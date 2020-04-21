2020-04-21T18:22:30+03:00
Общество
КП Беларусь

«Коронавирус вылечила, а пневмонию - нет»: заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала о буднях в больнице и о лечении

Надежде Анатольевне сделали два теста на коронавирус – оба отрицательные
Татьяна ШАХНОВИЧ
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«Коронавирус вылечила, а пневмонию - нет»: заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала о буднях в больнице и о лечении.«Коронавирус вылечила, а пневмонию - нет»: заслуженная артистка Беларуси Надежда Микулич рассказала о буднях в больнице и о лечении.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Заслуженная артистка Беларуси две недели лежит в 6-й минской больнице, ее лечат от пневмонии. Надежде Анатольевне сделали два теста на коронавирус – в субботу и в воскресенье, 18 и 19 апреля – оба отрицательные.

Но снимок снова показал пневмонию. Поэтому радовалась артистка недолго – из больницы ее пока не отпускают, хотя само лечение, а это были капельницы и таблетки, уже закончилось.

- Чувствую себя хорошо, меня перевели в отдельную палату, - радуется Надежда Анатольевна, поясняя, что с переездом в вип-жилье с собственным санузлом начались и приключения. – Проснулась я однажды в 5 утра – свет горит, все двери нараспашку. Встала – а на соседней кровати лежит огромный мужик. Я перепугалась, побежала за медсестрой. Мужчина, похоже, и сам не понял, как у меня очутился. Причем спал прямо на голом матрасе…

Через пару дней заходит другой мужчина.

- Вы - Микулич? – спрашивает. Киваю. А он в ответ: «Дайте пару сигарет!» Пришлось объяснять, что я не курю, и вообще-то мы находимся в больнице. Это его похоже, не смутило, лежит он неподалеку от меня, тоже в отдельной палате. Так что тут не соскучишься.

На всякий случай на ночь решила закрывать палату на ключ. Рассказала мужу, повеселила. Ему тоже сделали новый тест на коронавирус. Сказали, если что – позвонят. Ну, он подождал дня три – звонка не было – и наконец-то снова поехал на любимую дачу.

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