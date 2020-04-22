2020-04-23T17:02:35+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусы ввели на границе с Россией санитарно-карантинный контроль, а россияне перекопали лесные дороги

Несмотря на закрытую границу, белорусы и россияне продолжают курсировать из страны в страну. Есть, оказывается, даже регулярные перевозки
Павел МИЦКЕВИЧ
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На границе с РФ организовали санитарно-карантинный контрольНа границе с РФ организовали санитарно-карантинный контрольФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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С начала недели, с 20 апреля на границе с Россией медики ввели санитарно-карантинный контроль. В частности, в деревне Селище Добрушского района, где проходит трасса М10, по которой в Гомель едет транспорт из российского Брянска.

Проверку организовали «для усиления противоэпидемического контроля за прибывающими в Гомельскую область из России», рассказали в пресс-службе облисполкома со ссылкой на главного санитарного врача области Александра Тарасенко.

Специалисты санитарной службы вместе с сотрудниками ГАИ и транспортной инспекцией измеряют температуру водителям и пассажирам всех видов транспорта, выдают им рекомендации и требования о соблюдении правил самоизоляции, рассказывают о других противоэпидемических мерах.

Напомним, рейсовые автобусы из России в Беларусь отменили после того, как РФ закрыла границу. Но многие белорусы, в основном гастарбайтеры, продолжают возвращаться на родину. Как правило, строителей довозят до российской таможни частные перевозчики, затем белорусы переходят границу пешком, а здесь их забирают на микроавтобусах белорусские водители.

Белорусские строители продолжают возвращаться из России Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Белорусские строители продолжают возвращаться из РоссииФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А недавно в соцсети появилась группа «Граница России и Беларуси», в которой каждые полчаса появляются новые сообщения с предложением взять попутчика. При этом многие предупреждают, что в Россию заберут только тех, у кого российский паспорт, а попутчики в Беларусь нужны с белорусским гражданством.

Но некоторые пользователи пишут, что знают способ, как без проблем завезти белорусов в РФ через закрытую границу.

- Еду из Гомеля в Москву, возьму пассажиров, пишите в личку! - оставила сообщение белоруска. Есть, оказывается, и регулярные частные перевозки.

- Рейсы из Москвы (ежедневно), отправление в 22.00 в РБ (Орша, Могилев, Бобруйск, Минск, Гомель) - для граждан РБ. Рейсы из РБ (ежедневно) забираем из Минска, Могилева и Орши, везем в Москву, Смоленск, - говорится в сообщении с указанием телефонов.

Грузоперевозки не прекращались, поэтому медики проверяют на границе и дальнобойщиков.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На днях россияне перекопали грунтовые проселочные и лесные дороги на границе с Беларусью. Об этом рассказали местные жители из Витебской, Могилевской и Гомельской областей.

- На асфальтовой дороге поставили пропускной пункт, там постоянно дежурят пограничники. А грунтовую дорогу через лес перепахали плугом - сделали три-четыре борозды, - подтвердили "КП" в одном из сельсоветов Ветковского района.

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