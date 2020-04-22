2020-04-22T22:10:48+03:00
Минск
КП Беларусь

«Я в первых рядах переболела коронавирусом и сразу согласилась стать донором плазмы»

У Ольги третья отрицательная группа крови. Девушка говорит, что ее соседка по палате даже специально набирает вес, чтобы позволили стать донором
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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После поездки в Париж Ольга обратилась в поликлинику. Ей сделали тест на коронавирус, и его результат оказался положительным.После поездки в Париж Ольга обратилась в поликлинику. Ей сделали тест на коронавирус, и его результат оказался положительным.Фото: Из личного архива
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У 36-летней минчанки Ольги диагностировали коронавирус после ее поездки в Париж. Девушка вернулась домой в середине марта и сама захотела пройти тест на коронавирус. Она обратилась в поликлинику и в итоге результат теста оказался положительным. Ольгу госпитализировали в инфекционную больницу. К счастью, коронавирус минчанка перенесла довольно легко.

- Я в первых рядах, кто переболел коронавирусом. И как только я выписалась из больницы, мне позвонили и предложили стать донором плазмы. Конечно, я сразу согласилась. В следующий понедельник, 27-го апреля, я иду на сдачу на крови в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, - рассказывает "Комсомолке" Ольга. - У меня достаточно редкая группа крови - третья отрицательная.

- Знаете как будет проходить процедура забора плазмы?

- Как я поняла, врач меня осмотрит, после чего мне проведут анализ крови, чтобы показатели были в норме. С собой в РНПЦ мне нужно взять паспорт и выписку из больницы, что я переболела коронавирусом.

- Сколько у вас возьмут крови?

- Примерно около поллитра крови. Вся процедура займет 30 минут. После сдачи крови я смогу сесть за руль авто. А еще мне сказали, сдача плазмы оплачивается, но сумму я не знаю. Если будет возможность отказаться от денег, я это сделаю. Буду на месте решать.

Как говорит Ольга, ее соседка по больничной палате тоже собирается стать донором плазмы.

- Из больницы она вышла похудевшая. Сейчас набирает килограммы, чтобы ей разрешили сдать кровь.

- Вы рады, что станете донором плазмы и кому-то спасете жизнь?

- Если есть возможность помочь, это всегда здорово. Мне раньше писал знакомый доктор, который говорил, что у меня, скорее всего, будут брать плазму крови. Конечно, я буду рада кого-то спасти. И мне, по сути, это ничего не стоит. Ну подумаешь, буду один день сонной. Но возможно, в день сдачи крови самочувствие будет обычным. К слову, не каждый переболевший коронавирусом может по состоянию здоровья стать донором. Например, мой друг, у которого тоже был коронавирус, сильно болел. Но у него есть хронические заболевания, и ему нельзя быть донором плазмы.

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