рекомендациях и мерах реагирования.

Первые люди, излечившиеся от коронавируса, стали донорами плазмы для заболевших

Специалисты полагают, что плазма (часть крови) переболевших коронавирусом людей поможет пациентам с тяжелым течением заболевания.

«Три-четыре донора крови могут спасти одного-двух пациентов с коронавирусом», - рассказал в интервью "Комсомолке" директор РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко. Отказов от доноров, к которым обращались, практически нет. А первая заготовленная плазма уже перелита.

Донорами иммунной плазмы с антителами COVID-19 уже стали первые 15 человек. Шестеро из них сдали плазму в Минске, в центре трансфузиологии на базе 6-ой больницы. 21 апреля аналогичное мероприятие прошло на Витебской областной станции переливания крови. Планируется, что забор плазмы будет проводиться во всех областных центрах.

В официальном Телеграм-канале Минздрав обратился ко всем выздоровевшим людям с призывом помочь врачам спасти тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии.

Президент – о коронавирусе и мерах борьбы с ним

25 апреля в Беларуси состоится республиканский субботник. По мнению президента, никаких оснований для его отмены или переноса нет. Люди все равно работают в пятницу, и если они выйдут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. Сам Александр Лукашенко в этот день планирует отправиться в регион, пострадавший от аварии на Чернобыльской АЭС.

- Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело, - сообщил президент. Все деньги, которые будут перечислены в фонд субботника, направят на ремонт и модернизацию детских лагерей и облагораживание военных памятников.

Александр Лукашенко заверил, что пока ситуация в стране остается стабильной: резкого роста заболеваемости коронавирусом нет, сезонные инфекции идут на спад. Но если обстановка с COVID-2019 обострится, потребуются меры по изоляции людей и отмене массовых мероприятий, то такие шаги обязательно сделают. Но пока в них нет необходимости.

- Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся, - заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, на что пойдут европейские деньги

Во время визита на бобруйское предприятие «Славянка» президент затронул тему коронавируса. Он рассказал, что Беларуси финансово помогут европейские структуры – международные банки и фонды. А деньги, которые они предоставят, пойдут на модернизацию системы здравоохранения.

- И самое главное, на злобу дня: мы должны подтянуть инфекционки. Спасли их, сохранили - вы даже в регионе видите: сегодня это нас спасает. Если бы «оптимизировались», как некоторые, у нас бы не было инфекционных больниц, мы бы имели то, что сегодня имеют в Западной Европе, - заявил Александр Лукашенко.

Президент разрешил экспорт защитных масок

Президент Беларуси во время визита на бобруйское предприятие «Славянка» посмотрел, как изготавливаются медицинские маски и средства защиты. И заявил, что, судя по Могилевщине, «Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты». И предложил компенсировать те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру.

- Надо продавать, если есть спрос. Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям. Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать.

Александр Лукашенко уточнил, закрыты ли потребности в СИЗ в области, в стране. Его заверили, что недостатка в изделиях нет, а если они где-то и отсутствуют, то это точечные вопросы, которые быстро решаются. Губернатор Могилевской области Леонид Заяц рассказал, что в его регионе ежедневно расходуется 20 тысяч масок, а отшивается – около 470 тысяч. Во всей Беларуси в сутки шьют более 2 миллионов изделий.

Глава Миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор. Эксперты обнародовали свои рекомендации для нашей страныФото: Святослав ЗОРКИЙ

Лукашенко – о том, когда начнет работать мировая экономика

Александр Лукашенко сделал прогноз по поводу мировой экономики. Он сообщил, что, несмотря на смертность 400-600 человек в день, Европа начала открываться.

- В течение месяца, я уверен, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают.

В Минске начинается дезинфекционный марш

В пресс-службе Министерства обороны сообщили, что на текущей неделе в столице стартует дезинфекция больниц и промышленных предприятий. Будут обрабатываться сами здания с внешней и внутренней стороны, а также прилегающие участки с техникой.

- В Минск для дезинфекции совершит марш сводный батальон, сформированный на базе 8-й бригады радиационной, химической и биологической защиты, - сообщили в Генштабе Вооруженных сил Беларуси.

В дезинфекции будут задействованы 170 военных специалистов и 60 единиц техники.

В школах рекомендуют носить маски, но официального масочного режима нет

В понедельник, 20 апреля, началась последняя учебная четверть для школьников. Правда, за парты сели далеко не все ученики: многие родители побоялись отправлять в школы детей и предпочли дистанционное обучение. А у тех, кто все же пошел, появился резонный вопрос: раз школа – это общественное место, то нужно ли носить в ней маски?

Пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая сообщила, что в учреждениях образования страны масочный режим не введен, но ношение масок все же рекомендуется. Кроме того, представитель ведомства отметила, что школьники в классах сидят на расстоянии, не обнимаются и не пожимают руки – то есть соблюдают социальную дистанцию. В местах общего пользования (в туалетах, в столовой) установлены дезинфекторы.

Минздрав разработал рекомендации, как нужно хоронить умерших от коронавируса

В инструкции ведомства говорится, что необходимость кремировать тела погибших от COVID-2019 – это не более, чем миф. Согласно информации ВОЗ, нет никаких свидетельств того, чтобы живой человек заразился от мертвого. Но некоторые отличия от привычного прощания все же есть.

Выдача тел умерших с подтвержденным коронавирусом осуществляется с соблюдением правил санэпидрежима для острой инфекционной патологии. Это значит, что трупы подвергаются дезинфекции. Чтобы минимизировать контакты с умершим, бальзамирование тел не рекомендуется.

Захоронение должно производиться в тот же день, когда тело было выдано для погребения. На церемонии прощания должны находиться только самые близкие родственники. Присутствие детей, людей старше 60 лет, лиц с респираторными заболеваниями, сахарным диабетом, иммунодефицитом, хроническими болезнями сердца должно быть ограничено. Любые прикосновения к покойному недопустимы, а дистанция между собравшимися должна быть не менее 1 метра.

После церемонии присутствующие должны тщательно вымыть руки с мылом и продезинфицировать спиртосодержащими антисептиками.

Правила, опубликованные в инструкции, - это дополнительные меры предосторожности, так как источник и прогрессирование коронавирусной инфекции еще не совсем ясны.

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