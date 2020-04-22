2020-04-22T18:06:31+03:00
Общество
КП Беларусь

ВОЗ рекомендует Беларуси перенести крупные мероприятия и организовать дистанционное обучение

При этом Всемирная организация здравоохранения напоминает: плановые прививки никто не отменял
Раиса ЮДИНА
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Выдерживать безопасную дистанцию - суть рекомендаций экспертов ВОЗ. Фото pixabay.comВыдерживать безопасную дистанцию - суть рекомендаций экспертов ВОЗ. Фото pixabay.com
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Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на прошлой неделе посетила в Беларуси больницы, лаборатории и встретилась с руководителями различных ведомств. В итоге они дали рекомендации.

«Количество зафиксированных в Беларуси случаев заражения COVID-19 быстро растет, - отмечается в размещенных на сайте ВОЗ материалах. - Правительство уже ввело меры сдерживания: тестирование людей в случае подозрений на заражение, отслеживание их контактов и изоляция заболевших… Сейчас, на этапе передачи инфекции внутри местных сообществ, важно дополнить эти меры обеспечением физического дистанцирования».

И вот какие именно меры рекомендует ВОЗ:

- перенести крупные мероприятия, в том числе спортивные, религиозные и культурные;

- поместить на карантин всех, кто контактировал с людьми, у которых подтвержден COVID-19 и кто мог взаимодействовать с ними;

- внедрить возможности дистанционной работы и обучения в школах, университетах и других образовательных учреждениях;

- приостановить работу предприятий, не оказывающих основных услуг;

- сократить передвижения людей без уважительной причины, особенно если они входят в группу риска.

Но и это еще не все. Эксперты ВОЗ рекомендуют, чтобы страна проявила «сильную политическую волю и приверженность» при внедрении всех этих мер, руководители на всех уровнях четко, открыто и регулярно сообщали о факторах риска, о необходимости переноса тех же мероприятий, а поддержка нуждающихся не прекращалась.

КСТАТИ

Вакцины против COVID-19 еще нет, но плановые прививки отменять не стоит

По случаю начала Европейской недели иммунизации (20 - 26 апреля) ВОЗ и ЮНИСЕФ сделали совместное заявление, призывая европейцев не отказываться от плановых прививок.

- Пока ученые всего мира занимаются созданием вакцины против нового коронавируса, системы медицинской помощи на пределе своих возможностей ведут борьбу с COVID-19, в этих условиях как никогда важной становится роль национальных программ плановой иммунизации, - подчеркнуто в заявлении.

При этом приводится пример недавней вспышки кори в Европе после пробелов в плановой вакцинации: в 2018 году около 527 тыс. детей не привились, и спустя год более 100 тыс. человек разных возрастов заразились корью.

- Мы можем избежать еще более тяжелых последствий пандемии COVID-19 для наших систем медицинской помощи, обеспечив плановую вакцинацию в соответствии с национальными календарями прививок для людей всех возрастов, - отметил доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

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