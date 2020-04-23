Радуница в 2020 году: как и когда добраться на кладбище, кто поможет с уборкой могил, как установить колумбарную стену

Пасху отпраздновали, на подходе Радуница. Как в нынешних непростых эпидемических условиях убраться на могилах родственников так, чтобы собственному здоровью не навредить, как дорого обойдется поручить это работникам кладбищ, когда откроют возле Минска новый большой погост. Все эти и другие вопросы мы задали заместителю директора КУП «Спецкомбинат КБО» Сергею Туру.

В Радуницу на кладбища личные авто заедут бесплатно

- Сергей Владимирович, вы часто бываете на кладбищах возле Минска, что видите: горожане этой весной и из дома-то стараются редко выходить, а на кладбища приезжают убирать могилы родственников?

- Когда погода хорошая, теплая, то людей довольно много на местах захоронений, а когда холодная, то, конечно, единицы. Но время до Радуницы еще есть. Наши рабочие начали уборку на всех кладбищах, относящихся к столице (а их 23), еще 15 марта. Продлятся эти работы до 30 мая. Для удобства людей установили на крупных кладбищах 20-кубовые большие контейнеры для сбора мусора. На «Колодищанском» и «Чижовском» их по три, на «Северном» - шесть, на «Сухоревском» и «Петровщинском» - по одному. Именно в такие контейнеры, которые опустошаются по мере наполнения, мы предлагаем сносить мусор. Кроме больших контейнеров на всех кладбищах установлены и обычные, такие как в городе, их около 1300. Мы просим людей, которые приезжают убираться на кладбища, собирать весь мусор в большие пакеты, которые хорошо бы привезти с собой. Кроме того, на кладбищах сейчас ежедневно работают около 80 рабочих и 30 мусоровозов и тракторов.

Сергей Тур рекомендует пожилым белорусам воздержаться от посещения кладбищ. Фото: Белапан

Перед Радуницей наплыв людей обычно больше, и поэтому с 25 по 28 апреля мы будем осуществлять уборку на кладбищах с 6 утра до 22 часов вечера. 28 апреля, в Радуницу, в два этапа - с 6 до 9 утра и потом с 18 до 22 часов, чтобы не мешать людям и чтобы наш транспорт не пересекался с личным транспортом горожан. После Радуницы у нас новый этап работы (ведь многие приезжают именно на Радуницу и убраться, и родных помянуть), и в течение недели, то есть в начале мая, мы наведем окончательный порядок. К Радунице мы планируем, что на всех кладбищах будет вода. Кстати, как обычно, в день Радуницы въезд на кладбища на личных автомобилях бесплатный. И в этот день, а также 25, 26, 27 апреля на всех крупных кладбищах будут дежурить специалисты «Спецкомбината КБО», с которыми можно будет решить все возникшие вопросы (где их найти - подскажут в администрациях кладбищ).

Поостерегитесь ехать на кладбища именно на Радуницу

- Сейчас многие минчане в раздумьях: как организовать поездку на кладбище, чтобы поменьше контактировать с людьми? Что вы думаете по этому поводу?

- Идеально - поехать на кладбище только своей семьей и не на Радуницу, когда людей будет много и большая вероятность встретить родных и знакомых, с которыми надо и поздороваться, и неудобно будет за импровизированный стол не сесть. Выберете погожий день на этой неделе. Идеально - на своей машине, а еще лучше, если в этом году миссию по уборке могил родственников возьмут на себя молодые члены семьи, а пожилые люди пусть останутся дома. Но и «Минсктранс» с 18 до 28 апреля организует дополнительные автобусные маршруты к кладбищам.

- Если человеку придется все же ехать на кладбище на общественном транспорте, то везти инвентарь для уборки неудобно. Можно будет взять его в администрациях кладбищ?

- Конечно, люди обычно берут у нас лопаты и грабли, реже - веники и тяпки. Одна единица инвентаря стоит 1,5 рубля, две - 2 рубля, три - 2,5 рубля. Однако понятно, что при большом наплыве посетителей прокатного инвентаря может на всех и не хватить. Поэтому тем, кто едет на кладбища на своем личном транспорте, мы рекомендуем все необходимое для уборки взять самим.

Убрать могилу могут и чужие люди

- В нынешней ситуации с коронавирусом многим пожилым людям просто страшно выходить из дома, чтобы на общественном транспорте добираться до кладбища. Сколько стоит заказать разовую уборку у вас?

- Услуга по уборке одной могилы обойдется примерно в 34 - 37 рублей. Проконсультироваться можно по телефонам (017) 369-54-72, (029) 140-72-35, а подробная информация есть на нашем сайте. У нас часто заказывают уборку люди, которые живут за границей, а родственники их похоронены здесь. Только в апреле было порядка 80 таких заявок. Обычно они заказывают уборку мест захоронений 3 - 4 раза в год к определенным датам. Наши работники ее проводят и высылают клиентам фото до и после.

- А какие-то общественные организации, фонды не помогают с уборкой могил, куда уже давно никто не приходит?

- Прошлой весной на «Восточном» кладбище еврейская община организовала уборку старых мест захоронения лиц еврейской национальности. Провели очень большую работу: вырубили много поросли, расчистили проходы возле могил, убрались внутри оград, где они были. Эта часть кладбища после такой генеральной уборки стала совершенно другой. Уже год прошел, но там порядок и сейчас.

На кладбищах все чаще можно встретить комбинированные захоранения - могила и колумбарий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Новое кладбище «Лесное» откроют в мае

- Сколько мест для захоронений осталось свободными на Западном кладбище и когда откроют новое кладбище «Лесное» возле Тростенца?

- На «Западном» свободными пока остаются два сектора - в общей сложности примерно на 600 - 700 захоронений. В этом году планируем на этом кладбище устроить место для газонных захоронений (это вид захоронений, которые часто можно видеть на Западе и в США, они отличаются от привычных нам отсутствием оград. - Ред.). Раньше такие газонные захоронения у нас были организованы только на «Колодищанском», они пользовались популярностью и быстро были использованы.

Что касается кладбища «Лесное», то работы там идут полным ходом: строится инфраструктура, подъездные пути. Планируем, что первые захоронения будут проведены там уже в середине или в конце мая. Это будет большое кладбище, по объему захоронений (около 80 тысяч мест) его можно сравнить с «Северным». Конечно, будут тут и колумбарные стены, и те же газонные захоронения.

- Раз мы заговорили про колумбарную стену, то поясните, пожалуйста, такой момент. Сейчас на кладбищах, на местах захоронений, прямо возле существующих могил, можно видеть небольшие ячейки из гранита с урнами или полупустые, такие семейные колумбарные стены. Их устройство законно?

- Ничего противоправного в этом нет. Действительно, в последние годы такие ячейки для установки 2, 4, 6 и даже 8 урн с прахом стали популярны. Изготавливаются они в том числе из черного, серого, красного гранита и смотрятся очень хорошо. Их популярность объясняется просто: сегодня 50% умерших родственники кремируют. У большинства на кладбищах уже есть семейные захоронения, но они, как правило, небольшие, на пару мест, вот и ставят рядом, в той же оградке, такую семейную колумбарную стену. Не придется ездить по разным кладбищам, прах умерших родственников будет в одном месте.