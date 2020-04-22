«Скончался ночью в перерыве между сменами, его нашел коллега». В Лиде умер 43-летний врач-реаниматолог

- Этот доктор умер не от короновируса. У него были проблемы с сердцем. Смерть была мгновенной, предположительно, оторвался тромб, - сразу говорит коллега умершего реаниматолога.

Медики из Лидской ЦРБ рассказывают, что реаниматолог несколько дней работал в реанимации, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией. 21 апреля врач должен был снова выйти на смену: коллеги хватились его, когда он не пришел на работу в нужное время.

На сайте больницы 21 апреля появилось соболезнование в связи со смертью врача:

- Весь коллектив учреждения здравоохранения «Лидская центральная районная больница» скорбит в связи с внезапным уходом из жизни врача-реаниматолога С., смерть которого наступила ночью, 20.04.2020г., в общежитии, созданном для временного проживания медицинских работников. По предварительной информации причиной смерти явилась острая коронарная недостаточность. Выражаем слова соболезнования близким и родным по поводу постигшего их горя.

«Риск внезапной смерти при коронавирусе исключен»

Главврач Лидской ЦРБ Вадим Трубчик подробно прокомментировал ситуацию только «Лідскай газеце».

– Это было несколько дежурств, – рассказывает Вадим Трубчик о работе реаниматолога в реанимации. - Доктор работал в надлежащих средствах защиты. К тому же все инфекционные болезни, в том числе и коронавирусная инфекция, имеют соответствующую клиническую картину, для них характерен ряд симптомов, а вот риск внезапной смерти исключен.

Главврач говорит, что медик в последнее время жил в общежитии, которое специально выделили для медиков, контактирующих с пациентами, инфицированными коронавирусом. Там же, по словам Вадима Трубчика, могут жить и те медики, которые решили не возвращаться домой на время пандемии, чтобы обезопасить близких.

Вадим Трубчик отметил, что врач умер ночью в перерыве между сменами – не на работе. Его нашел коллега-реаниматолог, пытался спасти, но было уже поздно.

- Если бы это случилось непосредственно на рабочем месте, реанимационные мероприятия были бы проведены ранее и худшего варианта, возможно, удалось бы избежать. Не понимаю, как могут журналисты на таких случаях делать пиар.

Главврач добавил, что в больнице достаточно и медикаментов, и средств защиты для персонала

Первый случай коронавируса в Лиде официально подтвердился неделю назад, 13 апреля. На 20 апреля в Гродненской области было зарегистрировано 176 случаев - во всех других областях страны случаев заражения больше.

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