«Многие считают, что лучше сидеть дома и получать $1000 в неделю, чем работать за $1500»: как известные белорусы переживают карантин за рубежом

«Если прижмет кризис, придется продавать коллекцию пластинок»

Олег Джаггер, рок-музыкант, живет в Бельгии:

- Мы живем в Западной Фландрии, здесь изначально ситуация с коронавирусом была полегче, не было жестких запретов выходить на улицу во время карантина. У нас люди очень дисциплинированные, их не надо загонять домой - они и сами соблюдали карантин. За все время карантина (а это больше месяца) я видел в городе только человек десять в масках. Наш министр здравоохранения сказал, что маски эффективны, если болеешь, чтобы не заражать других. Так что никто тут не заставляет их носить. Если идешь в магазин, перед входом тебя встречают сотрудники в экипировке, протирают корзинки для продуктов. Перед кассами нанесли разметку на пол для очереди, но народ и так сохраняет дистанцию.

Олег Джаггер на улице в Брюгге. Фото: личный архив

- А что насчет компенсации?

- Я как раз из тех, кто потерял работу. 20 лет работал в музыкальном магазине. Дела в последнее время и так были не очень. Пандемии магазин, скорее всего, не переживет и будет подаваться на банкротство. Ну и все выступления на лето пришлось отменить, хотя были хорошие предложения в Швейцарии и в Австрии. Все сейчас закрыто, к сожалению. Грубо говоря, остался без дохода, живу на накопления. Что касается компенсации - как только началась пандемия, нам всем перевели по 200 евро на оплату коммунальных услуг. Мы с женой никогда не жили за счет государства, поэтому на нас нет документов в социальной конторе. Тем не менее нам позвонили узнать, как у нас дела. Они сказали, что, если на семью из двух человек доход составляет меньше 1270 евро, разницу нам будут доплачивать.

Олег Джаггер на самоизоляции. Фото: личный архив

- Можно ли жить на эти деньги?

- Основные расходы - это дом и коммунальные услуги, у нас на это уходит чуть больше 800 евро в месяц. Прожить можно. Но я уже решил, что, если не удастся быстро найти новую работу, буду распродавать свои виниловые пластинки. Жалко, конечно, но я уже отложил штук 300 на продажу. Зато из-за карантина появилась масса времени, я доделываю песни и начал писать книжку.

Вероника Круглова говорит, что носить маску или бафф в Берлине обязательно только в общественном транспорте. Фото: личный архив

«Карантин стал посвободней, люди уже гуляют»

Вероника Круглова, группа Kriwi, живет в Германии:

- Первые две недели карантина все соблюдали его строго. А сейчас вижу, что с мерами изоляции стало посвободней, люди уже гуляют по городу. Вообще, все относятся к пандемии очень по-разному: одни закрылись дома и носу не кажут месяц. У меня есть знакомая переводчица, которая работает онлайн, - та вообще не выходит из дома. Я живу в берлинском районе Кройцберг, где довольно расслабленная публика, многие не соблюдают карантин. Полиции на улицах стало больше, но они могут просто подойти и попросить соблюдать дистанцию, все мило, с улыбкой.

В магазинах все есть, как и было, ничего не изменилось. Маски надевать обязательно в общественном транспорте, в том числе в метро. Еще огородили первую дверь, которая ближе к водителю. Раньше все заходили через нее, потому что показывали проездные документы. Сейчас стараются такими мерами поберечь водителей.

С понедельника начинают работать многие школы, и в связи с этим маски будут обязательны для всех вне дома.

Вероника Круглова. Фото: личный архив

- А что с денежной компенсацией?

- Моим знакомым, которые содержали музыкальную школу, заплатили компенсацию в 12 тысяч евро - чтобы они не работали. Фрилансерам выплатили по 5 тысяч евро. Тут совершенно другая система, многие живут внаем, поэтому государство сейчас помогает оплачивать жилье.

Белорусский "калифорниец" Владимир Кубышкин. Фото: личный арихив

«Без маски на улице ты выглядишь вызывающе»

Владимир Кубышкин, музыкальный продюсер, живет в США:

- Наиболее сложная ситуация с коронавирусом в Нью-Йорке, так что строгие меры там приняли раньше всех, полтора месяца назад. А в Калифорнии, где мы живем, закрыты общественные места, пляжи, парки, даже дорожки для хайкинга и выходы к океану, где раньше проводили время миллионы американцев. Можно приехать на машине и стать на паркинг, но подойти к океану нет возможности. Открыты только аптеки, гастрономы, но туда без маски зайти нельзя. Почти все рестораны работают, но только навынос, сидеть внутри нельзя. Даже если тебе нужно просто забрать заказ, тебя не обслужат, если ты без маски. На улице сейчас все поголовно ходят в масках или банданах на лице. Я одно время игнорировал это требование, но сейчас уже и сам чувствую себя некомфортно. Без нее это выглядит как-то вызывающе. Все офисы отправлены на удаленку или закрыты, включая даже госслужбы (работают только в виртуальном режиме). Трафика на улицах нет вообще - хотя передвигаться на машине не запрещено. Никаких карательных мер я не замечаю - весь карантин держится на взаимном уважении.

- Были ли перебои с продуктами?

- В самом начале карантина, чтобы купить бумажные салфетки, туалетную бумагу и воду в канистрах, нужно было приходить с утра. Но ажиотажа уже давно нет - у всех холодильники забиты, и люди поняли, что никаких перебоев не будет.

- А как с компенсацией?

- Все банки прислали бумаги, что готовы предоставить каникулы по кредитам. И так практически во всех сферах - нужно только подтвердить, что в данный момент ты не работаешь. Это просто - нужно заполнить анкету в интернете.

Всем зарегистрированным налогоплательщикам выплатили единоразовое пособие $1200, а на каждого ребенка - $500. Это просто подарок от государства. Кроме того, налогоплательщики получают около $1000 в неделю компенсации - сумма зависит от того, сколько платил налогов. Вполне нормальные деньги, особенно если у тебя семья и компенсацию получает каждый взрослый. В любом случае многие считают, что лучше сидеть дома и получать $1000 в неделю, чем работать за $1500.