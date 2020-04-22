«София посинела и уже почти не дышала». Майор милиции спас 11-летнюю девочку от удушья из-за кулича и пластины для зубов

В этот день майор милиции Дмитрий Семибратов приехал на вызов в поселок: соседи ругались из-за неправильной парковки.

- Вдруг вижу, около многоквартирного дома собралось человек пять, а на земле кто-то лежит. Я бросил все бумаги и поспешил к ним. Смотрю - девочка, и уже посинела, почти не дышит, зрачки закатились. Я обнял ее и надавил несколько раз на солнечное сплетение. Изо рта ребенка выпал большой кусок булки и пластина для выравнивания зубов. Видимо, булка зацепилась за пластину. Спустя пару минут щечки у девочки порозовели, слезки потекли… Понял, что с ребенком все будет хорошо. Если честно, очень испугался - сам воспитываю двоих детей. И считаю, что любой на моем месте поступил так же, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Семибратов.

- Люди пытались спасти Софию, но не знали, что нужно делать - хлопали по спине, трясли.

- Да, так нельзя. У нас в Слуцком РОВД приглашают и медиков, и представителей ОСВОДа, чтобы мы могли оказать первую медицинскую помощь в таких экстренных случаях.

Дмитрий Семибратов приехал в поселок по работе и оказался случайным свидетелем событий. Фото: личный архив.

Спасенную девочку зовут София Карчмит. Как раз на следующий день после спасения, 20 апреля, ей исполнилось 11 лет.

София подавилась куличом: она пыталась его проглотить, но начала задыхаться. Фото: личный архив.

- Это был второй день рождения Софии… - едва сдерживает слезы мама девочки Ирина Дубовик. - В тот день она пошла гулять с друзьями и взяла кусочек пасхального кулича. Через пару минут мне позвонила соседка с криком: «Софии плохо!» Пока бежала во двор, передумала все варианты, но никак не могла подумать, что дочка подавилась. И соседи не знали, что с ней, когда увидели ее на земле. Дома София еще долго плакала… Говорю: «Увиделась с Богом? Вся жизнь перед глазами пробежала?» А дочь даже ответить не могла, просто кивала головой и плакала. Я ее обняла, так она и уснула на моем плече. К вечеру чувствовала себя уже лучше и даже попросилась на улицу. А в такой суете я совсем забыла сразу поблагодарить Дмитрия Николаевича, поэтому написала письмо в УВД Минского облисполкома. Всегда буду молиться за этого человека.

Мама Ирина и дочь очень сильно испугались. 19 апреля стал для Софии вторым днем рождения. Фото: личный архив.