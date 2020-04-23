Коронавирус в Беларуси, последние новости на 23 апреля 2020 года: жесткий прогноз эпидемиолога и советы, что сейчас лучше есть и пить

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 2,5 миллиона. Больше всего случаев зарегистрировано в США (свыше 825 тысяч), Испании (больше 204 тысяч) и Италии (свыше 184 тысяч).

В Беларуси за все время выявлено 7 281 человек с положительными тестами на COVID-19. Выздоровели 769 пациентов, умерли – 58: это люди с многочисленными хроническими заболеваниями и подтвержденным коронавирусом.

Эти данные Минздрав озвучил 22 апреля. Статистику на 23 апреля ведомство пока не называло, но мы продолжаем следить за ситуацией.

Врач-эпидемиолог: «Переболеют все, но 80% могут и не понять, что это был коронавирус»

Виктор Сущевич – врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы. Он очень эмоционально отреагировал на петицию о введении в Беларуси карантина, которую поддержали более 150 тысяч человек. По словам доктора, никто не может четко сказать, как сложится обстановка с COVID-19 в стране, но меры, которые принимаются, соответствуют эпидемиологической ситуации и плотности проживания населения.

- Вирус генетически новый, а значит, к нему восприимчиво все население, и переболеют все или почти все. По данным эпидемиологов разных стран, 20% населения переболеет с яркой картиной клинических проявлений, а 80% перенесут болезнь в стертых формах: кашель, головная боль... Могут даже не понять, отчего это было, а это вполне мог быть коронавирус. Это свойство всех вирусов из группы ОРВИ, которые ежегодно к нам приходят и вызывают так называемую простуду. Жесткий карантин необходим только в тех странах и регионах, где система здравоохранение не справляется с потоком больных. Если ресурсов хватает, никакого смысла в карантине нет. Но соблюдение мер профилактики обязательно.

Подробнее о том, почему введение карантина означает отталкивание второй волны подъема распространения вируса на осень. А также о том, почему бессмысленно занижать количество смертей и писать не те диагнозы, читайте в интервью с Виктором Сущевичем.

Тесты на антитела к коронавирусу появятся в ближайшее время

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Беларуси Инна Карабан рассказала, что в конце апреля в Беларусь поступят тесты на антитела к коронавирусной инфекции. Затем специалисты оценят их и протестируют в организациях здравоохранения. В последующем примется решение о их допуске для тестирования всех желающих.

Помогают ли лекарства от ВИЧ-инфекции при лечении от коронавируса?

Ранее обсуждалось, что лекарственные средства, применяемые в терапии при ВИЧ-инфекции, могут помочь и при лечении от COVID-19. Но, по словам Игоря Карпова, эти надежды не оправдались.

- Сейчас чаще пишут о хлорохине, о его сочетании с азитромицином - то, что рекомендуется у нас при определенных показаниях. Терапии, которая дается абсолютно всем, направо и налево, сейчас нет, - сообщил главный внештатный специалист Минздрава.

Минздрав ответил на популярные вопросы белорусовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При каких симптомах нужно обращаться к врачу?

По словам главного внештатного инфекциониста Минздрава Игоря Карпова, самый распространенный симптом при коронавирусе – это повышение температуры. Его замечают 90% инфицированных. Поэтому если подскочила температура и появились катаральные симптомы любой выраженности – это говорит о необходимости обратиться за помощью медиков. Даже если степень тяжести незначительная, доктор оценит обстановку, проанализирует возраст и фон, на котором протекает инфекция. И уже по совокупности этих признаков примет решение о госпитализации или амбулаторном лечении.

Есть и другие важные признаки, которые связаны с дыхательными путями. Если есть одышка, затрудненное дыхание или кашель – нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

- Ждать не нужно! Чай с малиной никак не поможет, - добавил Игорь Карпов.

В каких случаях человека с коронавирусом забирают в стационар, а в каких оставляют лечиться дома?

Главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов рассказал, что решение принимает врач. Если зараженный пожилого возраста, имеет серьезные фоновые заболевания или клиническая картина протекает с высокой интоксикацией – его госпитализируют.

- Если это пациент, у которого малая клиническая симптоматика, человек молодой. Если у него в период наблюдения и лечения заболевание не прогрессирует, такого пациента мы отправляем на амбулаторное наблюдение и лечение, - уточнил доктор.

Как самоизолироваться дома, если живешь в квартире не один?

Замначальника гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Ирина Карабан напомнила: если человек решил самоизолироваться просто для того, чтобы не заболеть, то ему минимум 14 дней нужно соблюдать режим. Не посещать массовые мероприятия, не ходить по магазинам, кафе и торговым центрам. Продукты и предметы первой необходимости лучше заказывать с доставкой на дом и рассчитываться за них карточкой.

Также специалист отметила, что нужно ограничить контакты с членами семьи, проживающими в одной квартире. А особенно - с пожилыми людьми и маленьким детьми. У людей престарелого возраста должна быть отдельная комната, посуда, полотенца.

Если же один из членов семьи уже заразился, то к этим мерам нужно добавить и дополнительные: носить маски, обрабатывать общий компьютер, пульты для телевизора, телефон, постоянно проводить влажную уборку. Больной должен дотрагиваться до дверных ручек через одноразовые салфетки или перчатки.

Можно ли укрепить иммунитет с помощью питания или диет?

По словам главного внештатного диетолога Минздрава Екатерины Протасовой, на иммунитет влияет множество факторов, один из которых – это питание. Так как иммунитет имеет белковую природу, нужно включать в свой рацион белки растительного и животного происхождения – бобовые, орехи, птицу, рыбу. Также диетолог отметила, что состояние нашего иммунитета зависит от того, как работают в кишечнике полезные бактерии. Поэтому важно есть овощи и фрукты как источник клетчатки. Их должно быть не менее 400 граммов в день. Желательно есть три порции овощей и один-два фрукта в день. Гнаться за экзотикой не обязательно – лучше отдавать предпочтение тем продуктам, которые произрастают там, где мы живем.

Екатерина Протасова рассказала, что легкие человека – это жирозависимый орган. Поэтому в пищу нужно употреблять растительные и животные жиры. Но в меру. Например, 20 граммов сливочного масла вполне хватит. Также в меню должны входить яйца и рыба: не обязательно форель, ведь жирные кислоты содержатся и в сельди, и в скумбрии. А тем, кто не любит рыбу, можно употреблять льняное масло.

Стоит помнить и о соблюдении питьевого режима. Если нет индивидуальных противопоказаний, человеку необходимо 4-5 стаканов бутилированной или фильтрованной воды в день. Подробнее об этом читайте здесь.

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