2020-04-22T21:46:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Почти у половины коллектива хоровой капеллы Белгосфилармонии выявлен коронавирус

Артисты самоизолировались, несколько человек в больнице. Заболели люди разного возраста [видео]
Раиса ЮДИНА
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Залы филармонии сегодня пусты, выступления отменены, но купленные заранее и до сих пор не сданные билеты могут стать билетами с открытой датой. Фото с сайта БелгосфилармонииЗалы филармонии сегодня пусты, выступления отменены, но купленные заранее и до сих пор не сданные билеты могут стать билетами с открытой датой. Фото с сайта Белгосфилармонии
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В марте из гастрольного тура по Европе досрочно вернулись два коллектива Белгосфилармонии - симфонический оркестр и камерный хор. А сегодня у 35 артистов филармонии выявлен коронавирус. Правда, все они из одного коллектива - Государственной академической хоровой капеллы имени Рыгора Ширмы, в которой всего 75 человек. Нет ли здесь связи? Мы обратились за комментарием к генеральному директору филармонии.

Александр Никита эту информацию подтвердил и прокомментировал, чтобы развеять какие-то слухи, уже возникшие вокруг этой новости.

- Каждый артист из коллективов, которые были на гастролях, по прибытии неоднократно сдал тесты, чтобы исключить возможность завоза инфекции, а санэпидстанцией 16 марта были проведены особые профилактические меры, дезинфекция всего оборудования и помещений, где находились прибывшие артисты, - рассказал генеральный директор. – А коронавирус подтвердился у одного из работников капеллы имени Ширмы через месяц. После чего были выявлены контакты первого уровня и изолированы по своим домам под подписку.

- Раз случай не завозной, может, это как-то связано с дополнительной работой артистов?

- Я считаю некорректным это комментировать с духовной точки зрения, - говорит Александр Никита. Он не отрицает, что многие артисты поют в церквях, чего они и сами не скрывают. Но возможность заразиться коронавирусом именно там – это всего лишь предположение.

- Как себя чувствуют артисты? И в каком возрасте они оказались более уязвимыми – говорят, чем старше человек, тем больше риска подхватить коронавирус…

- В капелле поют артисты совершенно разного возраста. И положительные тесты есть как у молодежи, так и у людей старшего поколения. У большинства артистов болезнь протекает бессимптомно. У кого-то отсутствует обоняние. Два человека госпитализированы. Все кто не в больнице, самоизолировались.

- А пневмония есть у кого-нибудь?

- Пневмония выявлена у другого сотрудника филармонии, не из капеллы имени Ширмы.

- А правда, что артисты репетировали в довольно стесненных условиях?

- По первой просьбе каждого коллектива, который находится в этом здании, для репетиций им предоставлялись аудитории, а также большой и малый зал филармонии. Но как бы нам ни хотелось изолировать артистов больших коллективов друг от друга, технически для этого понадобился бы стадион.

Александр Никита подчеркнул, что большая часть творческих работников, начали работать дистанционно еще до того как стало известно о первом инфицированном.

- Сейчас жизнедеятельность филармонии обеспечивает часть администрации и технические службы. Все остальные - по домам. С средины апреля, учитывая многочисленные просьбы артистов о возможности репетировать дома, мы приняли волевое решение и отпустили их всех в отпуск с сохранением 80% зарплаты.

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Беспрецедентные профилактические меры! Спасибо за оперативное реагирование всех служб Минздрава и Санэпидемстанции.
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КСТАТИ

Артисты репетируют, билет можно не сдавать

Концерты на ближайшее время в Белгосфилармонии отменены, но артисты продолжают репетировать, чтобы в любой момент, как только появится возможность, выйти на сцену. Поэтому руководство филармонии просит проявить солидарность и не сдавать заранее приобретенные билеты – все они будут иметь статус билета с открытой датой и дадут право на посещение любого концерта филармонии (кроме тех, кто проходят на правах аренды) до 1 декабря 2020 года.

Напомним, что Белорусская филармония - единственная в мире, в состав которой входят 16 творческих коллективов, 3 оркестра, 2 хора, камерно-инструментальные и вокальные ансамбли, фольклорные коллективы, а также. Найти и посмотреть их лучшие выступления сегодня можно в интернете - на страничках Белгосфилармонии в соцсетях и на YouTube.

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