«Я просто хочу, чтобы человек жил»: перенесшие коронавирус белорусы рассказали, почему сдают кровь, а медики - как получают из нее «плазму с иммунитетом»

У приемной директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий знакомимся с 26-летним Георгием Ефимовым.

- Я выздоровел две недели назад. А на днях мне позвонили и спросили, хочу ли я стать донором плазмы для пациентов с короновирусом. Конечно, хочу! - выдает бодрый молодой человек.

- А вы где вирус подхватили?

- Съездил в Австрию на лыжах с друзьями покататься. А через несколько дней после возвращения выяснилось, что у одного из ребят, с которыми ездили, нашли коронавирус. Меня забрали в больницу как контакт первого уровня. Взяли тест - положительный. Мы были одними из первых ковидников, - улыбается. - У меня не было ни температуры, ни кашля. Но! Все три недели, которые провел в больнице, напрочь не чувствовал ни запахов, ни вкусов. После больницы уехал в деревню, чтобы самоизолироваться. Работа позволяет, я ипэшник. Вот, приехал в Минск, чтобы кровь сдать. Рад, что мне позвонили. Читал, что за границей это довольно эффективный метод лечения.

Георгий выздоровел 2 недели назад, а когда ему предложили стать донором плазмы, обрадовался и согласился.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Пока беседуем с молодым человеком, к нему подходит директор РНПЦ Федор Карпенко:

- Все отлично. Антитела у вас есть. Можно сдавать плазму.

Молодой человек обрадовался:

- Отлично, я за этим и ехал!

«Через плазму выздоровевшего человека пациенту с коронавирусом можно передать пассивный иммунитет»

Оказывается, Георгий ждал результатов анализов, которые окончательно должны определить, может ли он стать донором иммунной плазмы.

- Требования к донорам довольно серьезные, - поясняет Федор Карпенко. - Обязательные условия: они должны перенести коронавирус в легкой форме, выздороветь, а после выписки из больницы должно пройти минимум 15 дней. Есть и ограничения по возрасту. Донором плазмы может стать человек 18 - 60 лет с массой тела более 50 кг. У него не должно быть хронических заболеваний - язвы желудка, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и пр. Разумеется, у потенциального донора берут анализы на гепатиты, сифилис, ВИЧ… Непосредственно перед забором плазмы в РНПЦ измеряем температуру, проверяем слизистые, давление, делаем электрокардиограмму и берем общий и биохимический анализ крови. Проверяем состояние донора и определяем, есть ли в его крови антитела к коронавирусу. На первый взгляд кажется, что все это долго и сложно, на самом деле обследование перед сдачей плазмы занимает минут 15.

- Чтобы выйти с первыми донорами плазмы на связь, запрашивали эпикризы из инфекционных больниц. Почти никто не отказался. - рассказывают Федор Николаевич и Алла Викторовна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Поясните, что за антитела и каким образом выздоровевший человек может помочь другим пациентам своей плазмой?

- Если человек перенес коронавирус, в его крови вырабатываются антитела. Это значит, что человек может стать донором иммунной плазмы. А помочь можно так: если пациенту с коронавирусом влить плазму крови выздоровевшего человека, считается, что с антителами ему передается и пассивный иммунитет. Это может ускорить процесс выздоровления.

- Насколько эффективен такой метод?

- Делать выводы пока рано. Мы только начали эту практику и отслеживаем клиническую эффективность. Но международные научные исследования говорят, что способ довольно эффективен. Насколько именно, неизвестно, но во вред пациенту это точно не идет. Сейчас этот метод используем как дополнительный - для лечения больных со средней и тяжелой формой пневмонии.

Доноров плазмы пока не очень много. Пока что сдать плазму для пациентов с коронавирусом пришли порядка двух десятков человек.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Плазму доноров влили уже многим пациентам?

- Пока только нескольким. Да и доноров сегодня не очень много. По состоянию на утро 23 апреля - 19 по всей стране. Их пришлось дожидаться: пока выздоровеют, пока пройдет 15 дней… Чтобы выйти с ними на связь, запрашивали эпикризы из инфекционных больниц. И знаете, почти никто не отказался. Некоторые были готовы, но не подошли по медицинским показателям.

«Оказалось, это не страшно»

Медики и доноры разрешают нам посмотреть, как проходит забор плазмы.

Надеваем защитные халаты, маски, бахилы и поднимаемся в зал донации.

- По данным ВОЗ, человек, перенесший COVID-19, считается полностью выздоровевшим на 28-й день выписки. Но у нас есть возможность работать с донорами уже через 15 суток после клинико-лабораторной ремиссии, - рассказывает Алла Викторовна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сюда доноры приходят сдавать кровь, - встречает нас врач-трансфузиолог, заведующий отделением заготовки крови, ее компонентов в стационарных условиях РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Алла Викторовна Новик. - Тех, кто приходит сдавать плазму, мы разграничиваем с остальным потоком доноров. Это дополнительная защита. По мнению ВОЗ, человек, перенесший COVID-19, считается полностью выздоровевшим на 28-й день выписки. С этого момента он может быть донором. Но мы работаем с донорами уже через 15 суток после клинико-лабораторной ремиссии - то есть через 15 суток после того, как последний тест пациента показал отрицательный результат на COVID-19. Все потому, что у нас есть возможность проведения патогеноредукции плазмы. Простыми словами, мы можем обеззаразить плазму от вирусов, бактерий и простейших, которые могут в ней находиться.

Всего в зале донации плазмы 16 специально оборудованных кресел. Именно столько доноров здесь могут принять одновременно. Все медики в защитных масках и костюмах. Стерильность - как в операционной.

Все стерильно, как в операционной. Медики работают в защитных экранах и костюмах.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В кресло усаживают девушку Диану. Анализы подтвердили: антитела к коронавирусу в ее крови есть. Значит, COVID-19 она уже перенесла.

- А до этого я отдохнула в Испании, - улыбается Диана. - Думаю, коронавирус там подхватила. Мне повезло: перенесла инфекцию почти без симптомов. Сдать плазму для пациентов согласилась не раздумывая.

На первый взгляд, процедура забора плазмы не отличается от донации цельной крови.

Всего у донора берут 600 мл крови.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На первый взгляд, донация плазмы выглядит так же. как и донация крови.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В вене донора имунной плазмы делают всего один прокол.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В вену вставляют катетер с иглой. И вот по трубочкам специальной установки начинает подниматься кровь и собираться в один резервуар.

- На самом деле сейчас установка смешивает кровь с антикоагулянтом - веществом, которое уменьшает свертываемость крови. А потом разделяет кровь на компоненты - плазму и форменные элементы, - поясняет Алла Викторовна.

На наших глазах специальная медицинская емкость в нижней части той самой умной машины наполняется прозрачной желтоватой жидкостью - это и есть плазма.

Сначала кровь по трубочкам собирается в специальный резервуар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Затем при помощи специальной установки и растворов ее разделяют на компоненты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И вот и плазма. Она стекается в отдельную емкость, а оставшиеся компоненты крови по вене вливают обратно донору.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Плазму замораживают, а потом отправляют в те медучреждения, от которых на нее пришел запрос.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через плазму выздоровевшего человека пациенту с коронавирусом можно передать пассивный иммунитет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У донора забирают 600 мл крови, - продолжает рассказ врач-трансфузиолог. - Это стандартный объем крови, который берут у взрослого человека. Когда плазма отделяется, форменные элементы (компоненты крови красного цвета. - Ред.), разбавленные физраствором, вливаются назад в вену донора. Речь идет о методе афереза. Такая процедура позволяет получить больше нужных компонентов, чем при взятии цельной крови и ее последующем разделении. Процедура безопасна.

Диана во время процедуры чувствует себя хорошо. Так же как и Иванна, которую усадили в кресло напротив.

Иванна стала донором вместе с мужем.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я тоже сразу согласилась сдать плазму, - рассказывает женщина. - Я оказалась контактом первого уровня. Заразилась вместе с мужем. Лежала в 6-й больнице. Огромное спасибо медикам за помощь и поддержку. Считаю, если здоровье переболевшего человека позволяет, плазму нужно сдавать. Многим наша помощь может оказаться жизненно необходимой. Денег за это мне никаких не надо. Я просто хочу помочь. Мой муж, кстати, тоже стал донором плазмы.

Первый официально заболевший - студент из Ирана Парса - тоже пришел сдавать кровь

Плазму можно сдать платно - за 151 рубль, получив также два дня освобождения от работы или учебы, а можно и на безвозмездной основе - в таком случае вам полагается 21 рубль с копейками и один день освобождения. Каждый выбирает тот вариант, который ему подходит.

Вся процедура забора плазмы длится чуть менее часа. После нее донорам предлагают попить, немного отдохнуть, подробно рассказывают, как правильно питаться и восстановиться после процедуры.

Сдавать плазму можно каждые две недели, но при условии, что вы подходящий донор, а ваше состояние здоровья не вызывает у медиков опасений.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- По факту с потерей плазмы происходит потеря белка в организме. Через 5 - 7 дней при правильном питании организм и белковая потеря крови человека приходит в норму. Физраствор быстро выводится из организма, а свертываемость крови восстанавливается, - рассказывает директор РНПЦ Федор Карпенко. - Всю плазму, которую мы получаем в нашем РНПЦ, отправляем в те медучреждения, от которых на нее поступают запросы.

- Донором иммунной плазмы можно стать повторно?

- В нынешней ситуации это крайне желательно. Процедуру можно повторить через две недели. Сдав плазму один раз, донор обеспечивает пациентов с коронавирусом примерно тремя дозами иммунной плазмы. В зависимости от показаний, каждому пациенту плазму нужно вливать несколько раз. Пока что сдать иммунную плазму можно только в Минске и Витебске, но планируем, что в ближайшие дни это можно будет сделать во всех областных центрах трансфузиологии. В том числе в центре трансфузиологии Минска на базе 6-й городской клинической больницы.

Состояние здоровья доноров изучают досконально.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На выходе из РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий встречаем того самого нулевого пациента с коронавирусом - студента из Ирана Парсу. Он тоже пришел, чтобы сдать плазму.

А Екатерина Русак нас и вовсе растрогала.

- Я медсестра нейрохирургического отделения НИИ травматологии и ортопедии, - скромно рассказывает женщина. - И я тоже перенесла коронавирус. Где заразилась - понятия не имею. Никуда не уезжала, особо нигде не бываю. Я в принципе не болезненный человек. Простуды переношу на раз-два-встали! И вот у меня заболевает ребенок: температура - 39. А через четыре дня и я. Мне это сразу странным показалось. Я же не болею! А тут голова раскалывается, температура, кашель сильный… Потом дышать тяжело стало. Я на рентген, а там двухсторонняя пневмония. Сначала положили в Боровляны, там тест показал положительный результат. Потом перевели в борисовскую инфекционку. Там мазки уже были отрицательными. Всего сделали четыре теста. Положительным был только один. У всех коллег, с которыми я контактировала, и у всех домашних коронавирус не подтвердился. До сих пор не могу понять, где я могла его подцепить. Езжу ведь только в пригородной маршрутке. Но и там все люди свои, их тоже проверили. Все здоровы…

Екатерина пришла сдать свою плазму сама. Она медик, и когда узнала, что человеку. который сейчас находится в тяжелом состоянии, нужна плазма ее группы крови, тут же позвонила в РНПЦФото: Святослав ЗОРКИЙ

По времени вся процедура занимает чуть менее часа.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мне не звонили, чтобы я пришла на сдачу плазмы. Я вызвалась сама. Несколько дней назад мне сбросили ссылку на статью, а в ней история про человека в тяжелом состоянии. В надежде его спасти, родные просили откликнуться белорусов со второй группой крови, которые уже перенесли коронавирус. А ведь у меня вторая группа крови! Тут же позвонила. Мне не нужны ни 151, ни 21 рубль за плазму. Это все уже не важно… Я просто очень хочу, чтобы этот человек жил.

БУДЬ В КУРСЕ!

Для тех, кто перенес COVID-19 и хочет стать донором плазмы, Минздрав опубликовал контактные телефоны.

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий: +375 (17) 289-86-56; +375 (29) 770-57-53 (замдиректора Лариса Михайловна Гущина).

Телефоны Единого донорского центра: +375 (29) 362-82-93, +375 (17) 289-84-84, +375 (17) 289-86-43, +375 (17) 289-01-08.

Городской центр трансфузиологии УЗ «Городская клиническая больница №6»: +375 (17) 239-59-13, +375 (29) 190-97-48.

Областные центры:

Витебск: 8 (0212) 24-03-80; Гомель: 8 (0232) 53-98-32, 8 (0232) 53-98-14; Брест: 8 (0162) 28-53-81; Могилев: 8 (0222) 25-74-22; Гродно: 8 (0152) 31-54-04; Молодечно: 8 (0176) 75-47-35.

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