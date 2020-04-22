2020-04-22T21:50:34+03:00
Общество
КП Беларусь

«Мать мальчика пришла в милицию, вся в слезах»: в Слуцке пятилетний мальчик на детском велосипеде уехал по трассе на 3 километра

Проезжавшие водители были настолько шокированы, что остановили малыша четырехколесном велике и позвонили в милицию. Шустрого малыша вернули родителям
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Артема остановили на трассе неравнодушные люди. За ним приехали сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видеоАртема остановили на трассе неравнодушные люди. За ним приехали сотрудники ГАИ. Фото: скриншот видео
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В девятом часу вечера 19 апреля, когда уже смеркалось, в Слуцкий РОВД поступило сообщение от местной жительницы, которая рассказала, что по автодороге Р23 в направлении Минска на четырехколесном велосипеде по обочине едет маленький мальчик.

К ребенку сразу же выехали сотрудники ГАИ, которые нашли его на 108-м километре автодороги Р23 Минск - Микашевичи. Рядом с мальчиком находились проезжавшие мимо люди, которые остановились, чтобы узнать, почему ребенок один на оживленной трассе.

- Здрасьте вам, молодой человек. Как зовут вас, скажите? - обратился к юному гонщику инспектор.

- Артем, - ответил мальчишка.

- Откуда ты у нас, Артем, где нам найти твою маму?

Ребенок произнес что-то невнятное.

- Давай проедем с нами, маму твою поищем. Хорошо? Давай нам велосипедик, мы его заберем. Пойдем с нами в машинку, не бойся, - продолжил инспектор, и мальчишка безропотно сел в машину.

А инспектор, словно очень добрый воспитатель, продолжил:

- Видишь, красивая машинка, с синими огоньками. Посидишь тут, поездишь с нами…

Ну, ответьте, кому еще на трассе инспектор скажет такие слова?!

Заботливых граждан поблагодарили, Артема отвезли в Слуцкий РОВД. Как потом выяснилось, родители Артема, жители Слуцка, не заметили, как их шустрый сын уехал от них на велосипеде.

Оказалось, что шустрый мальчишка на своем четырехколесном велосипеде от дома до места, где его нашли, проехал около трех километров!

- Нам позвонили из дежурной части и сообщили, что мать мальчика пришла в милицию, вся в слезах, - говорит сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД. - Конечно, родители переживали, куда пропал ребенок. Родители искали сына, с соседями обходили улицы. Думали, что он где-то возле дома катается. А когда не нашли, то обратились в милицию. Мама поехала в милицию, папа остался с детьми дома, - рассказали "Комсомолке" в инспекции по делам несовершеннолетних. - С родителями провели профилактическую беседу об усилении контроля за детьми, объяснили, что ответственность за ребенка лежит полностью на родителях. Семья многодетная. Родители воспитывают пятерых детей.

Как говорят в милиции, семья характеризуется положительно. В доме, который находится в частном секторе, порядок, чисто, холодильник полон продуктов. Мама малыша находится в декрете, а папа работает в строительной компании.

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«Мать мальчика пришла в милицию, вся в слезах»: в Слуцке пятилетний мальчик на детском велосипеде уехал по трассе на 3 километра
Проезжавшие водители были настолько шокированы, что остановили малыша четырехколесном велике и позвонили в милицию. Шустрого малыша вернули родителям
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