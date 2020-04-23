«В наследство от котов достались игрушки, а кормлю детскими смесями»: белорусский фермер растит медвежонка, потерявшего маму

«Подумал, сторож несет крякающего раненого гуся»

Николай Терлецкий, владелец фермерского хозяйства «Коляныч» в Борисовском районе, в прошлом - ювелир. Сейчас его дело продолжают сыновья, а сам он после выхода на пенсию решил переехать в домик у леса, который «апгрейдит» и сдает в аренду рыболовам и охотникам. Признается, что это стоило ему немалых трудов и денег - практически все сделано вручную, даже озеро: раньше на его месте было болото, в которое местные сбрасывали мусор.

- За свои деньги пришлось все расчищать и ликвидировать еще две свалки. Тогда деньги были, и я оплачивал мусоровозы, чтобы люди не бросали мусор куда попало. Они долго не понимали, зачем платить 5 рублей в месяц за вывоз мусора, когда рядом - бесплатное болото…Сначала я приезжал сюда в свободное время, жил здесь в вагончике. Потом со здоровьем начались проблемы, и я стал чаще здесь оставаться отдыхать. В 19 лет мне удалили одну почку, а вторая осталась больная. Четыре года назад сделали пересадку почки, а в ноябре случился обширный инфаркт. В декабре я уже переехал сюда жить, достраиваю все.

Николай приютил медведицу и не хочет, чтобы она жила в клетке. Фото: Сергей Плыткевич, planetabelarus.by.

Недавно к Николаю Васильевичу наведался неожиданный гость - медвежонок. О встрече с диким зверем он говорит просто: «Это судьба!»

- Я как раз начал делать вольер для кабана, который у меня живет, как появилась Васька, - рассказывает он, прерываясь, чтобы угомонить игривого медвежонка. - 14 апреля в обед мы со сторожем заканчивали стройку, он пошел выключать удлинитель, а я - в дом. И тут слышу, он кричит: «Николай!» - и несет кого-то крякающего. Подумал, он нашел раненого гуся или селезня, они тут живут неподалеку. Подхожу, а он медвежонка в руках держит! Мы, конечно, были в шоке.

Дом Николая стоит у кромки густого леса, недалеко от Березинского заповедника, поэтому медведей наш собеседник видел часто. Но так близко - еще никогда.

- Бывает, в грибы едешь на машине и видишь медведицу с медвежатами. Но чтоб зверь в дом пришел - такого прежде не было.

Василисе три месяца, хотя по размерам больше похоже на полуторамесячного медвежонка.Таисия ЧЕРНУХО

«Приехала комиссия с клеткой, чтобы усыплять ее - такие у нас законы»

Перед мужчиной стала дилемма: отпустить найденного малыша назад в лес - все равно что убить. Видно было, что животное ослабло и долго ничего не ело. А взять его к себе - значит нарушить закон.

- Я начал звонить в инспекцию и знакомым егерям, был уверен, что найдут маму-медведицу. Но не нашли. Звонки в зоопарк и цирк тоже ничего не дали - забрать медведицу они категорически отказались: «Такая маленькая нам не нужна!» А за незаконное содержание дикого животного у нас можно получить срок. Пришлось звонить в МЧС и поднимать шум. Вот они быстро собрали комиссию и приехали.

Медвежонок - это тот же ребенок, который пробует на зуб все, что попадается под руку. Фото автора.

Правда, сначала и комиссия ничего хорошего не предложила: или выпускать животное в лес, или усыпить.

- Приехали с клеткой, чтобы усыплять ее - такие у нас законы. Я был категорически против. Мне предлагали выпустить ее назад в лес, но это же ребенок, она там погибнет. Они бы и рады были, чтобы я оставил его у себя, но закон такой. В итоге составили акт об обнаружении дикого животного и пришли к компромиссу: районный ветеринар поручился за меня и подписал бумагу, что я могу на время оставить медведя у себя. Но в течение месяца нужно сделать для него вольер.

Дома держать медведя запретили, но Николай говорит: «Куда девать этого ребенка?» Фото автора.

Николай связался со знакомым ветеринаром из США, у которого своя ветклиника в Борисове. Тот осмотрел «питомца» и в тот же день договорился о приеме у ветеринара.

- В ветлечебнице очень удивились: это вам не зайчик и не котик. Сказали, что все очень серьезно. Несмотря на свои размеры, медведи очень пугливые и сразу же защищаются агрессией, выпуская когти. Ее зубы пока не страшны, а вот на лапах - настоящие бритвы. Мне рассказали, как приучить ее не высовывать когти, сейчас она уже играется подушечками лап. Но если ей что-то не нравится - сразу начинает нервничать и орать вовсю. Своенравная дама!

Зубы медведя пока не страшны, а вот на лапах - настоящие бритвы. Фото автора.

Возраст медвежонка определили по зубам: девочке оказалось три месяца, хотя по размерам она больше похожа на полуторамесячного звереныша. Скорее всего, она не первый день слонялась в поисках пищи и исхудала.

- Мы сначала думали, что это мальчик, и звали его просто Мишкой. А потом ветеринары сказали, что это девочка. Хотели назвать Седой, потому что у нее голова седая, но хотелось какое-то краткое и ласковое имя. Так случайно и появилась Васька. Василиса!

«Тут ей раздолье - розетки пробует на зуб, на теплом полу качается»

Раньше у Николая жили кабаны и вьетнамские свиньи, а сейчас все хозяйство - это медвежонок, коты, кролики, кабан и ручной племенной бык, которого оставил на передержке его хозяин, уехавший в Израиль.

- В наследство от котов Васе достались игрушки. Когда я только принес ее в дом, она была очень слабая, не могла сама ходить. А сейчас уже ожила, ест детские смеси, скоро начну перетирать овощи и фрукты. Она как маленький ребенок: хватает и тянет в рот все подряд. И как любой маленький ребенок, сразу делает шкоду. Тут ей раздолье - розетки пробует на зуб, на теплом полу качается.

"Если ей что-то не нравится – сразу начинает нервничать и орать вовсю. Своенравная дама!" Фото автора.

Николай старается оберегать Василису от новых знакомств:

- Она знает меня и сторожа, и хватит. Не хочу, чтобы она с людьми общалась. Так ей легче будет адаптироваться к жизни без людей.

Сейчас есть два варианта: получить разрешение на содержание животного и оставить медведицу или же передать ее в российский заповедник, где готовы приютить зверя. Правда, второй вариант откладывается на неопределенное время из-за закрытых границ с Россией.

- Мне категорически запретили держать ее в доме, но куда я дену этого ребенка? Сейчас пытаюсь получить разрешение на содержание дикого животного в неволе. Но я не хочу, чтобы она в клетке сидела. У меня мечта - отгородить кусок леса, чтобы она на природе жила. Сначала сделаем маленький вольер на 20 - 30 квадратов, чтобы передержать ее, а потом будем делать большой, насколько сил хватит. Конечно, мне бы хотелось оставить ее у себя, но это очень большие вложения…

Игрушки Ваське достались по наследству от кроликов и котов. Фото автора.

Если все пойдет по плану, медвежонок останется жить на огороженной территории леса рядом с Николаем. Если нет - ее могут взять в специальный реабилитационный центр в Подмосковье, где животных готовят к тому, чтобы потом выпускать на волю.

- Но пока я своими глазами не увижу, где она будет жить, не отдам ее. Есть еще идея сделать передержку для раненых диких животных, которых находят люди. Сейчас у нас таких нет. А ведь много диких поросят и оленей тоже остаются без мамки. В общем, будем что-то делать, мир не без добрых людей.

Сейчас медведица ест детские смеси и пробует на зуб все, что видит.Таисия ЧЕРНУХО

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