Белорусские медики советуют, как организовать быт, если кто-то в семье болеет коронавирусом

- Если вы решили самоизолироваться, чтобы не заболеть, то стоит обеспечить самоизоляцию как минимум на 14 дней. Не следует посещать никакие места массового скопления людей, - объясняет замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. - Постарайтесь обеспечить доставку продуктов и предметов первой необходимости, рассчитаться лучше картой, меньше пользоваться наличными.

Инна Карабан посоветовала ограничить контакты и с теми, с кем живете вместе, особенно с пожилыми и маленькими детьми.

- Обеспечить расстояние не менее 1,5 метра, чаще мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, чаще проветривать и проводить влажную уборку, использовать одноразовые носовые платки и выбрасывать их в закрытый контейнер или пакет. Если позволяет жилплощадь, у каждого должна быть отдельная комната. Во всяком случае, у пожилых родителей. У каждого должна быть отдельная посуда, полотенца.

Все эти меры безопасности касаются и случая, если один из членов семьи болеет коронавирусом.

- Стоит носить маски. Дотрагиваясь до дверной ручки, больному лучше пользоваться одноразовыми салфетками или перчатками, - перечисляет Карабан. - Если вместе пользуетесь компьютером, его надо обрабатывать.

Протирать стоит и пульты для телевизора, телефоны. Постоянно проводить влажную уборку.

- Чем чаще, тем лучше. Вирус оседает на всех поверхностях при кашле и чихании, - говорит Инна Карабан. - Можно использовать любое моющее средство. Спецрастворы для уборки дома необязательны - достаточно обычного мыльного. Лучше убирать в перчатках.

Человеку, который болеет коронавирусом даже в легкой форме, нельзя покидать квартиру: он - источник инфекции для окружающих. Инна Карабан напомнила, что самоизоляции подлежат заболевшие, которые находятся дома, лица из числа контактов 1-го уровня, которым выдается больничный лист для меднаблюдения, и контакты 2-го уровня с признаками ОРЗ.

КСТАТИ

За сутки милиционеры и эпидемиологи нашли больше 500 нарушителей самоизоляции

По информации на 22 апреля, за сутки проверили 10 432 человека и составили больше 200 административных протоколов.

- Из них 530 граждан отсутствовали по месту пребывания, но были установлены причины, почему они отсутствовали. Это люди, которые не ушли далеко от своего дома. 29 человек на момент проверки и в последующем не установили, - привела факты пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. - Еще сутки назад проверили тоже около 10 тысяч человек. Больше 350 человек отсутствовали дома, но их местонахождение установили, и они вернулись. Если человек находился в доступном районе, никто сразу протокол составлять не будет. Мы устанавливаем причину, почему человек отсутствовал дома. Бывает, гражданин отсутствует по месту самоизоляции, мы узнаем, что он уехал в другой город. Такое не будет оставлено без внимания. Есть случаи предоставления административной ответственности. Самый большой штраф был 45 базовых величин (1215 рублей). По статье предусмотрено до 50.

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