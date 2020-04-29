Диетолог: 80% иммунитета формируется в кишечнике, а жиры поддерживают легкие

- Иммунитет имеет белковую природу. Необходимо включать в свой рацион белки и животного, и растительного происхождения: птица, рыба, бобовые, орехи… ВОЗ и Минздрав рекомендуют включать в рацион достаточное количество овощей и фруктов как источник клетчатки. Надо помнить, что 80% иммунитета формируется в кишечнике: его состояние зависит от того, как будут работать наши полезные бактерии в кишечнике. Должно быть не менее 400 граммов овощей и фруктов в день: желательно три порции овощей, один-два фрукта. Не надо гнаться за экзотикой, - советует Екатерина Протасова.

Количество жидкости зависит от возраста, физиологического состояния, наличия или отсутствия заболеваний, условий среды.

- Важно понимать, что наш рацион также содержит жидкость (если не питаться одним печеньем, конечно). До 60% жидкости мы потребляем с супами, овощами и фруктами. Остальное надо восполнять полезным питьем. Это питьевая вода - бутилированная или фильтрованная: 4 - 5 стаканов в день, если нет индивидуальных противопоказаний. Также можно использовать чай: зеленый, черный, красный. Если человек привык к кофе, то 2 - 3 чашки не будут лишними.

Диетолог сказала и о том, что поддерживает нормальное функционирование легких.

- Легкие - жирозависимый орган. Альвеолы внутри выстланы сурфактантом (смесь поверхностно-активных веществ, препятствующих слипанию стенок альвеол при дыхании. - Ред.), на 90% он состоит из жиров. Но это не значит, что сало надо намазывать сливочным маслом и есть. 20 граммов сливочного масла в день достаточно. Также в яйцах содержится чуть больше 3% фосфолипидов - основного вещества сурфактанта. В рационе должны быть разные жиры: животные, растительные. В меню надо включать жирную рыбу, необязательно семгу и форель, хорошо подходят сельдь и скумбрия, чтобы получить жирные кислоты. Надо помнить, что омега-3 - противовоспалительные кислоты, важно их получать. Для тех, кто не переносит рыбу, выход есть - это наше родное льняное масло.

Во время конференции прозвучал вопрос, можно ли натренировать легкие?

- Не рекомендую обезжиренные продукты (делают это не только в период сезона ОРВИ). Творог - от 2 до 5% жирности, сметана - 12 - 18%. Обязательно включать в рацион сыры. Так мы тренируем легкие с точки зрения диетологии. (…) А дыхательные упражнения полезны для каждого. (…) Желательно делать это в проветренном помещении, - сказала Екатерина Протасова.

КАК НАСЧЕТ СПИРТНОГО И УДАРНОЙ ДОЗЫ ВИТАМИНОВ?

Екатерина Протасова прокомментировала расхожее мнение, что крепкие напитки убивают вирусы.

- Надо понимать, что это (спиртное. - Ред.) дополнительная интоксикация организма. И снижение самоконтроля.

Она также отметила, что нет доказательно базы, что водка или вино оказывают этиотропное действий на коронавирус.

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Что касается приема витаминов, в частности витамина С, для профилактики вирусных заболеваний, диетолог сказала:

- Витамины, я считаю, надо принимать по показаниям. Если человек заболел, есть дополнительный расход витаминов, физические нагрузки, дозы, то можно принять в профилактических дозах, но не ударных.

По ее словам, сейчас некоторые исследования говорят, что витамин С в больших дозах может навредить.

- Всем поголовно рекомендовать усиленный прием нельзя. На время эпидемии, если нет дефицита витамина С и человек питается правильно, то я не рекомендовала бы усиленный прием. Потому что это может создать дополнительный стресс.

Протасова отметила, что прием витамина С с другими антиоксидантами (витамины А и Е) хорош, но в терапевтических и профилактических дозах, а не ударных.

- Для взрослого человека [допустимый уровень витамина С] - 70 - 100 мг в сутки. Можно увечились эту дозу в 10 раз. Это еще не навредит. Все, что выше, уже спорно. И важно учитывать, что витамин С под воздействием света и температуры разрушается.

А вот ситуацию с имбирем, лимонами, чесноком Екатерина Протасова назвала маркетинговой спекуляцией.

- Нет ни одного достоверного исследования, которое подтверждает, что активное вещество имбиря и витамин С, содержащийся в лимонах, кого-то вылечили от коронавируса.

Она отметила, что в магазинах можно купить черную смородину в замороженном виде.

- Витамин С в ней сохранен в полном объеме. Черная смородина может составить конкуренцию лимону. Она даже лидер по содержанию витамина С. В чесноке и луке тоже есть полезные вещества. Но это не специфические средства профилактики. Сюда же можно включить куркуму, мед, квашеную капусту, брокколи, болгарский перец. Это все неспецифические вещества, которые помогают бороться с инфекцией (не только с коронавирусной - с любой), в некоторой мере это может помочь предотвратить развитие осложнений.

Также у специалиста спросили про витамин D.

- Терапевтическая доза витамина D - от 400 МЕ для детей и до 800 МЕ для взрослых, пожилых. Наше население в своем большинстве страдает недостаточностью витамина D (у нас не так много солнца). Если есть дефицит этого витамина (это легко выяснить лабораторно), то назначается терапевтическая доза, если нет - достаточно профилактической.

ЧТО ВРЕДИТ ИММУНИТЕТУ?

Главный внештатный диетолог Минздрава сказала:

- Откажитесь от фастфуда… Готовьте не из того, что есть в холодильнике [прямо сейчас], а целенаправленно наполняйте его тем, из чего нужно приготовить [полезную еду]. Питаемся 3 - 4 раза в день полезными продуктами, еще могут быть два перекуса - фрукты или молочные продукты. Если кто-то может отказать от соли - браво этим людям. Желательно минимизировать употребление рафинированного сахара.

При этом Екатерина Протасова заметила:

- Если человек будет соблюдать все правила здорового питания, но после этого выйдет покурить, то иммунитет не станет сильно крепче.

Также Протасова посоветовала, что делать тем, кто в условиях самоизоляции заедает стресс.

- Здесь больше вопрос психологии. Я рекомендовала бы планировать рацион: блюдо и порцию. Например, четыре блюда должны быть запланированы в определенном количестве. Никто не будет вам связывать руки - только самоконтроль. Раз есть время, надо отвлекаться, найти интересное занятие. Да, чтобы поднять настроение, проще всего съесть вкусняшку. Но надо помнить: карантин закончится, а бока останутся. Поэтому скачайте себе мобильное приложение с упражнениями, рисуйте - найдите любое занятие, чтобы отвлечься от холодильника.

По словам специалиста, занятия спортом важны, если они привычны.

- Если в период самоизоляции дома вы начнете резко усиленно тренироваться, то создадите дополнительный стресс, это не полезно. Надо продолжать занятия в привычном режиме. Только лежать на диване, конечно, не рекомендуется. Но и надрываться не надо.

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