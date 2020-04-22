2020-04-22T21:56:17+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Пациенты должны чувствовать себя в безопасности в стенах медицинского центра»

Можно ли сегодня идти на плановый прием к узким медицинским специалистам и как выбрать, куда именно идти?
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Открыта предварительная запись к врачу-оториноларингологу.Открыта предварительная запись к врачу-оториноларингологу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Минске открылся новый филиал медицинского центра «Эксана». Центр находится в сердце города - буквально в пяти минутах от ж/д-вокзала (рядом с бывшим Червенским рынком). Время сейчас непростое как для медиков, так и для пациентов. Тем интереснее, как в только что открытом центре учитываются сегодняшние реалии.

Окинув взглядом требовательной пациентки холл медицинского центра «Эксана», я смело переступаю порог. В новом центре особое внимание уделяют вопросам безопасности. Наличие антисептиков, аппарат с бахилами, стерильная чистота - это все похвально, но все это мы уже видели.

Минск, ул. Надеждинская, 2 (рядом с бывшим Червенским рынком). Фото: МАРТИНЧИК Павел

Минск, ул. Надеждинская, 2 (рядом с бывшим Червенским рынком). Фото: МАРТИНЧИК Павел

А вот эта штука у входа, похожая на музыкальную колонку, действительно впечатляет - это рециркулятор воздуха, который обеззараживает помещения в присутствии людей. Дышу еще спокойнее, когда узнаю, что и коридоры, и кабинеты постоянно кварцуются.

А это и есть тот самый рециркулятор воздуха, который обеззараживает помещения в присутствии людей. Фото: МАРТИНЧИК Павел

А это и есть тот самый рециркулятор воздуха, который обеззараживает помещения в присутствии людей. Фото: МАРТИНЧИК Павел

Медицинский центр «Эксана» принимает пациентов уже 28 лет. По личному опыту знаю, что для пациентов «Эксаны» всегда решающим моментом был уровень специалистов, качество услуг, адекватные цены и постоянство кадров. Приятно, что все лучшие традиции сохранились.

В медцентр можно записаться на плановый прием к профильным специалистам, но не надо забывать о мерах предосторожности! Фото: МАРТИНЧИК Павел

В медцентр можно записаться на плановый прием к профильным специалистам, но не надо забывать о мерах предосторожности! Фото: МАРТИНЧИК Павел

«Эксана» - многопрофильный центр, и работают здесь специалисты высшей и 1-й категории. Есть разные виды диагностики, причем даже довольно редкие даже для столицы, большой спектр лабораторных исследований - все, что необходимо для точной постановки диагноза. Хочется отметить: особое внимание уделено оборудованию. Вся медицинская техника совершенно новая, представлена аппаратура экспертного класса.

Отоларингология - новое направление медцентра «Эксана».

Отоларингология - новое направление медцентра «Эксана».

У пациентов «Эксаны», которые давно не обращались к доктору, есть шанс попасть несколько лет спустя к тому же специалисту - коллектив стабильный, многие врачи работают здесь больше 10 лет, что для частного центра большое достоинство. Кстати, обслуживаются пациенты в том числе по договорам страхования.

- Найти своего врача - это важно. Именно так мы и нацелены работать с пациентами. В ценах придерживаемся принципа социально ориентированной медицины, - комментирует Ирина Павловна Марьенко, управляющая медицинским центром.

- Чем отличается работа в нынешней ситуации от обычной?

- Повышенным вниманием к безопасности людей. Сейчас у нас усилен режим дезинфекции - пациенты должны чувствовать себя спокойно и безопасно, находясь в стенах медицинского центра.

Новый филиал медцентра оформлен стильно и со вкусом - мимо не пройдешь! Фото: МАРТИНЧИК Павел

Новый филиал медцентра оформлен стильно и со вкусом - мимо не пройдешь! Фото: МАРТИНЧИК Павел

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