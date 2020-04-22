2020-04-22T14:45:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В минские больницы бесплатно развезли 10 000 бутылок воды

С 17 апреля бренд «Святой Источник» успел развезти 10 000 бутылок питьевой воды для сотрудников больниц. Питье для врачей доставили в семь столичных медицинских заведений
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На протяжении недели медики через специальный Telegram-бот, @saintspring_water_bot, могли заказать необходимое им количество питьевой воды и выбрать дату доставки. За первый день врачи успели оставить заявки на более чем 2000 бутылок воды. 21 апреля последние упаковки «Святого Источника» завезли в больницы.

По окончании развоза необходимое количество воды получили специалисты 3-й городской клинической больницы имени Е.В. Клумова, 10-й городской клинической больницы, Городской клинической инфекционной больницы, подстанции №6 скорой медицинской помощи, 1-й городской клинической больницы, Минской центральной районной больницы и Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии.

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