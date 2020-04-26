«Зарплата стала 300 - 400 рублей, я уволилась и вернулась из Минска в родной город»: как коронавирус ударил по работникам

«Сейчас зарплата - 300 - 400 рублей максимум»

Алина почти пять лет работает поваром-сушистом, последний год - в одной из сетевых пиццерий Минска, где в меню также есть и суши. Раньше в их пиццерии весь день были заняты все столики, поток людей не иссякал. Сейчас посетителей практически не осталось, и это, естественно, не могло не отразиться на заработках.

- Все началось в конце марта. Сначала в нашем заведении сократили часть штата. Потом сократили рабочие часы поваров почти в два раза, из-за чего заработки сильно уменьшилось. Руководство пыталось найти выход - ввели доставку, но заказов совсем немного: в обед всего около 7 - 10. Потом сократили ставку почти в два раза. На данный момент мы потеряли 70% зарплаты. Сейчас я получаю 300 - 400 рублей максимум. А за комнату в съемной квартире надо заплатить 170 долларов, это 425 рублей, - рассказывает Алина. - Люди увольняются сами, так же сделаю и я, потому что прожить на нынешнюю зарплату уже нереально. Штат сократился в четыре раза: раньше он был около 80 человек, сейчас осталось всего чуть больше 20. Те, кто остался, ищут подработки и стараются зацепиться за что-то. В других точках нашей сети, насколько я знаю, то же самое. Несколько точек даже планируют закрыть. Наш директор переживает за каждого сотрудника очень сильно, для него было тяжело сообщать такие новости. Он живет с большой надеждой на то, что все вернется на круги своя и он сможет взять нас на работу обратно.

Пока же большинство из тех, кто уволился, пошли работать в сети продуктовых магазинов. Алина взвесила все за и против и решила пересидеть сложное время в родном городе Жлобине, а когда пандемия утихнет, вернуться в Минск. В Жлобине она планирует на время устроиться в небольшой магазин.

- Зарплата там те же 300 - 400 рублей, но жить я буду у мамы, за квартиру платить не надо, - объясняет девушка. - А осенью, если все наладится, вернусь в Минск.

«В месяц на оплату счетов уходит несколько тысяч долларов»

Владелец батутного центра «Гравитация» Александр Бобко недавно принял решение о закрытии любимого семейного дела. Этот центр создавали всей семьей два с половиной года. До пандемии дела шли неплохо, мыслей о закрытии не было вовсе.

- Март всегда был самым прибыльным месяцем в году, всегда был рост, потому что еще холодно на свежем воздухе. В этом году март был худшим в истории, с середины месяца все пошло пиком вниз до нуля. Решение о закрытии мы приняли недели полторы назад. Сейчас начинаем разбирать арену и ликвидироваться, потому что в текущих условиях иначе поступить невозможно. Аренду, коммунальные платежи и налоги никто не отменял, я все это плачу из собственных средств, потому что посетителей сейчас нет совсем. В месяц на оплату всех счетов уходит несколько тысяч долларов, - рассказывает Александр.

По его словам, уже закрылись многие батутные центры Минска. Отсутствие посетителей вкупе с неподъемными платежами не оставляет другого выбора. Тем более что посещение батута онлайн организовать нельзя, а уроки акробатики слишком опасны для того, чтобы их проводить удаленно, ведь ученика должен физически страховать тренер.

- Это и персональная проблема, потому что это был семейный бизнес, в нем были задействованы все члены семьи, плюс в центре работали люди, которые были с нами с первого дня. У нас было семь сотрудников, с ними пришлось распрощаться, но у нас не было другого варианта. Что будет дальше - сказать сложно, потому что, даже когда рост заболевающих пойдет на спад и люди начнут куда-то ходить, платежеспособность людей, которые потеряли работу, будет низкой. Из-за этого восстановление сферы развлечений отсрочится на еще более поздний срок, - поясняет собеседник.

«Все ждали сезона, а сезон не наступил»

Минчанка Евгения два года назад на пару с подругой открыла небольшую туристическую фирму. Работали они вдвоем, на часть ставки трудился бухгалтер.

- Туризм - сфера нестабильная, но до истории с закрытием границ ни о каких прекращениях работы никто не думал. Сложности начались еще зимой. После новостей о том, что в Египте умирают люди, многие перестали покупать отдых в Египте, хотя зимой это основное направление. Потом все ждали сезона, а сезон не наступил. Когда посыпались новости о коронавирусе, люди начали массово сдавать туры, а потом закрылись границы - и продажи полностью остановились, начали работать только на возврат, - объясняет Евгения.

Она поясняет, что агентство - это посредник между туроператором и клиентом. И все деньги за тур, за вычетом своего процента, фирма отправляет оператору. Чтобы получить деньги обратно, нужно ждать, когда их переведет оператор.

- А оператор заплатил эти деньги гостинице, авиакомпании и так далее. Вернуть все обратно - очень сложный процесс, а особенно вернуть сразу всем. Операторы сами сказали: «Мы не можем вернуть сразу все деньги». Потом они разослали письма о том, что возврат денег будут делать до конца года. Да и одно дело - сделать возвраты, а когда мы поняли, что продаж не будет, начали думать о закрытии. Тем более что аренду и налоги никто не отменял. Так как у нас туристов было на тот момент немного, мы приняли решение отдать деньги из своего кармана и самим разбираться с операторами. Потому что мы поняли, что в туризме выживет только тот, у кого есть финансы дождаться стабилизации ситуации, у нас такой возможности нет, - говорит Евгения.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Сейчас мы ждем обещанный указ о мерах поддержки бизнеса»

О том, что сейчас происходит в наиболее пострадавших сферах экономики и какие перспективы их ждут в ближайшем будущем, «Комсомолке» рассказал Александр Калинин, председатель Белорусского союза предпринимателей.

- По общепиту падение выручки - 70 - 80%, часть предприятий временно закрылись. Возобновят ли они работу, зависит от того, какое решение примут власти по отсрочке арендных и других платежей. По общепиту объем продаж от доставки не вырос настолько, насколько упало посещение. Те, у кого был служебный транспорт, могут работать на доставку, но если транспорта нет, организовать доставку с нуля достаточно проблематично. Поэтому часть предприятий закрылись. Серьезно упала выручка промтоварных магазинов - до 50 - 60%. Практически наполовину снизилась посещаемость медицинских центров. Вся сфера услуг, которая работала за наличные деньги населения, испытывает серьезные проблемы. Бизнес, который имеет собственные площади, пока работает. А кто арендует помещение, испытывают серьезный кризис, таких у нас 80%. Сейчас мы ждем обещанный указ о мерах поддержки бизнеса, который должен быть подписан на текущей неделе. Проектом указа предусмотрены определенные переносы и рассрочки по ряду платежей, в том числе арендных, коммунальных. Если его принятие затянут или не будут приняты меры, которых мы ждем, часть объектов не смогут возобновить работу.

Когда этот материал был готов, президент подписал указ о поддержке экономики из-за коронавируса. Прежде всего в Беларуси поддержат те экономические отрасли и сферы, которые больше других почувствовали на себе пандемию. Насколько они будут действенными, покажет время.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По информации Министерства экономики, в туризме, общепите и сфере развлечений - трех особенно сильно пострадавших от удара пандемии сферах - работает около 64 тысяч человек (45 тысяч - в общепите, 9 тысяч - в турбизнесе, 10 тысяч - в спортивно-развлекательной сфере).

Всего в малом и среднем бизнесе работает 1,5 миллиона человек, а в экономике страны занято 4,5 миллиона белорусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Да, теперь на 40% дешевле, зато люди стали возвращаться»: как белорусский бизнес перестраивается из-за коронавируса

В Беларуси есть и те, кому коронавирус добавил работы, и фирмы, которые начали "проседать", но быстро переформатировали бизнес и не остались без заработка. Мы узнали их опыт (подробнее).

«Чтобы не создавать панику, персонал маски не носит»: как на практике работают меры против коронавируса в Минске

Столичные власти рассчитывают, что меры помогут остановить распространение коронавируса. Мы тоже очень надеемся, но решили проверить салоны, кинотеатры, кафе (подробнее).