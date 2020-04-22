2020-04-22T15:28:47+03:00
Общество
КП Беларусь

От 300 до 4000 рублей в месяц: сколько доплатят белорусским медикам за работу в условиях коронавируса

Прибавку к зарплатам получат также водители «скорых». А вообще размер надбавки зависит от типа больницы, категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы
Таисия ЧЕРНУХО
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В зависимости от типа больницы, категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы устанавливается и размер надбавки:В зависимости от типа больницы, категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы устанавливается и размер надбавки:Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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16 апреля власти решили поощрить тех, кто сейчас на передовой – работников здравоохранения. Президент подписал указ о материальном стимулировании медработников.

- Доплаты задействованным в борьбе с инфекциями медикам будут существенными, - пояснил министр здравоохранения Владимир Караник. По его словам, доплаты носят не разовый характер, а являются постоянной мерой материального стимулирования. Это касается не только медперсонала, но и иных работников, в том числе водителей, которые задействованы в противоэпидемических или лечебных мероприятиях в очаге инфекции.

В зависимости от типа больницы, категорий работников, нагрузки, уровня опасности работы устанавливается и размер надбавки:

- Для врачей, оказывающих помощь в амбулаторных условиях и в Республиканском центре организации медицинского реагирования, ежемесячная надбавка составит 1000 рублей. Для медиков со средним специальным медобразованием - 500 рублей, прочим работникам - 300 рублей.

- Врачам в отделениях анестезиологии и реанимации, интенсивной терапии и реанимации, в службе скорой медицинской помощи - 3000 рублей. Медработникам со средним специальным медобразованием - 2000 рублей. Прочим работникам – 1000 рублей.

- Если работники отделений анестезиологии и реанимации, а также лабораторий, задействованных в выполнении исследований на вирусы, работают в закрытом трехсменном режиме, то их надбавки будут еще выше. Врачам каждый месяц будут доплачивать 4000 рублей, медработникам со средним специальным образованием - 3000 рублей, остальным - 1500.

- Будут доплачивать также работникам инфекционных отделений, приемных отделений больниц, санэпидеморганизаций, работающих в очагах инфекции, на пограничных переходах и санитарно-карантинных пунктах, в лабораториях, проводящих исследования на коронавирус, в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, в патологоанатомических отделениях, в отделениях и кабинетах рентгена и компьютерной томографии. Врачам, работающих в этих условиях, доплатят 1500 в месяц, медработникам со средним специальным образованием - 1300, остальным - 900 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В феврале средняя начисленная зарплата в сфере здравоохранения составляла 920,4 рубля, сообщает Белстат.

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