2020-04-22T12:31:24+03:00
Минск
КП Беларусь

Километры добра: служба такси помогает врачам и призывает делать это вместе

Когда в Беларуси начался рост COVID-19, чтобы помочь врачам, которые на передовой, активизировались благотворительные организации и волонтерские движения
Захар ПЛАТОНОВ
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Цель акции: подарить врачам время, которые они экономят, воспользовавшись услугой бесплатного Такси 7606. Фото: Родное таксиЦель акции: подарить врачам время, которые они экономят, воспользовавшись услугой бесплатного Такси 7606. Фото: Родное такси
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Диспетчерская служба такси 7606, работающая под брендом «Родное такси», в Минске дала старт благотворительной акции, цель которой - подарить врачам время и комфорт. Медработники могли бесплатно воспользоваться услугой такси 7606. Стоит ли говорить, что в условиях многочасовых смен и цейтнота сэкономленный час для медработников - хорошее подспорье и возможность больше времени провести с семьей, главной своей опорой. Чем комфортнее жизнь врача, тем больше сил он сможет отдавать на борьбу с болезнью.

- Это была моя идея и наших инициативных водителей, хотелось поддержать и поблагодарить врачей, чтобы они меньше тратили времени и сил, да и на машине комфортнее ехать, чем в общественном транспорте, - говорит директор службы такси Константин Королев.

За каждый день акции, которая проходила с 27 марта по 6 апреля, было около 400 поездок. Суммарно получилось почти 2500 «километров добра».

«Родное такси» поддержал другой бизнес: бесплатно проводили дезинфекцию в салоне автомобилей, заправляли кондиционеры, откликнулась и автомойки.

Чтобы помощь была адресной (именно тем врачам, кто работает с пациентами с COVID-19), у медиков при себе должен быть документ, подтверждающий их место работы. Дальше надо сделать заказ такси (из дома в больницу или наоборот), набрав номер 7606, или через мобильное приложение.

- Отзывы были в основном благодарственные. Врачи записывали нам видео, писали в соцсетях. Это мотивирует и дает понять, что это нужное дело, - говорит Константин Королев.

Спрос со стороны врачей на услугу остается. Но собственные финансовые резервы службы такси 7606 не безграничны, и для продолжения акции нужна поддержка. Для этого на интернет-площадке molamola.by объявлен фандрайзинг (сбор пожертвований).

Присоединиться к инициативе и поддержать ее может любой желающий. Для этого есть три способа:

- перечислить свои пожертвования на площадке;

- чаще пользоваться услугами такси 7606 для своих личных целей, так как стоимость каждой пятой поездки идет на поддержку акции;

- передать топливо, дезинфицирующие средства, маски (связаться по телефону 8 (029) 638-50-45).

Всегда приветствуется желание рассказать об инициативе в социальных сетях!

Все собранные средства пойдут на оплату топлива водителям, которые возят врачей совершенно бесплатно.

Со стороны службы предоставляется полная отчетность об использовании средств, могут быть заключены договоры.

«Комсомолка» готовка присоединиться в акции и передавать каждому медику в такси свежий выпуск газеты, где мы регулярно рассказываем об их труде и профессионализме.

Давайте вместе совершать «километры добра»!

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