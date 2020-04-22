Главный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова: В течение двух-трех недель ситуация не закончится

По состоянию на 22 апреля 2020 года в Беларуси зарегистрировано 7281 случая положительного теста на коронавирус, от хронических заболеваний, отягощенных COVID-19, умерли 58человек.

«Ближайших риск – четыре выходных дня»

Напомним, по прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в Беларуси придется на конец апреля - начало мая. В связи с этим глава ведомства Владимир Караник призвал белорусов провести Радуницу дома, не выезжая на кладбища и в храмы.

- По некоторым регионам мы видим четкую связь: Вербное воскресенье, а через 7 дней среди посетителей (этих мероприятий. – Ред.) мы регистрируем увеличение количества инфицированных. Или компания, в которой были люди из разных городов, съездила на шашлыки, а потом мы по всем этим городам выясняем участников, контакты первого уровня, - рассказал министр здравоохранения.

Каковы будут последствия православной Пасхи, еще не известны. Ведь вопреки предостережениям и просьбам Минздрава ограничить посещения массовых мероприятий, в том числе и пасхальных служб в храмах, во многих церквях можно было наблюдать большое количество верующих, по большей части – пожилых людей. А именно они в зоне риска.

- Сейчас риск - четыре выходных дня (25 - 28 апреля. - Ред). Знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, навещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого уже нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах своего проживания и максимально ограничить общение, - обратился к белорусам Владимир Караник. По словам министра, и в православии и католичестве есть другие дни, когда можно без нынешнего риска вспомнить усопших.

В страну уже завезли первую партию экспресс-тестов на коронавирус и антитела к нему, но о спаде пандемии в Беларуси речь пока не идет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Снижение заболеваемости ожидаем в ближайшие 3-4 недели»

Напомним, официальный карантин в стране не объявлен, а ограничения на посещение заведений общепита, стадионов и прочих мест массового скопления людей введены лишь частично. При этом количество новых случаев коронавирусной инфекции увеличивается с каждым днем.

- Мы эти вирусы переживаем каждый год, - сказал во время выступления в храме перед прихожанами Александр Лукашенко. - И все вы помните, как мы лечились от всего этого. Это природа, лес, свежий воздух, нормальное питание, которое произрастает на нашей земле. Люди постарше, да и помладше это помнят. По крайней мере, я стараюсь так жить, будучи главой государства, так живут мои дети.

Инфицированных коронавирусом пациентов президент поручил перевести из районных больниц в областные. По мнению властей, это должно содействовать лучшему контролю ситуации, а жителям райцентров поможет получить квалифицированную помощь.

- В течение двух-трех недель ситуация не закончится. Мы будем в эпидпроцессе. Но ситуация управляема. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели,- рассказала в эфире телеканала ОНТ главный государственный санитарный врач Беларуси, замминистра здравоохранения Наталья Жукова.

Сделать экспресс-тест на коронавирус скоро смогут все желающие, но платно

Хорошая новость: в страну уже завезли первые 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и антитела к нему, а скоро поставят еще 100 тысяч.

- Речь идет о лабораторной диагностике, которая выявляет не сам вирус, а реакцию организма. Если развивается заболевание, а не бессимптомное носительство, через 5 - 7 дней в крови появляются антитела, которые можно выявить с помощью экспресс-теста, - пояснил министр здравоохранения Владимир Караник. - Тест покажет наличие активного иммуноглобулина (значит, человек болен) и антител памяти (значит, человек уже переболел).

По прогнозам Минздрава, пик заболеваемости в Беларуси придется на конец апреля - начало маяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Использовать такие экспресс-тесты будут в приемных отделениях больниц, чтобы разделить потоки пациентов с обычной бактериальной пневмонией и пневмонией, обусловленной другой вирусной инфекцией, в том числе коронавирусной.

Когда медики отработают методику работы с экспресс-тестами, пройти их на платной основе смогут и все желающие.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тем временем, Минобороны сообщило о том, что белорусская армия продолжает репетицию парада ко Дню Победы. Напомним, вопрос о целесообразности проведения парада в этом году задавали даже представителям миссии ВОЗ, которые посетили Беларусь для оценки действия наших медиков по борьбе с коронавирусом. Глава миссии Патрик О’Коннор подчеркнул, что в связи с динамикой роста числа инфицированных от проведения массовых мероприятий нужно отказаться. Но отменять парад не стали. Военное ведомство информирует, что парад продлится примерно час - запланировано прохождение пешей и механизированной колонн и пролет воздушного эшелона.

А КАК У НИХ

По данным Исследовательского центра системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса, на момент выхода номера в печать всего в мире подтверждено 2,4 млн случаев COVID-19. Антирейтинг по числу зараженных и жертв инфекции возглавляет США, на втором – Испания, на третьем - Италия. Китай теперь на восьмом месте.

Тем временем о небольших успехах борьбы с инфекцией заявляет все больше стран. Так, например, с 20 апреля Германии разрешили открыться маленьким предприятиям, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам. В Чехии вот-вот начнут работу рынки, разрешат путешествовать за границу по делам и для посещения родных. Но после возвращения положен двухнедельный карантин. В Польше разрешили выезжать в лес и парки. В китайском Ухане, откуда началась вспышка COVID-19 - ни одного случая заболевания за несколько недель.

В США ситуация пока тяжелая. Дональд Трамп заявил о приостановке средств в бюджет ВОЗ. По мнению Трампа, из-за неверных оценок ВОЗ коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше людей, чем могли бы.

Тем временем, россияне экскаватором разрушают неглавные приграничные с Беларусью дороги - к примеру, неподалеку от агрогородка Ленино. Информацию подтвердили в Госпогранкомитете и в ГАИ, однако о точных причинах происходящего не сообщается.

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