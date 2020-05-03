«Деньги вместо путешествий решили вложить в быт»: на удаленке и в самоизоляции белорусы взялись за ремонты

Карантина в Беларуси нет, однако немало и тех, кто в ситуации сложной эпидемиологической обстановки ушел на удаленку или решил самоизолироваться. Когда сериалы пересмотрены, а книги прочитаны, то многие направляют энергию на облагораживание собственного жилища. Так период самоизоляции, удаленной работы или вынужденного простоя становится периодом активного ремонта жилья. Дело это часто непростое, ведь, как писал Жванецкий, ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить.

- По специфике своей работы я смогла сократить время своего нахождения на рабочем месте, то есть частично работаю из дома. У мужа ситуация схожая, - рассказывает минчанка Наталья. - У нас своя квартира, в принципе, мы сделали основной ее ремонт, но есть, конечно, что еще доделывать. И этого немало. Мы планировали поехать в феврале-марте на отдых, даже тур забронировали, но по понятным причинам путешествие отменилось. Теперь деньги решили вложить в быт: заказали шкаф-купе в прихожую, там же обновим обои, плинтусы. Делать это мы на самом деле не планировали, но за отмененное путешествие нам вернули уплаченную сумму, разумеется, в белорусских рублях. Курс растет, решили вложить деньги в ремонт. Надо использовать даже эту непростую ситуацию с толком.

Как выясняется, подобной логикой руководствуется не только Наталья. Филипп, менеджер по продажам в одной из крупных фирм, поставляющей на белорусский рынок широкий ассортимент сантехнической продукции, поделился в беседе с «Комсомолкой» своими наблюдениями.

- Во второй половине марта, когда курс доллара каждый день увеличивался, у нас был просто взрыв спроса: все, у кого были свободные рубли, побежали в магазины, стремясь купить товар по прежней цене, до переоценки. Многие, к слову, успели. Сейчас, конечно, «белочка» повымывалась.

- Цены сильно выросли? Сейчас покупателей стало меньше, спрос упал?

- Цены, конечно, изменились, мы импортеры, работаем по валютным контрактам. То, что было привязано к российскому рублю, в цене поднялось несильно. А вот та продукция, которая закупается за евро и доллары, выросла в цене существенно. В некоторых случаях ценник за последний месяц-полтора поднялся более чем на 30%. Это все было предсказуемо.

- И как отреагировал на это покупатель?

- Интересно, что катастрофического спада спроса пока нет. Если сравнить с данными за квартал или за полгода, то продажи сейчас снизились на 10 - 20%, а если сопоставить с мартовским ажиотажем, особенно во второй половине месяца, то тут можно говорить о снижении сразу примерно на 50%. Думаю, что во всей этой ситуации сыграли два фактора. Во-первых, многие действительно начали делать ремонт, в особенности те, кто долго планировал это и долго откладывал. Во-вторых, сказался рост курса евро и доллара, когда многие белорусы стремятся успеть потратить дешевеющие рубли.

«ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАКАЗЫВАЮТ ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ-КУПЕ»

Игорь, владелец частного предприятия, которое больше десяти лет занимается производством и монтажом корпусной мебели, также говорит, что спрос если и сократился, то меньше, чем можно было бы ожидать.

- По индивидуальному заказу мы делаем шкафы-купе, прихожие, гардеробные. Не знаю, как у конкурентов, но мы стараемся сегодня делать все, чтобы остаться на плаву. Количество заказчиков, по моим наблюдениям, сократилось на 15 - 25%, но люди мебель заказывают, чаще всего встроенные шкафы-купе. Мы тоже стараемся проявить гибкость по цене, срокам. Выполняем заказы различной степени сложности, трудности могут быть только с теми изделиями, которые комплектуются дорогой импортной, к примеру итальянской, фурнитурой. Здесь ищем компромиссы с заказчиком, предлагаем альтернативы, ведь когда возобновятся постоянные поставки из-за рубежа, непонятно.

Предприниматель Евгений уже много лет руководит фирмой по производству дизайнерской мебели.

- Все происходящее в последнее время я бы резюмировал следующим образом: люди, присевшие дома, и раньше знали те или иные недостатки своего жилья или обстановки, но теперь все это стало мозолить им глаза, - говорит Евгений. - И они начали делать ремонты, заказывать мебель, но сами заказы стали, я бы сказал, «тягучими». У людей появилось больше времени на «подумать», согласования проектов сильно растянулись. Многие стараются по минимуму выходить из дома, часто бывает так, что и на генеральное согласование людей трудно дозваться.

- А как в целом изменился спрос?

- Скажу так: бюджетные, относительно недорогие проекты, наоборот, остановились. Заказывать стали меньше. Причина этого не только в пандемии, но и в нестабильности курсов. Люди, у которых были какие-то накопления, решили их приберечь и положили в тумбочку до лучших времен. Однако те, у кого бюджет больший и кто изначально был ориентирован на дорогостоящий проект, напротив, активизировались. Причем часто сейчас заказывают мебель в офисные помещения, видимо, обновляют их, пока сотрудники на удаленке. Это, конечно, только мое наблюдение.

В ТЕМУ

«Из более чем 700 павильонов пока не закрылся ни один»

«Комсомолка» поинтересовалась у продавцов строительных материалов, как у них обстоят дела.

- Мы отмечаем определенное снижение потребительской активности и спроса, этот тренд отмечается по многим позициям, однако говорить о каких-то конкретных цифрах сейчас преждевременно, - отметили в дирекции сети гипермаркетов «Материк».

В коммерческой службе «Стройрынка в Уручье» ситуацию прокомментировали так:

- Людей, конечно, стало меньше, спрос снизился. Говорить о том, насколько в этом году сократился трафик потребителей, затруднительно: март, а особенно апрель, - это не показательные месяцы. Ежегодно в этот период спрос меньше, чем, скажем, летом. Но важно, что из более чем 700 размещенных у нас павильонов пока не закрылся ни один, все понимают, что работать надо.