В рассрочку – без первого взноса! Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» стартовала в «Маяке Минска» и «Парке Челюскинцев»!

Пусть праздник будет по-настоящему светлым! Так решил застройщик, который возводит самые известные комплексы Минска. Поздравляя своих покупателей с Пасхой, компания сделала для своих клиентов еще один приятный подарок – отныне Акция «Покупайте сейчас – платите потом!» стартовала также в столичных комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев»!

Акция – это невероятно удобный инструмент приобретения квартир. Есть желание вселиться в престижный жилой комплекс в центре Минска? Значит, у вас есть возможность исполнить мечту! Ведь длительная рассрочка без первого взноса и без процентов делает покупку реальной прямо сейчас!

В комплексе «Маяк Минска» рассрочка без процентов предоставляется на готовые квартиры на пять лет. В «Парке Челюскинцев» рассрочка – на четыре года.

Длительная рассрочка без первого взноса – это возможность взять паспорт и купить квартиру, стоимость которой покупатель помесячно внесет равными долями на протяжении срока рассрочки. Первая ежемесячная выплата – это и есть первый взнос за квартиру!

Таким образом, стоимость квартиры в «Маяке Минска» делится на 60 равных платежей, в «Парке Челюскинцев» – на 48. Очень удобно для тех, кто по разным причинам не готов заплатить за жилье сразу, одноразовым платежом, но имеет возможность выплатить необходимую сумму, «растягивая» ее во времени.

Механизм предоставления длительной рассрочки очень удобен! Не нужны справки о доходах, не нужны поручители. Самое важное – не нужен даже первоначальный взнос! Просто берите паспорт – и идите оформлять договор и покупать свою квартиру, которую оплатите в последующем за 48 или 60 месяцев в зависимости от выбранного комплекса! Все вопросы бронирования и оформления квартиры можно решить буквально за пару часов!

Таких условий в мире не предлагает никто! От покупателя не требуется сложных гарантий, он не проходит процедуру скоринга – оценки платежеспособности.

Покупателю не приходится выплачивать проценты или дополнительные взносы: цена квартиры просто делится на количество месяцев рассрочки, и уплачивать за жилье своей мечты нужно будет фиксированную сумму. Процедура очень прозрачна!

Свои ежемесячные платежи на весь период рассрочки вы узнаете сразу при выборе квартиры и оформлении покупки!

В акции участвуют все дома и все квартиры в известных комплексах Минска! Несомненный плюс в том, что все жилые дома в «Маяке Минска» уже построены – два последних сданы в эксплуатацию на полгода раньше плана, а срок сдачи домов «Парка Челюскинцев» - 2020 и 2021 года.

Престижный комплекс «Маяк Минска» – первый в столице, который возводился по принципу «город в городе», подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности. Он построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной.

Комплекс «Маяк Минска».

Здесь отличное транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро «Восток», рядом – многочисленные маршруты наземного транспорта.

И все необходимое для жизни в шаговой доступности! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане. И рядом, прекрасное место для прогулок зеленые аллеи и набережная «Слепянской водной системы».

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси «Дана Молл». Еще одно место активной городской жизни – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо с мультимедийным фонтаном «Дана Танец».

Торгово-развлекательный центр «Дана Молл».

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо.

Мультимедийный фонтан «Дана Танец» – новая городская достопримечательность Минска.

Комплекс «Маяк Минска» очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения, а также возведен бизнес-центр «Дана Центр».

Бизнес-центр «Дана Центр».

В комплексе «Маяк Минска» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют дома «Микеланджело», «Гоген» и «Рафаэль». Это готовое жилье премиум-класса в уже сданных домах!

В доме «Микеланджело», который состоит из двух секций, переменная этажность — от 9 до 13 этажей. Его отличительная особенность — открытые террасы с изумительными видами!

Дом «Микеланджело».

Здесь применены решения, которые ранее практически не использовались при жилом строительстве в Беларуси. Например, фасад, который обращен к Национальной библиотеке, полностью выполнен с панорамным остеклением и имеет наклонную геометрию – верхние этажи будто нависают над нижними, и таким образом обеспечивается наилучшая обзорность и одновременно приватность жилого пространства.

Светлое лобби с отделкой под белый мрамор и пурпурный с золотом декор стен, а также красивые светильники напоминают дворцовый стиль музеев, в которых хранятся полотна великого мастера.

Лобби дома «Микеланджело».

Кроме того, на первых этажах дома размещен двухэтажный торговый комплекс, имеющий в своем составе рестораны, кафе и оздоровительный центр, а также подземный паркинг на 50 машиномест с местами для хранения велосипедов. Кстати, в паркинг можно спуститься прямо на лифте.

Двухэтажный торговый комплекс в стилобате под домом «Микеланджело».

Дома «Гоген» и «Рафаэль» высотой 25 этажей составляют единый ансамбль. Их объединяет стилобат, на первом и втором этажах которого откроются кафе и рестораны, магазины и бутики, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Третий и четвертый этажи стилобата будут жилыми, здесь в будущем можно будет приобрести квартиры.

Дома «Гоген» и «Рафаэль».

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Квартиры свободной планировки, панорамное остекление и застекленные лоджии – это не только много света и солнца, но и чудесный вид, который открывается из окон. Очень стильные здания!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы.

Важный плюс для родителей — прямо во дворе домов уже построен детский сад!

Детский сад построен прямо во дворе домов.

Детская площадка.

Самое главное – все три дома сданы в эксплуатацию и готовы к заселению! Несколько десятков квартир, которые здесь остались – это последняя возможность приобрести жилье в комплексе «Маяк Минска» напрямую от застройщика. И сделать это теперь можно в рассрочку без первого взноса!

«Парк Челюскинцев» обладает всеми преимуществами престижного комплекса комфорт-класса! Красиво, комфортно, экологично – и в великолепном месте!

Комплекс начал строиться всего несколько лет назад на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка, у самых границ парка имени Челюскинцев. Буквально под окнами – более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и Ботанический сад. Это гораздо больше Гайд-парка в Лондоне или Люксембургского сада в Париже.

Комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка имени Челюскинцев и Ботанического сада.

И все это – в самом центре города! Ведь рядом – главный проспект столицы и сразу две станции метро. В непосредственной близости – школы и детские сады, поликлиники, больницы, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Рядом с комплексом расположены спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» с несколькими бассейнами и центр «Фристайл» с аквапарком и боулингом.

В комплексе «Парк Челюскинцев» в акции «Покупайте сейчас – платите потом!» участвуют два дома, у каждого из которых – свои преимущества.

В доме №1, срок сдачи которого февраль 2021 года, предусмотрена эксплуатируемая крыша и теплый подземный паркинг, куда можно будет спуститься прямо на лифте.

Дом №1 и лобби дома №1.

Еще одно удобное решение — в здание будет встроен двухэтажный детский сад на 90 мест с собственной территорией.

А главное преимущество – фасад, выходящий на главный проспект столицы и парк буквально в нескольких шагах!

В этом доме можно приобрести и коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости — они расположены на первых двух этажах. Все с отдельными входами, различной площадью, мультифункциональные. Можно реализовать практически любую бизнес-идею или получить немалый доход от сдачи помещения в аренду!

В доме №2, который сдается уже в ноябре нынешнего года, первый этаж – это паркинг, на крыше которого разместятся площадки для отдыха и детских игр. Здесь можно купить и квартиры с открытыми террасами!

Дом №2.

Лифты OTIS, свободные планировки, панорамное остекление, красивое и просторное лобби с консьержем – дом с видом на парк обладает всеми атрибутами жилья премиум-класса!

Лобби дома №2.

Скоростные бесшумные лифты OTIS.

Длительная рассрочка без первого взноса сделала возможность покупки собственной квартиры в комплексах в самом центре Минска как никогда более реальной!

Для клиентов действуют и другие акции от застройщика, которые помогут сделать вашу покупку особенно выгодной и удобной.

Тем, кто готов при покупке в рассрочку выплатить от 30% стоимости квартиры – «Платежные каникулы» на шесть месяцев! И первый ежемесячный взнос вы уплатите только через полгода – успеете накопить на предстоящий ремонт.

А тем, кто готов внести более половины стоимости квартиры – будет предложена дополнительная скидка!

При покупке квартиры воспользуйтесь онлайн-сервисом застройщика на сайте www.bir.by! При бронировании и покупке квартиры на сайте в режиме онлайн ваша экономия составит существенную сумму – от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади приобретенной квартиры! Онлайн бронирование особенно удобно для тех, кто живет не в Минске, у кого мало времени для посещения офиса продаж, а также тех, кто не хотел бы появляться лично в сегодняшней ситуации в публичных местах. И при этом сэкономить!

Воспользоваться онлайн-сервисом и узнать все подробности по условиям покупки квартир на акции «Покупайте сейчас – платите потом!» можно на сайте bir.by.

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 («Дана Молл», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Квартира в центре без первого взноса – мечты сбываются! Покупайте сейчас – платите потом!

ООО «Эмирейтс Блю Скай», УНП 191061449.