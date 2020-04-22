2020-04-22T16:38:49+03:00
Общество
КП Беларусь

«Батюшка хотел как лучше и очень переживает»: в Столинском районе священника накажут за вагонку и пластиковые окна в церкви 1730 года

Храм внесен в Список историко-культурных ценностей, и без согласования с Минкультом ремонт в нем проводить было нельзя
Оксана БРОВАЧ
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Так выглядит церковь в Рухче после ремонта. Фото: Максим ХЛЕБЕЦТак выглядит церковь в Рухче после ремонта. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ
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- Я прочитал в интернете про эту старинную церковь и хотел посмотреть на нее в живую. Приехал - а на фотографиях совсем не тот храм. Я спросил у местного парня, мол, а куда делась церковь? И он говорит: «Так вот же она, просто ремонт сделали», - рассказывает брестчанин Максим, который недавно путешествовал по Полесью.

Деревянные храмы Полесья - изюминка и архитектурное достояние Беларуси. Церковь Николая Чудотворца в местечке Рухча Столинского района одна из самых старых в стране. В Списке историко-культурных ценностей Беларуси Рухчанскому храму присвоена 2-я категория - это значит, памятник имеет национальное значение.

Церковь была построена в 1730 году, по другим данным - в 1728 году. Ценность храма до сих пор была в том, что во внешнем облике и во внутреннем убранстве сохранялись элементы архитектурного стиля барокко.

Такой церковь XVIII века была до ремонта. Фото: управление культуры Брестского облисполкома.

Такой церковь XVIII века была до ремонта. Фото: управление культуры Брестского облисполкома.

Но теперь постройка обшита вагонкой, окна заменены на пластиковые. Ремонт делал местный приход во главе с настоятелем. Им же и отвечать за это перед законом. Дело в том, что ремонт охраняемого государством памятника должен согласовываться с Минкультом - без разрешения ведомства в старинные стены нельзя и гвоздя забить.

Старые стены обшили снаружи новым деревом. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

Старые стены обшили снаружи новым деревом. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

- Конечно, люди расстроены. Делали же как лучше и деньги собирали с прихода. Абсолютно все поддерживают священника, люди на его стороне, - говорит Александр Курч, председатель Рухчанского сельисполкома.

Здание церкви, потерявшей свой прежний облик, обследовала специальная комиссия. В Столинском райисполкоме в ближайшее время примут решение: привлечь ли батюшку к административной ответственности и на какую сумму.

После ремонта церковь потеряла свой прежний облик. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

После ремонта церковь потеряла свой прежний облик. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

- Что касается возвращения объекта в первоначальный вид, то это в любом случае обеспечивается по проекту. Насколько я знаю, приход направил письмо в Министерство культуры для получения разрешения на научно-исследовательские работы. После этого разрешения приход должен обратиться в полномочную организацию, которая может производить такие работы. Эта организация уже обследует объект и разработает проект, как его вернуть в первоначальный вид и как его отремонтировать. Это в идеале. Но это все стоит денег и будет делаться за счет собственника, то есть прихода, - комментирует «Комсомолке» Артем Брухан, замначальника отдела по координации деятельности организаций культуры управления культуры Брестского облисполкома.

Обязательства по охране архитектурного памятника лежат на приходе и его настоятеле. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

Обязательства по охране архитектурного памятника лежат на приходе и его настоятеле. Фото: Максим ХЛЕБЕЦ

Поговорить с настоятелем прихода, протоиреем Владимиром Никончуком, не получилось: он не пользуется мобильным телефоном, а застать дома священника не удалось. За него ответили прихожане.

- Батюшка очень сильно переживает из-за этой ситуации, совсем покой потерял, - говорят сельчане.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Гомельском районе на священника составили протокол за золотые купола

Церковь в Черетянке Гомельского района. Фото: телеграм-канал «Спадчына»

Церковь в Черетянке Гомельского района. Фото: телеграм-канал «Спадчына»

Самовольную реставрацию сделали в деревне Черетянка Гомельского района. На Успенской церкви 1868 года были голубые купола - а стали золотые и другой формы. Также здесь перекрасили фасад и вставили пластиковые окна. Все это произошло тоже без согласования с Минкультом и за счет прихода.

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