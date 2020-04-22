Можно ли запретить заболевшему человеку ездить в метро?

Недавно мы писали о том, что в вестибюле станции метро «Площадь Ленина» со стороны железнодорожного вокзала в тестовом режиме начал работать тепловизор.

- Как только в поле зрения камеры попадает человек с температурой выше нормы, на экране появляется красное окошко. Сейчас совместно с санитарно-эпидемиологической службой города вырабатываем алгоритм действий: какие меры предпринимать, выявив пассажира с повышенной температурой. Об отказе в перевозке речи не идет, в профилактических целях рассматриваем варианты предупреждения человека о его состоянии, возможно, консультации или оказание помощи, - цитировало агентство Минск-Новости зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

По закону запретить заболевшему человеку проехать в метро пока невозможно. Фото: "Минск-Новости".

«Комсомолка» отправилась на станцию посмотреть, как контролируют пассажиров на входе. Но никакого тепловизора мы не увидели.

- Установить тепловизор нам порекомендовал исполком, - рассказал «Комсомолке» источник в Минском метрополитене. - Прибор достаточно дорогой, поэтому мы пригласили компанию, которая занимается продажей такого оборудования. Тепловизор поставили в тестовом режиме, он поработал буквально пару дней. Есть две проблемы. Во-первых, работа с тепловизором в метро отличается, например, от работы с такими же приборами в аэропорту. Дело в том, что в метро идет огромный поток людей, и поработать с каждым пассажиром с температурой нереально. Во-вторых, по закону мы не можем отказать пассажиру в оказании услуги проезда на основании того, что у него повышенная температура. Теперь ведется анализ ситуации, обсуждается, что делать дальше. Скорее всего, история с тепловизорами на этом и закончится.

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