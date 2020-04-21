2020-04-21T19:19:32+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мы уже два года митингуем, и сдаваться не намерены»: в Бресте по 15 суток получили лидеры уличных протестов против аккумуляторного завода

Тем временем завод получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и готовится к пусконаладочным работам
Оксана БРОВАЧ
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Брестчане не прекращают протестов против аккумуляторного завода. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.byБрестчане не прекращают протестов против аккумуляторного завода. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by
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– Думаете, нам эти протесты не надоели? Еще как! Это не развлечение, как некоторые думают, мы не просто так собираемся на площади. Мы уже два года митингуем ради того, чтобы дать понять, что мы против! И сдаваться или уступать не намерены. Если нас за два года не услышали – будем еще два, три года протестовать. Столько, сколько нужно, чтобы опасный завод не появился возле нашего города, – говорит Наталья, одна из участниц уличных протестов.

Напомним, завод по производству свинцово-кислотных аккумуляторов построили в Свободной экономической зоне за городом. Брестчане выходят на уличные протесты против завода с марта 2018. Собрания происходят в полдень каждое воскресенье.

Протесты на площади заканчиваются молчаливым шествием по центру города. В них участвует от нескольких десятков человек до нескольких сотен. Участники протестов много раз получали за участие в несанкционированном массовом мероприятии штрафы, но в последнее время все обходилось без задержаний.

Этой весной огонь протестных настроений разгорелся с новой силой. Одной из самых массовых за последнее время стала акция 12 апреля. Люди вышли на улицу с растяжкой «Нет заводу АКБ!» и выкрикивали лозунги. Милицию, которая предупреждала о том, что собрание незаконно, освистали.

Традиционный воскресный протест на площади. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by

Традиционный воскресный протест на площади. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by

– После этого задержали троих активистов - Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова, Дмитрия Андросюка. Брали тех, кто выступал на акции и нес транспарант. До суда они находились в изоляторе временного содержания, – рассказывает «КП» правозащитник Роман Кисляк.

В итоге Кабанова и Андросюка осудили на 15 суток ареста, суд над Бекалюком перенесен на 22 апреля.

– В уличном брестском протесте нет лидеров, и когда садят одних, на них место приходят другие. Попробуйте всех пересажать! – так протестная группа комментирует новости о наказании соратников в соцсетях.

Акция повторилась и в пасхальное воскресенье 19 апреля. По информации активистов, задержаний после нее не последовало.

«Предприятие не может нормально выплачивать зарплату»

Поводом для стихийных шествий с лозунгами и плакатами стала очередная новость со скандального завода. Компания «АйПауэр» 9 апреля получила положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Перед этим завод внес изменения в проектную документацию. Если изначально заявлялось, что производство будет давать до 3 кг выбросов свинца в год, то по новый проект предусматривает валовый выброс до 29 кг свинца в год.

– Положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз свидетельствует о том, что строительный проект со внесенными изменениями и дополнениями соответствует требованиям законодательства в области строительной деятельности, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, – комментируют «Комсомолке» в компании «АйПауэр».

Теперь формально завод имеет право приступать к пусконаладочным работам, за которыми может последовать запуск производства.

Однако Брестский облисполком в июне 2019 наложил запрет на строительство завода «до устранения выявленных нарушений». Об отмене этого документа пока не сообщалось, компания обратилась в исполком за разрешением.

– Только после отмены распоряжения председателя Брестского облисполкома возможно начало пусконаладочных работ, – поясняют на заводе.

Шествие 19 апреля. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by

Шествие 19 апреля. Фото: Роман КИСЛЯК, b-g.by

Кроме этого, в феврале облисполком судился с «АйПауэр». Согласно решению экономического суда Брестской области, завод должен вернуть в государственную казну 5,7 миллионов рублей за то, что не реализовал инвестпроект в оговоренный срок – предприятие ведь так и не запустилось. Деньги выделялись из областного инвестиционного фонда. Компания подала кассационную жалобу на решение суда, но оно принято к исполнению.

– Да, списание средств со счетов ООО «АйПауэр» происходит, что не позволяет нормально выплачивать заработную плату, оплачивать коммунальные услуги и задолженность поставщиков. Так как предприятие не введено в эксплуатацию, выручка у него отсутствует, и содержание его осуществляется за счет учредителей, – так сейчас обстоят дела на заводе.

КОМПЕТЕНТНО

«Перспективы запуска завода туманны»

– Облисполком, а я постоянно на связи с губернатором, свою позицию не собирается менять, и правильно делает. Вместе с тем вопрос: будет ли облисполком отменять свое распоряжение, если не решен финансовый спор? Мне кажется, что перспективы запуска завода абсолютно туманны и находятся в очень далеком в плане реализации будущем. Исполком выставил требование на списание денег со всех счетов «АйПауэр». Первые деньги были списаны и поступили в бюджет. Какая рассрочка, если уже начато исполнительное производство? – так на брифинге 16 апреля прокомментировал ситуацию с заводом председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

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