В минские больницы бесплатно развезли 10 000 бутылок воды

На протяжении недели медики через специальный Telegram-бот, @saintspring_water_bot, могли заказать необходимое им количество питьевой воды и выбрать дату доставки. За первый день врачи успели оставить заявки на более чем 2000 бутылок воды. 21 апреля последние упаковки «Святого Источника» завезли в больницы.

По окончании развоза необходимое количество воды получили специалисты 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова, 10-й городской клинической больницы, Городской клинической инфекционной больницы, подстанции №6 скорой медицинской помощи, 1-й городской клинической больницы, Минской центральной районной больницы и Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.