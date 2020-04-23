Можно ли из-за коронавируса уйти в отпуск за свой счет, если начальник против?

Нам в редакцию пришел такой вопрос: "Могу ли я настаивать на отпуске за свой счет, если я в группе риска по коронавирусу из-за хронических заболеваний, к тому же живу вместе с 80-летней мамой, а начальник не отпускает меня в отпуск?", - написала минчанка Ирина.

- Вопрос предоставления работникам кратковременных отпусков без сохранения заработной платы по семейно-бытовым причинам и по другим уважительным причинам регулируется статьей 190 Трудового кодекса Республики Беларусь, - пояснили нам в Министерстве труда и социальной защиты.

Так, в соответствии с указанной статьей работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен в течение календарного года отпуск без сохранения заработной платы не более 30 календарных дней, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением, нанимателем.

Уважительность причин оценивает наниматель, если иное не установлено коллективным договором, соглашением.

Это означает, что правом давать оценку уважительности причин, возникших у работников, в том числе по семейно-бытовым причинам, наделен наниматель, если в коллективном договоре либо соглашении не прописаны причины, которые могут быть отнесены к семейно-бытовым.

Продолжительность социального отпуска, предусмотренного статьей 190 Трудового кодекса, ограничена 30 календарными днями в календарном году. При этом наниматель вправе регулировать его продолжительность в сторону увеличения самостоятельно при условии, что данный вопрос не закреплен коллективным договором. Указанный отпуск может быть предоставлен работнику неоднократно, но в пределах продолжительности, предусмотренной данной статьей либо коллективным договором, нанимателем.

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