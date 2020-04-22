Пожилых и людей с хроническими заболеваниями обязаны забрать в больницу: врачи ответили на вопросы о коронавирусе

Любопытно, что двое из четырех специалистов, которые участвовали в видеостриме из Национального пресс-центра беларуси, были в защитных масках.

- На какие симптомы стоит особенно обращать внимание тем, кто контактировал с заболевшими коронавирусом?

- Самый частый симптом у 90% при этой инфекции - повышенная температура. Если подскочила температура и появились любые катаральные явления, нужно обратиться за медпомощью, - сказал главный внештатный инфекционист Минздрава, завкафедрой инфекционных болезней Белгосмедуниверситета Игорь Карпов. - Врач оценит тяжесть заболевания, даже если поначалу она незначительная. Также проанализирует возраст, фон, на котором протекает заболевание. И по совокупности признаков примет решение о госпитализации.

А при кашле, затрудненном дыхании и одышке, говорит Карпов, необходимо незамедлительно обращаться за медпомощью:

- Чай с малиной никак не поможет.

«Лекарства от ВИЧ не оправдали надежд»

- Как определяют, что пациент с коронавирусом может лечиться амбулаторно?

- Если это пожилой человек или пациент, у которого имеются серьезные фоновые заболевания или клиническая картина протекает с высокой интоксикацией - такого человека лечиться амбулаторно мы не оставим, - пояснил Игорь Карпов. А вот молодых людей и пациентов с малой симптоматикой, у которых заболевание не прогрессирует, отправляют на амбулаторное наблюдение и лечение.

Также Игорь Карпов объяснил, зачем больных коронавирусом укладывают на живот.

- [Такая методика] дает пациенту возможность более эффективно дышать и расправить легкие. Главный реаниматолог Минздрава профессор Александр Дзядзько переворачивал человека на живот, делал более интенсивный поток кислорода - у человека просто на глазах, буквально за 10 минут улучшалась сатурация - насыщение крови кислородом. Этот показатель очень важен.

Лекарства от ВИЧ-инфекции не оправдали надежд при лечении от коронавируса, говорят медики.

- Конечно, мы ориентируемся на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, - рассказал Игорь Карпов. - Лекарственные средства от ВИЧ-инфекции, которые вначале обсуждались как лечение, в настоящее время, увы, не оправдали тех надежд, которые возлагались на них. Теперь чаще пишут о хлорохине, о его сочетании с азитромицином - то, что рекомендуется у нас при определенных показаниях. Терапии, которая дается абсолютно всем, направо и налево, сейчас нет.

Минздрав: «На большие выходные останьтесь дома - кладбища есть всегда, они останутся»

- Правда ли, что антитела могут не выработаться, если заболевание протекает без симптомов? - задали вопрос во время конференции.

- Течение коронавирусной инфекции на выработку антител влияет в меньшей степени, - ответил Игорь Карпов. - Огромное значение имеет иммунный статус человека. Часто на течение заболевания влияет еще инфицирующая доза - то есть количество вирусов, которые проникают в организм. И надо сказать, что антитела все-таки вырабатываются практически у всех здоровых людей... У людей со сниженным иммунитетом инфекция протекает по-другому, иногда более интенсивно.

- Когда в Беларуси станут доступны тесты на антитела к коронавирусной инфекции?

- К концу апреля тесты поступят в Беларусь, - рассказала замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - После этого будет проведена их оценка и тестирование в организациях здравоохранения, и в последующем будет принято решение об их допуске для тестирования желающих.

Решение о том, платно это будет или нет, примут позже.

Также специалисты Минздрава призвали остаться дома на большие выходные и отложить поездки на Радуницу.

- Человек не знает, инфицирован он или нет, - говорит Инна Карабан. - Вместе с тем собираемся ехать к своим пожилым родителям... Поэтому в очередной раз Минздрав призывает на большие выходные остаться дома, не посещать кладбища, чтобы максимально уменьшить возможность инфицирования окружающих… А кладбища есть всегда, и они останутся, всегда вы найдете время, чтобы их посетить.

ЕСТЬ ВОПРОС

«Раз в неделю родители приносят на проверку тетради с заданиями школьников. Это безопасно для учителя?»

- Дети, которые остаются дома, - не заболевшие. Но хотелось бы рекомендовать выполнять домашние задания на компьютере, отправлять их на проверку по электронной почте, - посоветовала Инна Карабан. По ее словам, нет исследований, которые достоверно сообщили бы, сколько вирус живет на поверхности.

А В ЭТО ВРЕМЯ

МВД о слухах про зараженных заключенных

- У нас нет заболевшего спецконтингента в заведениях закрытого типа - колониях, следственных изоляторах и так далее, как и в лечебно-трудовых профилакториях, - отметила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, добавив, что в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполома заболевших тоже нет.

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