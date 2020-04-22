Кого из иностранцев позвали на Парад Победы в Минске?

В Минске продолжается подготовка к Параду Победы - он проводится 9 Мая по юбилейным датам, каждый пятый год. В этом году - 75-летие Победы. Пока основные репетиции проходят в трех разных местах. Тренировки с участием военной техники - на территории аэродрома МЧС в Липках (в нескольких километрах от МКАДа). Колонна техники тренируется там уже несколько недель. По вторникам, рано утром, колонна выезжает из Уручья и Колодищей и по внешнему кольцу МКАДа проезжает к Липкам. Обратно техника уезжает по четвергам - в вечернее время.

Пешие расчеты тренируются на территории Военной комендатуры в Уручье. Там же репетирует и рота почетного караула. Но кроме таких тренировок у роты запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой». Пять таких тренировки уже позади, впереди - еще три. А 5 и 7 мая пройдут две генеральные репетиции - с военной техникой и всеми парадными расчетами.

У роты почетного караула запланировано 8 вечерних тренировок непосредственно на месте проведения парада - на проспекте Машерова, у стелы «Минск - город-герой».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Из России приедут две «коробки» десантников, «Искандеры», а еще прилетит самый тяжелый в мире бомбардировщик-ракетоносец Ту-160

В составе пешей колонны пройдут 22 парадных расчета: 20 белорусских и по одному - от России и Китая, примерно по 300 человек.

В составе механизированной колонны в параде примут участие 18 парадных расчетов: 16 от Беларуси и 2 из России. Всего будет 185 единиц техники. От России примет участие расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году. А еще будут «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и 2019 годах. Кстати, комплексы построены на шасси производства Минского завода колесных тягачей.

В небе также будут российские самолеты - заявлено 8 штук. Какие точно будут самолеты, пока не сообщается. Например, в прошлом году россияне прилетали на самом тяжелом боевом самолете в мире - сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160 «Белый лебедь». Вероятно, примут участие в минском параде и российские вертолеты «Аллигаторы» Ка-52. Примерно такой состав можно ожидать и в этом году.

Позовут ли на парад иностранных гостей?

По традиции на парады в Минске мы зовем иностранных гостей. Например, в прошлом году на 3 июля приезжали министр обороны Азербайджана, начальник Департамента кадров и военного образования Минобороны Казахстана, заместитель командующего Пекинским военным гарнизоном Народно-освободительной армии Китая, командующий Западным военном округом ВС России, первый замминистра обороны Узбекистана. Парадные «коробки» из этих же стран прошагали и перед трибунами, плюс к ним добавились расчеты из Армении, Таджикистана и Кыргызстана.

В этот раз ограничились только Россией и Китаем. А кого из иностранных высокопоставленных гостей могут позвать на vip-трибуну? Кажется, что в этом году у нас есть шанс пригласить многих - из тех, кто хотел участвовать в Параде Победы в Москве, но из-за его отмены в российскую столицу не прилетит. Так, по данным российских властей, участие в московском параде подтвердили главы 17 стран. Накануне отмены парада Москва ожидала приезда генсекретаря ООН, президентов Франции, Чехии, Сербии, Болгарии, Молдовы, Индии, Кубы, Венесуэлы, Казахстана. Пригласят ли их в Беларусь? Пока неизвестно.

- МИД пока не располагает информацией о том, будут ли приглашены лидеры иностранных государств на парад 9 Мая в Минске, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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