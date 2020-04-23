От крутых до бюджетных: белорусы назвали лучшие автомобили

Дебют премии, которую проводит портал av.by, состоялся в прошлом году, и тогда было очень волнительно. Собрав под одной крышей белорусских дилеров, команда av.by наглядно продемонстрировала, какие автомобили выбирают и покупают в Беларуси. Как ярко и круто это прошло в 2019-ом, можно вспомнить и посмотреть здесь.

А что новенького в этот раз? Во-первых, охват премии стал еще больше: 23 номинации, 182 модели, 27 брендов, 39 дилерских центров. Во-вторых, мероприятие прошло в совершенно ином формате: коронавирус внес свои коррективы, и церемония награждения победителей состоялась в виде онлайн-трансляции! Таким образом, итоги голосования оглашались в удаленном режиме. Вместе с тем такой формат показался всем необычным и не менее интересным, чем в 2019 году.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

- Мы начали готовиться к автопремии «Маскот-2019» сразу после окончания предыдущей церемонии, еще год назад, - отметил идейный вдохновитель премии и директор av.by Дмитрий Геранин. - Несмотря на то, что все прошло, как и было задумано, в первый раз всегда бывают какие-то недочеты. Получив обратную связь от участников и наших партнеров и проделав работу над ошибками, мы, казалось бы, приобрели идеальный рецепт премии и ее логичного финала - церемонии награждения. Однако в наши планы вмешался COVID - пришлось заново перекраивать формат проведения, вложив в организацию мероприятия много времени и сил. Онлайн-трансляция стала экспериментом для всех. Хочется верить, что все прошло не просто не хуже, чем в прошлом году, а даже куда интереснее.

Фото: предоставлено организаторами

К слову, непосредственно участники премии, а также все желающие могли следить за церемонией награждения победителей в минувшую пятницу, 17 апреля, на сайте автопремии или на youtube-канале av.by. Отдельного внимания заслуживает механика определения победителей в различных номинациях. На первом этапе интернет-пользователи выбирали своих фаворитов в каждой из номинаций. На втором этапе исследовательская компания провела CAWI-интервью с тысячей белорусов, учитывая регион проживания, возраст, пол и образование всех участников. Таким образом определились победители по мнению потребителей. И, наконец, на заключительном этапе голосования к участию подключились профессиональные игроки автобизнеса. Чуть подробнее о том, кто и как выбирал лучшие машины ушедшего года, можно прочитать здесь.

Фото: предоставлено организаторами

Во все дилерские центры были доставлены черные ящики - в них несколько секций, закрытых на кодовые замки. Во время онлайн-церемонии, за которой участники премии наблюдали в режиме реального времени, ведущий и гости вскрывали конверты и называли цифры. Представители дилеров вводили их в кодовые замки. Если секция открылась - значит, ты победил в номинации и стал обладателем «маскота» - главной награды премии.

Фото: предоставлено организаторами

А сейчас перейдем к самому главному - объявим победителей!

Фото: предоставлено организаторами

Победители по мнению потребителей и по мнению экспертов

Номинация - Потребители - Эксперты

Cубкомпактный кроссовер года - Nissan Juke - Citroen C3 Aircross

Доступный компактный кроссовер года - Renault Duster - Hyundai Creta

Компактный кроссовер года - Mazda CX-5 - Volkswagen Tiguan

Компактный премиальный кроссовер года - Lexus NX - Volvo XC40

Доступный среднеразмерный кроссовер года - Renault Koleos - Skoda Kodiaq

Полноразмерный кроссовер года - Toyota Land Cruiser Prado - Audi Q7

Премиальный кроссовер года - Maserati Levante - Audi Q8

Хэтчбек года малого класса - Mercedes-Benz A-Class - Kia Rio X-line

Хэтчбек года гольф-класса - Volvo V40 Cross Country - Kia Ceed

Седан и лифтбек года малого класса - Volkswagen Polo - Skoda Rapid

Седан и лифтбек года компакт-класса - Mercedes-Benz CLA - Skoda Octavia

Седан и лифтбек года среднего класса - Toyota Camry - Skoda Superb

Премиальный седан и лифтбек года - Mercedes-Benz E-Class - Volvo S90

Представительский седан года - Mercedes-Benz S-Class - Audi A8

Автомобиль года - BMW 8-series - Skoda Kodiaq

Победители, которые совпали по мнению потребителей и экспертов

Номинация - Потребители и эксперты

Среднеразмерный кроссовер года - Volvo XC60

Внедорожник года - Toyota Land Cruiser 200

Пикап года - Toyota Hilux

Универсал года - Volvo V90 Сross Сountry

Эксклюзив года - BMW 8-series

Легковой фургон года - Volkswagen Caddy

Микроавтобус года - Volkswagen Caravelle

Коммерсант года (спецноминация) - ГАЗель NEXT

Skoda в этом году превзошла саму себя и получила целых 5 «маскотов». Эксперты назвали Rapid лучшим в номинации «Седан и лифтбек года малого класса», а Octavia досталась победа в категории «Седан и лифтбек года компакт-класса». Superb тоже отличился и стал призером в среднем классе среди седанов и лифтбеков по мнению экспертного жюри.

Фото: предоставлено организаторами

Ну а Skoda Kodiaq и вовсе дважды купался в овациях зрителей премии: сначала его признали лучшим в номинации «Доступный среднеразмерный кроссовер года», а затем эксперты присудили ему награду «Автомобиль года». Этого звания «Кодиак» удостаивается уже второй год подряд и, похоже, не собирается уступать пьедестал почета своим конкурентам.

Фото: предоставлено организаторами

- Что немаловажно, в этом конкурсе никто не соревнуется по цене, а прежде всего делается акцент на самом продукте, - отметила Дарья Горбарук, руководитель отдела маркетинга ООО «ФелОкт-сервис». - Тем приятнее, что нас выбирают эксперты, однако среди потребителей мы тоже в числе первых в своем классе. Очень жаль, что Karoq не продавался в прошлом году - тогда премий было бы еще больше. А Kodiaq заслуженно удерживает позиции лучшего автомобиля года. Skoda достаточно долго шла к такому кроссоверу - он получился необычайно продуманным и удачным. Производитель постоянно его дополняет и совершенствует, поэтому каждый год это немножко новый автомобиль, который не зря считают лучшим уже второй раз подряд. Как говорится, чтобы стоять на месте, нужно бежать очень быстро.

Фото: предоставлено организаторами

«Неожиданно, но приятно!» И именно такими словами прокомментировали победу BMW 8 Series сразу в двух громких номинациях представители бренда в Беларуси. Это роскошное купе опередило своих конкурентов в категории «Эксклюзив года», а еще белорусы назвали стремительную «двухдверку» автомобилем года. Вот так поворот! Вполне возможно, что большинство потребителей голосовало за купе сердцем - не зря же данную модель именуют эмоциональной.

Фото: предоставлено организаторами

- С одной стороны, мы не ожидали, что нас выберут как лучших в обеих номинациях, с другой - эта машина заслуживает максимального восхищения и восторга, - считает Ольга Кобакович, руководитель отдела продаж автоцентра «Байернкрафт». - Особенно приятно, что «Автомобиль года» - это решение потребителей, которое было принято путем честного голосования. Это достаточно новая модель для нашего рынка, за 2019 год всего было продано 10 экземпляров.

Фото: предоставлено организаторами

- Этот автомобиль действительно достоин победы. Мы больше рассчитывали, что модель выделят эксперты, но то, что нас выбрали автолюбители, - приятно вдвойне, - добавила Виктория Сошнянина, маркетолог ООО «Автоидея». - Это редкая и эксклюзивная модель - в прошлом году (с марта по январь) в нашем автоцентре было реализовано 3 машины. Помимо купе, в нынешнем году мы показывали BMW 8 серии Gran Coupe, который тоже привлек внимание белорусов, хотя и не оказался заявлен в премии.

Фото: предоставлено организаторами

Кроме того, на церемонии были объявлены победители в специальной номинации «Лучший штатный автозвук» по версии радиостанции «Мир». В классе доступных автомобилей лучшим назвали Skoda Rapid, в среднем классе победила Mazda CX-5, а в премиум-сегменте слушатели выбрали Lexus NX как автомобиль с самой крутой штатной акустикой.

Фото: предоставлено организаторами

Чтобы премия получилась максимально объективной и в полной мере отражала ситуацию на авторынке, в марте прошло народное голосование, в котором приняли участие почти 4,5 тысячи человек. Среди них состоялся розыгрыш ценных призов от бренда Huawei, в результате которого несколько счастливчиков стали обладателями трех смартфонов, двух умных часов и беспроводных наушников.

В голосовании принимали участие как автолюбители, так и экспертное жюри, которое своим выбором не только отметило самых достойных представителей автомобильной отрасли, но и стимулировало остальных игроков автоиндустрии.

Фото: предоставлено организаторами

- В первую очередь хотелось бы сказать, что формат проведения премии в этом году необычен и оригинален. Даже в онлайн-режиме удалось выдержать интригу до последнего момента и наградить самых лучших в каждой из номинаций. Как и в прошлом году, победителей выбирали максимально объективно, учитывая голоса как потребителей, так и экспертов. На мой взгляд, результаты премии могут стать хорошим подспорьем для многих белорусов при выборе автомобиля из всего многообразия моделей, представленных на нашем рынке, - резюмировал Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации, председатель экспертного жюри автомобильной премии «Маскот». - Прошлый год стал рекордным по продажам новых машин, продемонстрировав прирост более 20%. Не буду никого выделять, скажу только, что все победители получили премии по достоинству.

- Судя по многим отзывам, все получилось очень даже неплохо, - резюмировал директор av.by Дмитрий Геранин. - Не исключено, что в следующем году премия пройдет в ином, комбинированном, формате: допустим, мы соберем дилеров офлайн (если, конечно, ситуация позволит), а частично сделаем онлайн-вставки с участием зрителей. В любом случае подобные внешние вызовы заставляют быть изворотливее и придумывать что-то новое, как это случилось с нынешней премией «Маскот». В завершение хотелось бы отдельно поблагодарить всех дилеров, наших партнеров и инфопартнеров, а также команду av.by за поддержку.

Фото: предоставлено организаторами

Не нашли автомобиль, за который голосовали? Все призеры автопремии, а также победители в розыгрыше ценных призов будут опубликованы на официальном сайте премии mascot.by.

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