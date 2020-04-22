2020-04-22T12:35:37+03:00
Экономика
КП Беларусь

Работникам белорусских заводов не снизят зарплаты, несмотря на падающую производительность труда. Правильно ли это?

Министерство экономики считает, что такое решение не окажет негативного влияния на экономику страны. Мы узнали мнение независимого эксперта
Таисия ЧЕРНУХО
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Такая вот "отвязка" - очень верная и своевременная антикризисная мера, считают эксперты.Такая вот "отвязка" - очень верная и своевременная антикризисная мера, считают эксперты.Фото: Оксана БРОВАЧ
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Повышение зарплат отвязали от роста производительности труда до 31 декабря 2020 года. Это значит, что теперь работникам убыточных заводов смогут сохранять зарплаты, даже несмотря на падающую производительность труда.

- Данное решение было принято, чтобы дать возможность руководителям предприятий при необходимости снижения объемов производства сохранять уровень заработной платы, - рассказал Белта министр экономики Александр Червяков.

Министр считает, что такое решение не окажет негативного влияния на экономику страны.

- В первую очередь мы здесь ставим в качестве приоритета доходы населения, и в данном случае понимаем, что произойдет перераспределение из фонда накопления в фонд потребления. На балансировку это никак не повлияет: мы меньше будем тратить ресурсов на инвестиции, больше - на заработную плату, - говорит министр.

Напомним, ранее власти предусмотрели, что повышение зарплат в госорганизациях возможно только при условии допускает соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Производительность труда - это отношение того, что произвело предприятие к численности рабочих, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - В обычные времена зарплаты людей должны зависеть от производительности, это нормально. Предприятие сработало лучше – всем заплатили больше, сработало хуже – заплатили меньше. Последние несколько лет у нас рост доходов опережал рост производительности труда. В целом для экономики это опасно – «лишние» полученные деньги идут на покупку валюты и импорта, либо приводят к росту цен – инфляции. Но сейчас у нас нестандартная ситуация – кризис всем мире. В условии снижения спроса сейчас очень логично будет не работать на склад, производя ненужную продукцию, а просто сокращать производство. Если не убрать эту привязку – люди начнут резко меньше получать. Эта мера направлена на то, чтобы поддержать не предприятие, а людей. Это очень верная и своевременная антикризисная мера, и одна из немногих адекватных мер реагирования на кризис нашего правительства. Не думаю, что она несет большие инфляционные или девальвационные риски.

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